Sức khỏe

Ghép da thành công cho cô gái bị hoại tử vùng mặt sau tai nạn giao thông

Hải Yến

(NLĐO) - Sau khi bị tai nạn, người bệnh tự theo dõi tại nhà; đến ngày thứ ba thì vết thương chuyển màu đen và rỉ dịch.

Ngày 12-3, BS Nguyễn Thị Bích Chi, Khoa Răng hàm mặt, Bệnh viện Nhân dân 115 cho biết các bác sĩ tại bệnh viện vừa phẫu thuật ghép da thành công cho một nữ bệnh nhân bị hoại tử da vùng mặt sau tai nạn giao thông.

Cô gái hoại tử vùng mặt sau 3 ngày sau tai nạn giao thông - Ảnh 1.

Vết thương vùng mặt trước và sau phẫu thuật

Trước đó, bệnh nhân nữ (23 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh) nhập viện trong tình trạng tổn thương vùng mặt sau khi gặp tai nạn xe máy.

Cô gái này té đập mặt xuống đường, bị dập nát vùng trán, thái dương và mi mắt trái; tự theo dõi tại nhà sau tai nạn. Đến ngày thứ ba, do vết thương chuyển màu đen và rỉ dịch, cô gái được đưa vào Khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhân dân 115.

Qua thăm và thực hiện các cận lâm sàng cần thiết, các bác sĩ xác định vùng da mặt của bệnh nhân bị dập nát, tưới máu kém, kèm tình trạng hoại tử da tiến triển. Tổn thương không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng đến thẩm mỹ mà còn tiềm ẩn nguy cơ nhiễm trùng, đe dọa chức năng vùng mắt và sức khỏe toàn thân nếu không được xử trí kịp thời.

Ngay sau đó, bệnh nhân được chỉ định điều trị tích cực, bao gồm chăm sóc vết thương, sử dụng kháng sinh, kiểm soát nhiễm trùng và đánh giá khả năng bảo tồn mô.

Đơn vị vi phẫu thuộc Khoa Ngoại chấn thương đã phối hợp với Khoa Răng Hàm Mặt – Mắt để đánh giá mức độ tổn thương và lựa chọn phương án phẫu thuật phù hợp. Các bác sĩ tiến hành cắt lọc mô hoại tử, làm sạch vùng tổn thương và thực hiện ghép da, sử dụng mảnh da lấy từ vùng bụng của bệnh nhân nhằm tái tạo vùng khuyết da, đồng thời bảo tồn chức năng và thẩm mỹ vùng mặt. Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi, không ghi nhận biến chứng trong và ngay sau mổ.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân được theo dõi sát và chăm sóc mảnh ghép theo đúng quy trình. Mảnh da ghép hồng hào, bám tốt, không có dấu hiệu nhiễm trùng hay hoại tử thứ phát. Tình trạng toàn thân của người bệnh ổn định, chức năng vùng mắt được bảo tồn và vết thương tiến triển lành tốt.

Theo các bác sĩ, kết quả ghép da được đánh giá thành công, góp phần quan trọng trong việc phục hồi thẩm mỹ vùng mặt cũng như nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh.

Bệnh viện Nhân dân 115 tai nạn giao thông phẫu thuật điều trị tích cực ca phẫu thuật hoại tử vi phẫu
