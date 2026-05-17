Gặp gỡ lãnh đạo phường, người lao động phản ánh gặp khó khi đăng ký tạm trú

Hưởng ứng Tháng Công nhân lần thứ 18 chủ đề "Công nhân Việt Nam: Đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động", ngày 17-5, Công đoàn phường Đông Hưng Thuận, TPHCM đã tổ chức chương trình đối thoại giữa Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ phường với đoàn viên Công đoàn, người lao động, chủ đề "Đối thoại, đồng hành và phát triển".

Quang cảnh buổi đối thoại

Chương trình là dịp để đoàn viên, lao động trên địa bàn phường gặp gỡ, trực tiếp bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, đặc biệt là các vấn đề an sinh xã hội, y tế, giáo dục gắn liền với đời sống của người lao động với lãnh đạo địa phương.

Trao đổi với lãnh đạo phường, vấn đề liên quan đến đăng ký tạm trú được nhiều người lao động quan tâm nêu ý kiến. Cụ thể, bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, cán bộ Công đoàn Công ty CP Unternai Prowes Việt Nam, phản ánh hiện nay khi đăng ký tạm trú hay xin xác nhận tạm trú, người lao động phải đi lại nhiều lần mới xong thủ tục. Họ phải xin phép nghỉ làm nhiều buổi, vừa ảnh hưởng đến việc làm, thu nhập vừa ảnh hưởng hoạt động sản xuất của doanh nghiệp. Bà Thủy mong muốn cơ quan chức năng hỗ trợ, hướng dẫn cụ thể về các thủ tục liên quan, cũng như rút ngắn thời gian giải quyết để giảm bớt khó khăn cho người lao động.

Người lao động phát biểu tại chương trình

Đoàn viên, người lao động tham gia chương trình đối thoại

Còn chị Nguyễn Thị Ánh Hiên, công nhân Công ty TNHH LTP Việt Nam, cho hay có trường hợp chủ nhà trọ không thực hiện thủ tục đăng ký tạm trú cho người lao động ở trọ. Chị đề nghị chính quyền có hướng xử lý để tạo thuận lợi và an tâm cho người lao động ngoại tỉnh khi đến TPHCM làm việc.

Phản hồi ý kiến người lao động, đại diện Công an phường Đông Hưng Thuận, đề nghị đối với trường hợp chủ nhà trọ không thực hiện đăng ký tạm trú cho người thuê trọ, người lao động cứ mạnh dạn phản ánh đến Công an phường. Công an phường sẽ kiểm tra và xử lý nghiêm nếu có vi phạm.

Đại diện Công an phường Đông Hưng Thuận, TPHCM, đối thoại với người lao động

"Đối với những trường hợp cán bộ có hành vi chưa đúng mực khi tiếp dân, hay không nắm rõ quy trình, thủ tục, không triển khai, không hướng dẫn… các anh chị cứ mạnh dạn phản ánh, chúng tôi sẽ xử lý trên tinh thần trách nhiệm, gần dân nhất, thiết thực nhất. Hiện nay thời hạn giải quyết hồ sơ đăng ký tạm trú là trong vòng 3 ngày"- đại diện Công an phường nhấn mạnh.

Bên cạnh vấn đề trên, người lao động cũng đề nghị địa phương có thêm các chính sách an sinh nhằm hỗ trợ cho người lao động, con công nhân có hoàn cảnh khó khăn; kiểm soát giá điện, nước tại nhà khu nhà trọ; có giải pháp kiểm soát tình trạng doanh nghiệp nợ BHXH, kẹt xe, vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo chất lượng bữa ăn giữa ca cho công nhân.

Ngoài ra, người lao động cũng mong được thông tin về chính sách nhà ở xã hội, trường học cho con công nhân… Các vấn đề người lao động đặt ra đã được lãnh đạo phường cùng các đơn vị chuyên môn trả lời thỏa đáng, đúng trọng tâm.

Phát biểu tại buổi đối thoại, bà Trần Thị Huyền Thanh – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đông Hưng Thuận, tri ân những đóng góp của đội ngũ đoàn viên, người lao động cho sự phát triển của địa phương thời gian qua. Đồng thời khẳng định các ý kiến phản ánh, đóng góp, đề xuất của người lao động sẽ được lãnh đạo địa phương ghi nhận, tiếp thu và giải quyết trong thời gian tới. Bà Trần Thị Huyền Thanh – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đông Hưng Thuận, TPHCM, trao đổi với đoàn viên, người lao động Tại chương trình, đại diện Đảng ủy phường cũng yêu cầu Công đoàn phường, ngoài phát huy vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ, thời gian tới, cần tăng cường các hoạt động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng người lao động để kịp thời phản ánh đến cơ quan chuyên môn. Từ đó phối hợp giải quyết triệt để các bức xúc phát sinh. Bà Thanh mong muốn Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội phường tiếp tục đoàn kết, hỗ trợ Công đoàn phường trong thực hiện vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động; phối hợp tổ chức các chương trình an sinh cho người lao động, đẩy nhanh tiến độ ra mắt trạm an sinh nhằm hướng đến mục tiêu "không ai bị bỏ lại phía sau". Đại diện Đảng ủy phường đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp thực hiện tốt quy định pháp luật và tiếp tục quan tâm việc làm, đời sống, cải thiện thu nhập, phúc lợi… để người lao động an tâm làm việc, cống hiến lâu dài.



