Thành phố Huế: Dấu ấn giảm nghèo bền vững từ sự lãnh đạo của Đảng và hệ thống chính trị

Từ chủ trương đúng đắn đến triển khai thực tiễn đồng bộ, TP Huế dần khẳng định bước tiến vững chắc, hướng đến mục tiêu "không để ai bị bỏ lại phía sau" trong hành trình phát triển.

Kiên định mục tiêu: đưa Nghị quyết vào cuộc sống

Thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương về giảm nghèo đa chiều, Thành ủy, UBND TP Huế đã cụ thể hóa bằng nhiều chương trình, kế hoạch rõ ràng, sát thực tiễn từng địa bàn. Các cấp ủy đảng phát huy vai trò nòng cốt trong lãnh đạo, chỉ đạo, đảm bảo công tác giảm nghèo đi đúng hướng, có kiểm tra, giám sát và đánh giá thường xuyên.

Ông Lê Trường Lưu, nguyên Bí thư Thành uỷ Huế (bìa trái) và ông Nguyễn Thanh Bình (thứ 2 từ phải sang) - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Huế trao tặng kinh phí xoá nhà tạm cho người dân.

Điểm nổi bật là công tác ban hành chính sách luôn gắn với thực tế đời sống người dân: ưu tiên hỗ trợ vùng miền núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn bãi ngang ven biển; cùng các hộ nghèo và cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt. Chính quyền các cấp đã chú trọng phân tích nguyên nhân nghèo, lựa chọn giải pháp phù hợp từng trường hợp, từng thôn xóm, cụm dân cư.

"Không chỉ hỗ trợ để thoát nghèo trước mắt mà phải tạo nền tảng để người dân chủ động phát triển lâu dài" – quan điểm này thể hiện xuyên suốt trong cách làm của TP Huế, từ đó xây dựng niềm tin và tinh thần tự lực trong cộng đồng.

Với nhận thức rằng hạ tầng tốt là chìa khóa kích thích phát triển sản xuất và nâng cao chất lượng cuộc sống, TP Huế đã ưu tiên đầu tư vào hệ thống giao thông, điện, nước sạch, viễn thông, trường học và cơ sở y tế tại các địa bàn khó khăn. Nhiều tuyến đường liên xã, liên thôn được nâng cấp, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương, vận chuyển hàng hóa, phát triển du lịch cộng đồng và làng nghề.

Hệ thống băng rộng cố định, truyền thông và công nghệ thông tin được phổ cập tới nhiều khu vực từng khó tiếp cận. Nhờ đó, người dân không chỉ tiếp cận thông tin dễ dàng hơn mà còn mở rộng cơ hội học nghề, tìm kiếm việc làm trực tuyến, khởi nghiệp kinh tế số – xu hướng đang lan tỏa mạnh tại đô thị di sản như Huế.

Hàng nghìn hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ vay vốn ưu đãi, tham gia các lớp đào tạo nghề, chuyển giao kỹ thuật sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, trồng trọt, làm thủ công truyền thống. Các mô hình kinh tế hộ, tổ hợp tác, hợp tác xã, liên kết sản xuất gắn với thị trường được nhân rộng, tạo sinh kế ổn định và nâng cao thu nhập.

Nhiều gia đình trước đây chỉ dựa vào sản xuất nhỏ lẻ nay có thể tiếp cận vốn, trang thiết bị và công nghệ mới, mạnh dạn chuyển đổi mô hình canh tác, kết hợp du lịch, dịch vụ, thương mại. Tỉ lệ lao động qua đào tạo ở các xã ven đô, vùng đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng tăng, đóng góp tích cực vào giảm nghèo bền vững.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Huế phát biểu đánh giá tổng kết 3 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025.

Một trong những điểm sáng là sự đổi mới công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức. TP Huế đã tổ chức hơn 17 cuộc đối thoại chính sách với người dân, giúp tháo gỡ ngay vướng mắc, đồng thời củng cố niềm tin vào hệ thống chính trị. Hàng loạt ấn phẩm, chương trình truyền thông về giảm nghèo, học nghề, khởi nghiệp được thực hiện, giúp người dân hiểu rõ quyền lợi – trách nhiệm của mình.

Nhờ vậy, tư duy "trông chờ, ỷ lại" dần thay đổi, thay vào đó là tinh thần tự lực vươn lên. Đảng bộ và chính quyền khuyến khích những tấm gương thoát nghèo tiêu biểu, lan tỏa câu chuyện tích cực tới cộng đồng, tạo động lực mạnh mẽ cho phong trào giảm nghèo từ cơ sở.

Các cấp ủy đảng và chính quyền thành phố thường xuyên tổ chức đoàn kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện chương trình giảm nghèo, đảm bảo nguồn lực được sử dụng đúng mục tiêu, đúng đối tượng. Việc phân công cán bộ theo dõi từng địa bàn giúp kịp thời tháo gỡ khó khăn và xử lý vấn đề phát sinh, đồng thời tăng tính minh bạch, công khai trong hỗ trợ người dân.

Các chủ trương, chính sách khi ban hành đều được lấy ý kiến rộng rãi, cập nhật thực tế, bảo đảm không bỏ sót hộ nghèo thật sự khó khăn, không để sai đối tượng hưởng lợi.

Thành quả rõ nét – hướng tới tương lai không còn hộ nghèo

Theo báo cáo đánh giá thực trạng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 và đề xuất định hướng giảm nghèo bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2035 của UBND TP Huế, tính đến hết ngày 30-6-2025, địa phương này đã đạt được một số kết quả đáng kể. Trong đó các chính sách giảm nghèo đã được triển khai đồng bộ, phù hợp với các nghị quyết của HĐND tỉnh Thừa Thiên - Huế (nay là TP Huế), góp phần nâng cao đời sống của các hộ nghèo và cận nghèo.

Cuối năm 2025 còn dưới 1,2% hộ nghèo Đến cuối giai đoạn 2021–2025, tỉ lệ hộ nghèo đa chiều tại TP Huế giảm mạnh, nhiều địa phương đạt chuẩn nông thôn mới. Đời sống người dân được cải thiện rõ rệt không chỉ về thu nhập mà còn về y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch, thông tin và hạ tầng. Theo kết quả rà soát cuối năm 2024, tỉ lệ hộ nghèo 1,4 %, và dự ước đến cuối năm 2025 giảm còn dưới 1,2%.

Các cấp chính quyền đã phân khai nguồn vốn phù hợp, tập trung giải ngân đạt tiến độ, đảm bảo có nguồn lực để triển khai các dự án, mô hình phát triển sản xuất, hỗ trợ đa dạng sinh kế và giảm nghèo bền vững.

Các địa phương đã tổ chức nhiều cuộc kiểm tra, giám sát việc thực hiện các tiêu chí và chương trình giảm nghèo, qua đó kịp thời phát hiện và điều chỉnh các bất cập, đề xuất các giải pháp phù hợp. Bên cạnh đó đã có các hoạt động tập huấn thực hiện các nghị định, chính sách liên quan nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ địa phương, các cấp chính quyền và các ban ngành liên quan.

Tổng thể, đến nay, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững của TP Huế đã thúc đẩy việc thực hiện chính sách giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, phù hợp với các mục tiêu đề ra giai đoạn 2021-2025, mặc dù vẫn còn một số khó khăn và vướng mắc cần tiếp tục khắc phục để đạt được kết quả tối ưu.

UBND TP Huế tặng bằng khen cho các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các chương trình mục tiêu quốc gia được triển khai tại địa phương này trong giai đoạn 2021-2025.

Bước sang giai đoạn 2026-2030, TP Huế đặt mục tiêu đến cuối năm 2030 cơ bản không còn hộ nghèo, ít nhất 50% xã nghèo đạt chuẩn nông thôn mới. Đến năm 2035, phấn đấu toàn bộ các xã đều thoát nghèo, trở thành địa phương phát triển bền vững, văn minh, giàu bản sắc văn hóa.

Đằng sau những con số biết nói ấy là sự lãnh đạo trách nhiệm của Đảng, sự điều hành quyết liệt nhưng gần dân của chính quyền, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng tinh thần đồng hành, sẻ chia từ cộng đồng.