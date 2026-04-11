Gắn tên các báo, đài khi chưa được phép: Ban tổ chức giải Pickleball HIEA mong thông cảm!

Ngày 11-4, tại CLB House of Dinks (phường Thủ Đức, TPHCM), Hiệp hội Xuất nhập khẩu TPHCM - HIEA tổ chức Giải Pickleball HIEA mở rộng 2026 với sự tham dự của hơn 300 tay vợt chuyên nghiệp lẫn phong trào.



Theo nội dung quảng bá được giới thiệu trên nhiều diễn đàn pickleball, fanpage của Hiệp hội Xuất nhập khẩu TPHCM lẫn của tổng thư ký hiệp hội này từ tháng 3, giải đấu là sân chơi rèn luyện sức khỏe, đồng thời tạo cơ hội vàng để mở rộng mạng lưới kinh doanh khi kết nối lực lượng VĐV trong cộng đồng doanh nghiệp sản xuất - xuất nhập khẩu - logistics và mạng lưới doanh nhân toàn cầu.

Thư mời dự giải in logo 5 cơ quan báo chí "đơn vị truyền thông"

Để kêu gọi các nhà tài trợ cũng như đông đảo VĐV tham gia giải, Ban tổ chức còn ghi tên 5 cơ quan báo chí lớn gồm: Tuổi Trẻ, VTV, HTV, VOV, Người Lao Động vào thư mời dự giải, poster, các thông tin quảng bá mạng xã hội.

Khoảng 300 VĐV tham dự giải đấu

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Bá Thành - Trưởng Ban Văn hoá - Thể thao thuộc Hiệp hội Xuất nhập khẩu TPHCM, đồng Trưởng ban tổ chức giải - xác nhận đã đưa sai thông tin về các đơn vị truyền thông

"Ban đầu, ban tổ chức có đặt vấn đề mời 5 cơ quan báo chí gồm VTV, VOV, HTV, Tuổi Trẻ và Người Lao Động tham gia bảo trợ truyền thông. Thư mời, poster, các thông tin quảng bá mạng xã hội đều được thiết kế nội dung này và xuất hiện từ cuối tháng 3.

Cận kề thời điểm diễn ra giải, Ban tổ chức nhất trí bỏ mục này nhưng không hiểu sao lại bỏ qua việc điều chỉnh thông tin. Trên các banner, backdrop tại địa điểm thi đấu không còn tên các đơn vị truyền thông. Hiệp hội và Ban tổ chức giải xin nghiêm túc rút kinh nghiệm và sẽ có văn bản gửi các đơn vị liên quan" - ông Thành nói.

Trang chủ HIEA không xóa mục truyền thông đến tận ngày tranh giải

Ông Thành cho biết thêm: "Giải đấu nhằm tạo sân chơi, kết nối giao lưu để hỗ trợ thêm cho công việc của các doanh nghiệp thành viên cũng như chưa phải thành viên của HIEA. Hiệp hội được thành lập mới được vài tháng, còn thiếu kinh nghiệm về tổ chức hoạt động, rất mong được các bên liên quan thông cảm".