Gen Z hòa nhịp cùng "Âm vang rối nước"

Trong bối cảnh nghệ thuật múa rối nước dần trở nên xa lạ với một bộ phận khán giả trẻ, đặc biệt là Gen Z, nhóm sinh viên ngành Truyền thông Đa phương tiện Trường Đại học FPT đã thực hiện đồ án tốt nghiệp mang tên "Âm vang rối nước". Đây được xem như một nỗ lực đưa di sản đến gần hơn với đời sống đương đại.

Dự án được triển khai theo hướng kết hợp truyền thông số với trải nghiệm thực tế. Giai đoạn đầu, nhóm xây dựng các nội dung video, tư liệu và chiến dịch trên nền tảng TikTok, Facebook nhằm tạo "lớp nền" nhận thức cho người trẻ về nghệ thuật múa rối nước.

Theo chị Phan Linh Bằng (trưởng nhóm), thách thức lớn nhất là làm sao chuyển tải được sự tinh tế của loại hình nghệ thuật truyền thống bằng ngôn ngữ đa phương tiện mà vẫn giữ được sức hấp dẫn.

Các bạn trẻ thích thú trải nghiệm các hoạt động

Không dừng lại ở không gian trực tuyến, các bạn sinh viên đã tổ chức hoạt động trải nghiệm dành cho công chúng. Tại đây, người tham gia được tiếp cận mô hình 5 trạm tương tác, từ tô màu nhân vật rối, gấp lá tạo hình dân gian, đến sáng tạo mặt nạ Tứ linh hay tham gia các trò chơi gợi không khí lễ hội truyền thống. Những hoạt động này giúp người trẻ trực tiếp tiếp xúc với các yếu tố cấu thành nên nghệ thuật múa rối nước.

Đánh giá về dự án, TS Tạ Ngọc Linh - Giảng viên ngành Truyền thông Đa phương tiện Trường Đại học FPT TP HCM, cho rằng đây không chỉ là một đồ án học thuật mà còn mang giá trị văn hóa rõ nét, thể hiện khả năng ứng dụng truyền thông hiện đại vào bài toán bảo tồn di sản.

Dự án đã lan tỏa tình yêu văn hóa truyền thống

Trong khi đó, Ths Trần Được - Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật Phương Nam, nhận định dự án đã cho thấy sức hút của múa rối nước nếu được tiếp cận bằng phương thức phù hợp với giới trẻ. "Dự án chính là cầu nối quan trọng, chứng minh rằng truyền thông hiện đại hoàn toàn có thể giải quyết bài toán bảo tồn văn hóa" - Ths Trần Được nhấn mạnh.

Với cách làm sáng tạo - "Âm vang rối nước" không chỉ dừng lại ở một sản phẩm tốt nghiệp, mà còn mở ra hướng tiếp cận mới trong việc lan tỏa giá trị di sản, góp phần nuôi dưỡng tình yêu văn hóa truyền thống trong cộng đồng người trẻ.