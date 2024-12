Ghe bơi, xích lô diễu hành kỷ niệm 25 năm Hội An là di sản thế giới

Trước đó, ngày 3-12, UBND TP Hội An cũng đã tổ chức lễ khai trương Bảo tàng thổ sản Hội An tại nhà số 57 Trần Phú, phường Minh An.

Khai trưởng Bảo tàng Thổ sản Hội An

Bảo tàng Thổ sản Hội An được thiết lập trong ngôi nhà cổ có kết cấu 2 tầng với 2 nếp nhà nối tiếp nhau bởi nhà cầu nối - sân trời, có vị trí thuận lợi kết nối với các bảo tàng chuyên đề khác như Bảo tàng Nghề y truyền thống (46 Nguyễn Thái Học), Bảo tàng Gốm sứ Mậu dịch (80 Trần Phú), Bảo tàng Văn hóa Dân gian (33 Nguyễn Thái Học) tạo nên chuỗi các hệ thống bảo tàng chuyên đề Hội An.

Cũng trong buổi lễ khai trương này, Trung tâm Quản lý bảo tồn Di sản Văn hóa Hội An sẽ giới thiệu và ra mắt ấn phẩm sách Hương liệu, thổ sản Hội An, Quảng Nam gồm 38 bài viết của các chuyên gia, nhà nghiên cứu.