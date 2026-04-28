Chiều 27-4, tại Phủ Chủ tịch, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã gặp mặt Đoàn Đại biểu chủ tịch Công đoàn xuất sắc, tiêu biểu trong công tác đối thoại và thương lượng tập thể giai đoạn 2023-2025.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân khẳng định suốt 97 năm qua, tổ chức Công đoàn Việt Nam luôn gắn bó, đồng hành với các giai đoạn cách mạng. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và nỗ lực của các cấp Công đoàn, tổ chức Công đoàn ngày càng lớn mạnh, không thể thiếu đối với người lao động (NLĐ).

Biểu dương 101 chủ tịch Công đoàn cơ sở đã góp phần đem lại quyền lợi cho khoảng 382.000 NLĐ, với hơn 6.000 tỉ đồng mỗi năm, Phó Chủ tịch nước nêu rõ kết quả đạt được không chỉ có giá trị vật chất, mà còn góp phần nâng cao đời sống tinh thần, vị thế của NLĐ; xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp mặt Đoàn Đại biểu Chủ tịch Công đoàn xuất sắc, tiêu biểu trong đối thoại và thương lượng tập thể. Ảnh: TTXVN

Khái quát bối cảnh thế giới và tình hình trong nước, Phó Chủ tịch nước đề nghị các tổ chức Công đoàn và NLĐ nhanh chóng thích nghi, nắm bắt thời cơ. Tổng LĐLĐ Việt Nam và các cấp Công đoàn cần nhận thức đầy đủ vai trò, trách nhiệm, vị trí của mình, qua đó đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước.