Văn hóa - Văn nghệ

Gen Z hòa nhịp cùng "Âm vang rối nước"

Kim Ngân

(NLĐO) - “Âm vang rối nước” là dự án kết hợp truyền thông số và trải nghiệm thực tế, đưa di sản đến gần Gen Z.

Trong bối cảnh nghệ thuật múa rối nước dần trở nên xa lạ với một bộ phận khán giả trẻ, đặc biệt là Gen Z, nhóm sinh viên ngành Truyền thông Đa phương tiện Trường Đại học FPT đã thực hiện đồ án tốt nghiệp mang tên "Âm vang rối nước". Đây được xem như một nỗ lực đưa di sản đến gần hơn với đời sống đương đại.

Dự án được triển khai theo hướng kết hợp truyền thông số với trải nghiệm thực tế. Giai đoạn đầu, nhóm xây dựng các nội dung video, tư liệu và chiến dịch trên nền tảng TikTok, Facebook nhằm tạo "lớp nền" nhận thức cho người trẻ về nghệ thuật múa rối nước.

Theo chị Phan Linh Bằng (trưởng nhóm), thách thức lớn nhất là làm sao chuyển tải được sự tinh tế của loại hình nghệ thuật truyền thống bằng ngôn ngữ đa phương tiện mà vẫn giữ được sức hấp dẫn.

Gen Z hòa nhịp cùng "Âm vang rối nước" - Ảnh 1.

Các bạn trẻ thích thú trải nghiệm các hoạt động

Không dừng lại ở không gian trực tuyến, các bạn sinh viên đã tổ chức hoạt động trải nghiệm dành cho công chúng. Tại đây, người tham gia được tiếp cận mô hình 5 trạm tương tác, từ tô màu nhân vật rối, gấp lá tạo hình dân gian, đến sáng tạo mặt nạ Tứ linh hay tham gia các trò chơi gợi không khí lễ hội truyền thống. Những hoạt động này giúp người trẻ trực tiếp tiếp xúc với các yếu tố cấu thành nên nghệ thuật múa rối nước.

Đánh giá về dự án, TS Tạ Ngọc Linh - Giảng viên ngành Truyền thông Đa phương tiện Trường Đại học FPT TP HCM, cho rằng đây không chỉ là một đồ án học thuật mà còn mang giá trị văn hóa rõ nét, thể hiện khả năng ứng dụng truyền thông hiện đại vào bài toán bảo tồn di sản.

Gen Z hòa nhịp cùng "Âm vang rối nước" - Ảnh 2.

Dự án đã lan tỏa tình yêu văn hóa truyền thống

Trong khi đó, Ths Trần Được - Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật Phương Nam, nhận định dự án đã cho thấy sức hút của múa rối nước nếu được tiếp cận bằng phương thức phù hợp với giới trẻ. "Dự án chính là cầu nối quan trọng, chứng minh rằng truyền thông hiện đại hoàn toàn có thể giải quyết bài toán bảo tồn văn hóa" - Ths Trần Được nhấn mạnh.

Với cách làm sáng tạo - "Âm vang rối nước" không chỉ dừng lại ở một sản phẩm tốt nghiệp, mà còn mở ra hướng tiếp cận mới trong việc lan tỏa giá trị di sản, góp phần nuôi dưỡng tình yêu văn hóa truyền thống trong cộng đồng người trẻ.

Tin liên quan

"Huyền sử Yết Kiêu" khai xuân tại Sân khấu Múa rối nước Rồng Phương Nam

(NLĐO) – Vở múa rối "Huyền sử Yết Kiêu" sẽ khai xuân tại sân khấu múa rối nước Bảo tàng Lịch sử TP HCM

"Tấm - Cám" phiên bản mới của Nhà hát Múa rối Thăng Long

(NLĐO) - Múa rối nỗ lực tìm kiếm sự mới mẻ tại Liên hoan quốc tế sân khấu thử nghiệm lần VI - 2025 để hướng đến công chúng trẻ, với vở "Tấm - Cám" phiên bản mới

Liên hoan Múa rối quốc tế 2025: Lan tỏa hình ảnh Việt Nam

Liên hoan Múa rối quốc tế 2025 còn góp phần quảng bá hình ảnh văn hóa - du lịch Việt Nam.

