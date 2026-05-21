Gay cấn đường đua Cành cọ vàng

LHP Cannes lần thứ 79 - năm 2026 diễn ra từ ngày 12 đến ngày 23-5 tại TP Cannes - miền Nam nước Pháp, quy tụ nhiều tác phẩm tham gia tranh giải.

Cuộc đua nóng dần

22 phim tham gia tranh giải Cành cọ vàng năm nay là: "Fatherland", "All of a Sudden", "Paper Tiger", "Hope", "Fjord", "Gentle Monster", "Nagi Notes", "The Unknown", "Sheep in the Box", "The Beloved", "A Woman's Life", "Garance", "Parallel Tales", "Minotaur", "The Man I Love", "Moulin", "The Birthday Party", "Notre Salut", "The Dreamed Adventure", "Coward", "The Black Ball", "Bitter Christmas". Tính đến ngày 18-5 (giờ địa phương), 13 phim đã ra mắt tại LHP và còn lại các phim: "Minotaur", "The Man I Love", "Moulin", "The Birthday Party", "Notre Salut", "The Dreamed Adventure", "Coward", "The Black Ball", "Bitter Christmas" lần lượt chiếu.

Theo nhận định của cây bút Ryan Lattanzio thuộc chuyên trang điện ảnh IndieWire, các phim: "Fatherland", "All of a Sudden", "Paper Tiger", "Hope" đang có triển vọng. Đây được xem là những ứng viên nặng ký của Cành cọ vàng tính đến hiện tại.

Phim "Fatherland" của đạo diễn Pawel Pawlikowski được đánh giá cao nhất. Tác phẩm quy tụ dàn diễn viên: Sandra Hüller, Hanns Zischler, August Diehl, Devid Striesow…, lấy bối cảnh năm 1949, kể câu chuyện về nhà văn Thomas Mann trong chuyến đi đường bộ cùng con gái Erika Mann trở lại Đức giữa bối cảnh châu Âu hậu thế chiến 2. Phim nhận được tràng vỗ tay kéo dài 5 phút khi công chiếu và hiện dẫn đầu bảng xếp hạng của các ban giám khảo chuyên trang Screen International.

Phim "All of a Sudden" của Ryusuke Hamaguchi đang là ứng viên đứng thứ hai sau "Fatherland". Tác phẩm có các diễn viên: Virginie Efira, Tao Okamoto, Kyozo Nagatsuka… kể về một giám đốc viện dưỡng lão ở ngoại ô Paris, cố gắng áp dụng biện pháp chăm sóc nhân đạo tốt nhất với các bệnh nhân sa sút trí tuệ. Tuy nhiên, biện pháp này của bà bị phản đối từ những người quản lý và nhân viên vốn chỉ quan tâm lợi nhuận, tiện lợi. Cuộc đời bà thay đổi khi gặp và làm bạn cùng nữ biên kịch người Nhật Bản, mắc bệnh nan y tên là Mari Morisaki.

Cảnh trong phim “Fatherland”. Ảnh: LHP CANNES

Ứng viên sáng giá tiếp theo là phim "Paper Tiger" của James Gray, khai thác câu chuyện hai anh em theo đuổi giấc mơ Mỹ nhưng lại vướng vào âm mưu nguy hiểm của mafia Nga, đe dọa gia đình, thử thách tình anh em. Phim có sự góp mặt của các diễn viên: Adam Driver, Scarlett Johansson, Miles Teller, Gavin Goudey… Phim "Hope" của đạo diễn Na Hong-jin là tác phẩm khoa học viễn tưởng về quái vật của Hàn Quốc. Phim có kinh phí 33 triệu USD, khá thấp so với các "bom tấn" Hollywood nhưng vẫn là phim Hàn Quốc tốn kém nhất từ trước đến nay.

Dẫu dự đoán, xếp hạng tạm thời các ứng viên đã có nhưng rất khó để có thể chắc chắn Cành cọ vàng sẽ vinh danh tác phẩm nào. Giới chuyên môn cho rằng mọi dự đoán chỉ là tham khảo bởi sự chọn lựa cuối cùng của ban giám khảo vẫn luôn mang đến yếu tố bất ngờ.

Vắng bóng "bom tấn" Hollywood

LHP Cannes lâu nay vẫn luôn là một trong những LHP uy tín của điện ảnh thế giới. Nơi đây quy tụ đông đảo các ngôi sao với thảm đỏ rực rỡ cùng hàng loạt sự kiện bên lề khác. Nhiều "bom tấn" Hollywood chọn lựa đến Cannes để ra mắt và quảng bá quy mô lớn, tạo thành những màn trình diễn hào nhoáng, thu hút chú ý của thế giới trong nhiều năm qua.

Năm 2022, tài tử Tom Cruise cũng từng khuấy động thảm đỏ LHP Cannes với bom tấn "Top Gun: Maverick". Thời điểm Tom Cruise xuất hiện, dàn máy bay tiêm kích bay lượn trên bầu trời chào đón, tạo nên khoảnh khắc đáng nhớ của LHP. Năm 2025, Tom Cruise tiếp tục trở thành tâm điểm khi đến quảng bá cho phim "Mission Impossible - The Final Reckoning".

Tuy nhiên, năm 2026, Hollywood mờ nhạt tại LHP, nhiều "bom tấn" được mong đợi như "The Odyssey" do Christopher Nolan đạo diễn, "Disclosure Day" (Steven Spielberg), "Digger" (Alejandro G. Iñárritu) hay "Cliff Booth" (David Fincher) đều không tham gia. Các phim này vắng mặt đồng nghĩa nhiều ngôi sao đóng trong phim cũng không xuất hiện quảng bá. Thảm đỏ vì thế thiếu vắng sức hút, khiến LHP trở nên kém hào nhoáng.

Lý giải về việc vắng bóng "bom tấn" Hollywood, cây bút Brent Lang và Matt Donnelly của chuyên trang Variety cho rằng do nhiều nguyên nhân như các hãng phim đang trải qua giai đoạn khó khăn của việc thắt chặt chi tiêu, cắt giảm ngân sách. Ngoài ra, các nhà sản xuất phim cũng lo ngại những lời chỉ trích gay gắt từ giới phê bình tại Cannes, có thể tác động không tốt cho phim khi ra rạp.

Một số dẫn chứng được đưa ra rằng những đánh giá trái chiều tại LHP Cannes đã khiến các phim thương hiệu "Indiana Jones and The Dial of Destiny" và "Solo: A Star Wars Story" không thể vực dậy phòng vé, thất bại thảm hại khi ra mắt vài tuần sau đó.

Không có "bom tấn" Hollywood nhưng LHP Cannes 2026 vẫn có sự tham gia của các hãng phim độc lập của Mỹ, như Neon. Hãng này đã mang 9 phim đến LHP Cannes 2026, trong đó có những ứng viên sáng giá như "Paper Tiger", "Fjord", "All of a Sudden"…



