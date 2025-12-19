Tàu cá không người dạt vào bờ biển, để lại điện thoại

Ngày 19-12, Công an xã Bến Hải, tỉnh Quảng Trị cho biết lực lượng chức năng và người dân đang khẩn trương tìm kiếm ngư dân nghi mất tích sau khi phát hiện tàu cá dạt vào bờ biển.

Lực lượng chức năng và người dân đang tìm kiếm ngư dân nghi mất tích sau khi phát hiện tàu cá dạt vào bờ biển. Ảnh: Công an xã Bến Hải

Trước đó, vào sáng sớm cùng ngày, người dân phát hiện một tàu cá trôi dạt vào bãi tắm thôn Bắc Sơn, xã Bến Hải.

Tàu cá này dài gần 6m, rộng 1,8m, còn nguyên máy móc, ngư lưới cụ và một chiếc điện thoại.

Lực lượng chức năng cùng người dân đã đưa chiếc tàu cá vào bờ. Trong khi đó, việc tìm kiếm ngư dân nghi mất tích đang được triển khai.

Xác minh ban đầu cho thấy tàu cá dạt vào bờ là của ông H.N.C (43 tuổi, ngụ xã Cửa Tùng). Sáng cùng ngày, ông C. ra biển đánh bắt một mình và mất liên lạc.