Ghen tuông, người đàn ông dùng dao đâm vợ cũ

Trưa 15-5, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị đang điều tra, làm rõ vụ việc người đàn ông dùng dao đâm vợ cũ do ghen tuông.

Khu vực trụ sở cũ nơi xảy ra vụ việc người đàn ông dùng dao đâm vợ cũ do ghen tuông

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ sáng cùng ngày, H.S.H (SN 1987, ngụ khu phố 1, phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) đã kéo chị N.T.H.L (SN 1993, là vợ cũ của H.; ngụ khu phố 3, phường Đông Hà) vào một trụ sở cũ ở đường Phạm Ngũ Lão (phường Đông Hà) rồi bất ngờ dùng dao đâm nhiều nhát vào chị L.

Sau khi đâm vợ cũ, H. về nhà, đóng cửa phòng rồi lấy dao tự sát nhưng được gia đình kịp thời can ngăn và đưa đến trụ sở Công an phường Đông Hà đầu thú.

Trong khi đó, chị L. được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cấp cứu với vết thương ở bụng, ngực và lưng phải.

Nguyên nhân vụ việc bước đầu được xác định là do ghen tuông.



