Gặp lại "Pippi Tất Dài" từ trang sách đến màn ảnh

Nổi bật trong chuỗi sự kiện là Tuần phim thiếu nhi Việt Nam - Thụy Điển diễn ra từ ngày 1 đến 5-6 do Viện Phim Việt Nam phối hợp Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam tổ chức, với sự đồng hành của Nhà xuất bản Kim Đồng.

Khán giả nhỏ tuổi sẽ được thưởng thức 3 bộ phim Thụy Điển vừa được phục chế gồm "Pippi Tất Dài và Bảy Đại Dương", "Anh em Sư tử Trái tim" và "Ronja, con gái tên cướp".

Bộ sách tranh “Pippi Tất Dài” mang đến cho thiếu nhi những câu chuyện giàu trí tưởng tượng.

Bên cạnh đó, Ban tổ chức trình chiếu 11 phim hoạt hình Việt Nam trải dài từ thập niên 1960 đến nay, trong đó có các tác phẩm quen thuộc như "Đáng đời thằng Cáo", "Mèo con", "Chuyện ông Gióng".

Dịp này, Nhà xuất bản Kim Đồng cũng giới thiệu nhiều ấn phẩm mới dành cho thiếu nhi. Đặc biệt, nhân kỷ niệm 80 năm bộ truyện "Pippi Tất Dài" ra mắt lần đầu, đơn vị phát hành bộ sách tranh gồm 4 tập với phần minh họa kinh điển của họa sĩ Ingrid Vang Nyman.