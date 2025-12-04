HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

Gặp lại nữ ca sĩ hát "Túp lều lý tưởng" đầu tiên – Connie Kim

Bài và ảnh: Thanh Hiệp

(NLĐO) – Ca khúc "Túp lều lý tưởng" của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ được yêu mến và nữ ca sĩ Connie Kim là người hát đầu tiên


Gặp lại nữ ca sĩ hát "Túp lều lý tưởng" đầu tiên – Connie Kim - Ảnh 1.

Ca sĩ Connie Kim

Năm 2009, Cục Nghệ thuật Biểu diễn - Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã quyết định cấp phép phổ biến 6 ca khúc sáng tác trước năm 1975 của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ, gồm: "Đường xưa lối cũ", "Duyên quê", "Hình ảnh người em không đợi", "Túp lều lý tưởng", "Rước tình về với quê hương", "Múc ánh trăng vàng". 

Cho đến nay ca khúc "Túp lều lý tưởng" đã được nhiều ca sĩ, nghệ sĩ thể hiện, nhưng với khán giả yêu nhạc thì bài hát hát do một nữ ca sĩ hát đầu tiên và tiếng hát của bà vẫn được yêu mến, đó là Connie Kim.

Connie Kim giỏi ngoại ngữ, hát nhạc Mỹ từ nhỏ

Ca sĩ Connie Kim là ái nữ của nhạc sĩ nổi tiếng Lê Quang Anh. Năm 1966, người cha nhạc sĩ tài danh của bà về làm chỉ huy dàn nhạc cho vũ trường Ritz đã có sáng kiến thành lập ban Tứ Ca gồm 2 giọng nữ là Connie Kim và danh ca Ngọc Mỹ, còn hai giọng ca nam là ca sĩ Ali Minh và Ông. 

Connie Kim lúc ấy mới 16 tuổi, nhưng đã được bố dạy về nhạc lý nên dễ hòa nhập với các ca sĩ thế hệ tiền bối. Lúc đó bà đã hát các ca khúc, như: "California Deaming", "My girl", "Dedicated to the one I Love"… 

Chỉ sau vài tháng xuất hiện lần đầu với nhóm Tứ Ca, ca sĩ Connie Kim được nhiều người chú ý và sau đó đã mời trình diễn tại một số phòng trà tại Sai Gon.

Gặp lại nữ ca sĩ hát "Túp lều lý tưởng" đầu tiên – Connie Kim - Ảnh 2.

Ca sĩ Connie Kim và nhạc sĩ Bảo Thu

"Theo lời của nhạc sĩ Lê Quang Anh, thuở nhỏ Connie Kim được đi học Anh ngữ ở trường Diên Hồng của giáo sư Lê Bá Kông, Vietnamese – American Association, cho nên khi có dịp nghe các dĩa nhạc từ ngoại quốc gửi về, Connie Kim học bài rất nhanh, nhất là con của ông có giọng hát rất cao giống như Connie Francis - một danh ca người Mỹ nổi tiếng với những bài: Never on Sunday, Love Is A Many Splendored thing, Stupid Cupid… 

Đó cũng chính là lý do ông đặt nghệ danh cho con gái Lê Thị Kim Phượng là Connie Kim" – MC Trần Quốc Bảo kể.

Từ những năm cuối thập niên 60, Connie Kim đã cộng tác với hầu hết các vũ trường, phòng trà nổi tiếng nhất Sài Gòn chẳng hạn Majestic, Maxim, Tự Do, Palace, Queen Bee, Olympia, Mini Rex, Embassy, Ritz, Bách Hỷ (Chợ Lớn). Năm 1975, bà định cư tại Mỹ và tiếp tục biểu diễn cho đến bây giờ.

Trong buổi họp mặt bà đã xúc động cho biết rất hạnh phúc vì rất lâu mới được gặp lại bạn bè đồng nghiệp. "Hiện nay tôi dành thời gian cho những buổi hát tại nhà thờ nơi tôi tìm được niềm vui trong đức tin và âm nhạc…Chứ lớn tuổi rồi rất ít bước lên sân khấu biểu diễn" – ca sĩ Connie Kim đã tâm sự.

Gặp lại nữ ca sĩ hát "Túp lều lý tưởng" đầu tiên – Connie Kim - Ảnh 3.

Nghệ sĩ Giang Kim kể lại kỷ niệm lúc mới đi hát, nhà nghèo, không có phục trang biểu diễn, đã được ca sĩ Connie Kim tặng nhiều bộ trang phục, giúp bà xuất hiện trên sân khấu thật đẹp

Sự trở về bất ngờ và đầy cảm xúc

Không xuất hiện trên các sân khấu trong nước suốt nhiều thập niên, việc Connie Kim bất ngờ có mặt tại sự kiện khiến khán phòng ấm lên bằng những tiếng vỗ tay dài. 

Bà bước vào giữa những người bạn cũ, những tiếng hát, tiếng đàn và cả những gương mặt từng làm nên sắc màu nghệ thuật – thể thao của một giai đoạn không thể phai mờ trong ký ức nhiều thế hệ.

Rất nhiều nghệ sĩ, cầu thủ xúc động ôm lấy bà sau khi bà hát lại ca khúc "Túp lều lý tưởng".

Bà đã vui mừng gặp danh thủ Võ Thành Sơn, Quang Đức Vĩnh, các nghệ sĩ – ca sĩ Trang Mỹ Dung, NSƯT Hồng Vân, Tú Trinh, Kiều Phượng Loan, Mỹ Chi, nhạc sĩ Hàn Châu, Tuấn Khanh, Bảo Thu, Hoàng Nhạc Đô, Mạnh Quỳnh, nghệ sĩ Trần Văn Mùi, ca sĩ Ngọc Sơn, cùng đông đảo gương mặt từng tạo dấu ấn trong lòng công chúng.

Gặp lại nữ ca sĩ hát "Túp lều lý tưởng" đầu tiên – Connie Kim - Ảnh 4.

MC Trần Quốc Bảo và ca sĩ Connie Kim

Connie Kim – Hành trình bền bỉ

Connie Kim được biết đến như nữ ca sĩ đầu tiên thể hiện ca khúc "Túp lều lý tưởng". Dù sau này bài hát được nhiều ca sĩ trình bày lại – đặc biệt Mai Lệ Huyền với các bản song ca nổi tiếng – Connie Kim vẫn là người đặt viên gạch đầu tiên cho sức lan tỏa của ca khúc này trên sân khấu nhạc trẻ Sài Gòn thập niên 1960 – 1970. 

Không chỉ có "Túp lều lý tưởng", Connie Kim còn ghi dấu ấn với những bài hát: Anh Đâu Em Đó, Đêm Huyền Diệu, Xuân Nghèo, Vó Câu Muôn Dặm, Yêu Và Mơ, Tuổi Mùa Xuân, Điệp Khúc Thanh Bình, Tiên Duyên Thiền Định… 

Giọng hát dìu dịu, phong thái thanh lịch và chất trữ tình pha lẫn nét tươi trẻ đặc trưng thời bấy giờ giúp bà trở thành một trong những nữ ca sĩ được yêu thích trong dòng nhạc thị thành trước 1975.

Gặp lại nữ ca sĩ hát "Túp lều lý tưởng" đầu tiên – Connie Kim - Ảnh 5.

NSƯT Hồng Vân và ca sĩ Connie Kim

Cầu nối giữa hai thế hệ – ký ức được gọi tên

Buổi họp mặt tri ân của MC Trần Quốc Bảo vốn đã quen thuộc với giới văn nghệ sĩ trong nước bởi năm nào về thăm quê nhà, ông cũng tổ chức trao tặng quà, giúp đỡ các nghệ sĩ bệnh tật, có hoàn cảnh khó khăn trong nước. Năm nay có sự góp mặt của ca sĩ Connie Kim khiến chương trình mang một cảm xúc đặc biệt hơn.

"Nhìn chị Connie Kim xúc động nắm tay các đồng nghiệp, những nghệ sĩ từng gắn kết với chị, tôi hiểu giá trị bền vững của ký ức khi mà âm nhạc và sân cỏ vẫn tiếp tục sống trong lòng những người tạo nên những tiếng vang đẹp. Sự kiện không chỉ là buổi họp mặt mà là cuộc tôn vinh tình nghệ sĩ" – NS Tú Trinh nói.

Đối với MC Tràn Quốc Bảo, ông cho rằng việc tổ chức tri ân là việc làm ý nghĩa. Năm nào ông cũng cố gắng về nước cùng với bạn bè đồng nghiệp đứng ra tổ chức buổi gặp gỡ để văn nghệ sĩ và các cầu thủ bóng đá đã về chiều có cơ hội gặp nhau, ăn buổi cơm thân mật và hát cho nhau nghe những bài hát đã được công chúng yêu mến.

"Tôi rất xúc động và cảm ơn tình cảm mà các anh chị nghệ sĩ, cựu cầu thủ dành cho tôi trong buổi họp mặt thâm tình này. Mong có cơ hội để đồng hành với công tác thiện nguyện, tri ân những nghệ sĩ cần sự giúp đỡ" - ca sĩ Connie Kim nói.


