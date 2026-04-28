Gần và hiểu công nhân hơn nữa

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các cấp Công đoàn phải gần công nhân hơn nữa, hiểu công nhân hơn nữa, nói được tiếng nói của công nhân và bảo vệ thiết thực quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân

Ngày 27-4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng với Đoàn công tác của Trung ương đã đến thăm và tặng quà cho đoàn viên Công đoàn, người lao động (NLĐ) tại Khu nhà ở xã hội công nhân (CN) Becamex Định Hòa (phường Chánh Hiệp, TP HCM).

Tạo động lực cống hiến

Phát biểu tại buổi gặp gỡ, ông Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam - cho biết sau gần 40 năm đổi mới, CN nước ta có bước phát triển mạnh mẽ về số lượng, chất lượng và cơ cấu. Tuy nhiên, họ cũng đang chịu tác động mạnh của quá trình hội nhập quốc tế và đối mặt với nhiều thách thức, khó khăn. Mặt bằng chung học vấn và kỹ năng nghề chưa cao, thiếu CN lành nghề ở hầu hết các ngành. Việc làm, thu nhập thiếu ổn định, số CN có tài chính tích lũy chưa nhiều; tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp có xu hướng tăng.

Trước yêu cầu mới, Công đoàn Việt Nam đã cụ thể hóa Nghị quyết của Đảng, triển khai thành các chương trình, kế hoạch, đề án cụ thể, lấy NLĐ là trung tâm của mọi kế hoạch hoạt động; phát động và triển khai mạnh mẽ các phong trào thi đua, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo bước chuyển mạnh về năng suất lao động, thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số. Xây dựng mô hình tổ chức theo hướng mở, linh hoạt, năng động phù hợp với sự phát triển của quan hệ lao động và nhu cầu của đoàn viên trước yêu cầu mới.

Tại buổi gặp gỡ, trong không khí cởi mở, chân tình, nhiều cán bộ Công đoàn, đoàn viên, NLĐ đã gửi gắm những trăn trở, nguyện vọng đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Anh Lưu Văn Nhiệm, CN Công ty TNHH Sài Gòn Stec, cho biết anh rất vinh dự khi lần đầu tiên được gặp mặt Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Bản thân anh Nhiệm là CN đam mê sáng tạo, anh từng có sáng kiến tiết giảm chi phí gần 5 tỉ đồng mỗi năm, đồng thời góp phần nâng cao năng suất, ổn định sản xuất và hạn chế lãng phí.

Anh Nhiệm mong muốn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp tục quan tâm tạo điều kiện để CN được học nghề trước khi vào làm nghề, được nâng cao kỹ năng trong quá trình làm việc; mở thêm các cơ sở đào tạo nghề với thời gian linh hoạt để CN có thể tham gia. "Thời gian qua, Đảng, Nhà nước đang rất quan tâm thúc đẩy phát triển khoa học - công nghệ và chuyển đổi số, trong đó có Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia. Tôi mong có thêm cơ chế để một phần nguồn lực này được dành hỗ trợ cho các sáng kiến tại doanh nghiệp, nhất là những sáng kiến xuất phát từ thực tiễn, có thể áp dụng ngay và mang lại hiệu quả rõ rệt" - anh Nhiệm đề xuất.

Song song với công tác đào tạo nghề, thúc đẩy năng suất lao động, các cán bộ Công đoàn, NLĐ cũng bày tỏ nguyện vọng sẽ có thêm các chính sách an sinh lâu dài để nâng chất lượng sống.

Bà Phạm Thị Tuyết Nhung, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Yazaki EDS Việt Nam, cho rằng phần lớn NLĐ tại thành phố hiện nay là lao động nhập cư, chủ yếu sinh sống tại các khu nhà trọ. Vì vậy, nhu cầu cấp thiết nhất là được hỗ trợ tiếp cận nhà ở xã hội gần nơi làm việc để giảm chi phí sinh hoạt. Bên cạnh đó, BHYT là một nhu cầu thiết yếu và được CN sử dụng thường xuyên khi ốm đau. Tuy nhiên, vẫn còn một số bệnh nằm ngoài danh mục chi trả, nên NLĐ gặp nhiều khó khăn, nhất là khi mắc bệnh hiểm nghèo. Vấn đề học tập của con em CN cũng còn nhiều trở ngại. Việc đăng ký học, tìm kiếm nhà trẻ, cơ sở giáo dục phù hợp còn gặp khó khăn do vị trí và điều kiện chưa thuận lợi. Vì vậy, rất mong có thêm chính sách hỗ trợ, đặc biệt đối với lao động nữ có con nhỏ, để họ yên tâm làm việc và ổn định cuộc sống.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm và tặng quà cho công nhân tại TP HCM vào ngày 27-4. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Chăm lo cho công nhân là nhiệm vụ quan trọng

Sau khi nghe báo cáo của đại diện Tổng LĐLĐ Việt Nam và lắng nghe một số ý kiến của đại diện CN, NLĐ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ xúc động trước những câu chuyện bình dị nhưng rất đáng quý. Những điều giản dị trong cuộc sống nhưng ánh lên vẻ đẹp của người CN Việt Nam hôm nay: cần cù, chịu khó, giàu nghị lực, sống có trách nhiệm, biết thương yêu gia đình, gắn bó với đồng nghiệp, với doanh nghiệp, với tổ chức Công đoàn và với đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định đội ngũ CN, NLĐ đã góp phần vào sự phát triển chung của đất nước. Đảng, Nhà nước và chính quyền thành phố hiểu, trân trọng điều đó và có trách nhiệm phải chăm lo tốt hơn nữa cho anh chị em CN. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị TP HCM tiếp tục coi việc chăm lo đời sống NLĐ là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên và lâu dài. Thành phố cần rà soát kỹ hơn nhu cầu về nhà ở xã hội, nhà lưu trú CN, trường học, nhà trẻ, trạm y tế, thiết chế văn hóa, khu sinh hoạt cộng đồng tại các khu công nghiệp, khu chế xuất và những địa bàn có đông CN sinh sống. "Phải làm sao để CN không chỉ có việc làm, mà còn có nơi ở ổn định; không chỉ có thu nhập, mà còn có điều kiện nuôi dạy con cái, lo cho bố mẹ ở quê; không chỉ lao động, mà còn được nghỉ ngơi, học tập, vui chơi, nâng cao đời sống tinh thần cho CN, NLĐ" - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng mong muốn NLĐ tiếp tục giữ vững niềm tin, tinh thần đoàn kết, ý chí vươn lên; tích cực học nghề, nâng cao tay nghề, mạnh dạn đề xuất sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tiết kiệm nguyên liệu, bảo đảm an toàn, nâng cao chất lượng sản phẩm. Đồng thời, đề nghị các cấp Công đoàn phải gần CN hơn nữa, hiểu CN hơn nữa, nói được tiếng nói của CN và bảo vệ thiết thực quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CN.

Các doanh nghiệp, người sử dụng lao động tiếp tục quan tâm hơn đến CN của mình. Doanh nghiệp muốn phát triển bền vững thì phải chăm lo cho NLĐ; phải bảo đảm tiền lương, phúc lợi, điều kiện làm việc, an toàn lao động; phải lắng nghe sáng kiến, tôn trọng nhân phẩm, tạo cơ hội học tập, nâng cao tay nghề cho CN. Khi NLĐ yên tâm, gắn bó, tự hào về nơi làm việc của mình thì doanh nghiệp cũng sẽ mạnh hơn, ổn định hơn và phát triển lâu dài hơn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chia sẻ: Đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức. Khoa học - công nghệ thay đổi rất nhanh; yêu cầu về năng suất, chất lượng, kỹ năng nghề nghiệp ngày càng cao. Anh chị em CN, NLĐ cần tiếp tục giữ vững niềm tin, tinh thần đoàn kết, ý chí vươn lên; tích cực học nghề, nâng cao tay nghề, rèn luyện tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động, kỹ năng số, ngoại ngữ nếu có điều kiện. Mỗi người CN hãy cố gắng học thêm một kỹ năng mới, làm tốt hơn công việc của mình mỗi ngày, mạnh dạn đề xuất sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tiết kiệm nguyên liệu, bảo đảm an toàn, nâng cao chất lượng sản phẩm.

Trân trọng, biết ơn từng đóng góp Nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2026), sáng 27-4, tại TP HCM, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn công tác của Trung ương đã đến thăm các nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước: Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang; trước đó đã đi thăm nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Trong không khí ấm áp, thân tình, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm hỏi sức khỏe, cuộc sống gia đình của các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bày tỏ sự trân trọng trước những đóng góp của các đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, quá trình phát triển của đất nước. Sáng cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn công tác của Trung ương đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Huỳnh Thị Lơ (sinh năm 1937, có chồng và con trai là liệt sĩ), ở ấp Mũi Lớn 2, xã Tân An Hội, TP HCM. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn công tác đã bày tỏ sự tri ân và lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến, hy sinh của các liệt sĩ trong công cuộc đấu tranh giành độc lập tự do cho Tổ quốc. Cũng trong ngày 27-4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn công tác của Trung ương đã thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tân Biên (Nghĩa trang Liệt sĩ Đồi 82). H.Nghi



