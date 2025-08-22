TP HCM: Xã Tân Nhựt nâng tầm đô thị, phát triển đồng bộ mọi lĩnh vực

Xã Tân Nhựt được hình thành trên cơ sở sắp xếp, hợp nhất toàn bộ xã Tân Nhựt, thị trấn Tân Túc, một phần xã Tân Kiên của huyện Bình Chánh cũ; một phần phường 16, quận 8 cũ và một phần phường Tân Tạo A, quận Bình Tân cũ. Xã có diện tích tự nhiên 43,67 km² và dân số 115.513 người, trở thành một trong những đơn vị hành chính có quy mô dân số lớn và vị trí chiến lược trong khu vực.

Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ I xã Tân Nhựt nhiệm kỳ 2025 – 2030 diễn ra chiều 22-

Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, thay đổi bộ mặt đô thị

Nhiệm kỳ 2020 – 2025, xã Tân Nhựt đạt nhiều kết quả nổi bật. Kinh tế duy trì ổn định, chuyển dịch theo hướng thương mại – dịch vụ, với hơn 1.800 doanh nghiệp, 6 sản phẩm OCOP 3 sao; thu ngân sách đạt 154% chỉ tiêu. Hạ tầng được đầu tư 433,2 tỷ đồng (87,4% kế hoạch), nhiều tuyến đường, cầu trọng điểm được nâng cấp, tạo diện mạo đô thị mới; tình trạnh vi phạm xây dựng giảm mạnh.

Về văn hóa – xã hội, chính sách an sinh triển khai hiệu quả; y tế, trường học, thiết chế văn hóa được củng cố; BHYT đạt trên 97%, xóa nghèo đa chiều sớm một năm. Đời sống người dân ngày càng cải thiện.

Cải cách hành chính gắn với ứng dụng công nghệ, trên 99% hồ sơ giải quyết đúng hạn. Quốc phòng – an ninh giữ vững, tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu, phạm pháp hình sự giảm 10–12%/năm.

Công tác xây dựng Đảng được chú trọng, ra mắt 109 Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh, kết nạp 204 đảng viên mới. Các hoạt động dân vận củng cố niềm tin của nhân dân.

Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Hà Phước Thắng - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, cho rằng Tân Nhựt đang đứng trước nhiều thời cơ và thách thức. "Kỳ vọng Đại hội sẽ đưa ra những quyết sách đúng đắn, đột phá để khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, gắn với tinh thần đổi mới của thời đại. Đồng thời, khẳng định quyết tâm xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ; đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; kiên định mục tiêu xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh" - nhấn mạnh.

Đại hội diễn ra trong không khí Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Phát triển

Khát vọng đô thị mới

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TP HCM, đánh giá cao nỗ lực của xã Tân Nhựt. Chỉ trong thời gian ngắn sau khi đi vào hoạt động, Đảng bộ và chính quyền xã mới đã kiện toàn tổ chức, vận hành đồng bộ, đảm bảo hoạt động hiệu quả. Ông nhấn mạnh vị trí chiến lược của xã Tân Nhựt trên trục động lực phía Tây Nam thành phố, với tiềm năng phát triển du lịch, logistics, đô thị sinh thái.

Phó Bí thư Thành ủy Đặng Minh Thông phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Ông Đặng Minh Thông gợi mở 8 nhiệm vụ trọng tâm cho nhiệm kỳ 2025 – 2030. Trong đó, triển khai Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân; thu hút đầu tư thương mại – dịch vụ gắn với du lịch sinh thái, nông nghiệp đô thị; quảng bá giá trị văn hóa – lịch sử. Xã cần quy hoạch không gian phát triển phù hợp dân số, hạ tầng; ưu tiên hoàn thiện các tuyến giao thông trọng điểm.

Địa phương cần hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận công nghệ, vốn; thúc đẩy chuyển đổi số; quản lý đô thị, xử lý rác thải, bảo vệ môi trường; nâng cao giáo dục, y tế, an sinh xã hội; chăm lo đối tượng chính sách, hộ nghèo, cận nghèo; xây dựng nếp sống văn minh, cộng đồng nhân văn.

Ông Đặng Minh Thông đề nghị cấp ủy khóa mới cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội theo hướng 5 rõ: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả, gắn với kiểm tra, giám sát.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Tân nhiệm kỳ 2025-2030

Đại hội thông qua 31 chỉ tiêu, 5 công trình, đề án trọng điểm về hạ tầng, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng sống và xây dựng không gian văn hóa tại cửa ngõ phía Tây, hướng tới mục tiêu đưa xã Tân Nhựt đạt tiêu chí lên phường trước năm 2030.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tân Nhựt nhiệm kỳ 2025 – 2030 ra mắt với 32 thành viên. Ông Hà Phước Thắng giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; bà Phan Thị Cẩm Nhung làm Phó Bí thư Thường trực; ông Lê Như Hải Long làm Phó Bí thư Đảng ủy xã.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tân Nhựt nhiệm kỳ 2025 – 2030 ra mắt tại đại hội