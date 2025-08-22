TP HCM: Xã Tân Nhựt nâng tầm đô thị, phát triển đồng bộ mọi lĩnh vực

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

TP HCM: Xã Tân Nhựt nâng tầm đô thị, phát triển đồng bộ mọi lĩnh vực

Huỳnh Như

(NL ĐO) - Ngày 22-8, Đảng bộ xã Tân Nhựt, TP HCM tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030

Xã Tân Nhựt được hình thành trên cơ sở sắp xếp, hợp nhất toàn bộ xã Tân Nhựt, thị trấn Tân Túc, một phần xã Tân Kiên của huyện Bình Chánh cũ; một phần phường 16, quận 8 cũ và một phần phường Tân Tạo A, quận Bình Tân cũ. Xã có diện tích tự nhiên 43,67 km² và dân số 115.513 người, trở thành một trong những đơn vị hành chính có quy mô dân số lớn và vị trí chiến lược trong khu vực.

Xã Tân Nhựt nâng tầm đô thị, phát triển đồng bộ mọi lĩnh vực - Ảnh 1.

Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ I xã Tân Nhựt nhiệm kỳ 2025 – 2030 diễn ra chiều 22-

Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, thay đổi bộ mặt đô thị

Nhiệm kỳ 2020 – 2025, xã Tân Nhựt đạt nhiều kết quả nổi bật. Kinh tế duy trì ổn định, chuyển dịch theo hướng thương mại – dịch vụ, với hơn 1.800 doanh nghiệp, 6 sản phẩm OCOP 3 sao; thu ngân sách đạt 154% chỉ tiêu. Hạ tầng được đầu tư 433,2 tỷ đồng (87,4% kế hoạch), nhiều tuyến đường, cầu trọng điểm được nâng cấp, tạo diện mạo đô thị mới; tình trạnh vi phạm xây dựng giảm mạnh.

Về văn hóa – xã hội, chính sách an sinh triển khai hiệu quả; y tế, trường học, thiết chế văn hóa được củng cố; BHYT đạt trên 97%, xóa nghèo đa chiều sớm một năm. Đời sống người dân ngày càng cải thiện.

Cải cách hành chính gắn với ứng dụng công nghệ, trên 99% hồ sơ giải quyết đúng hạn. Quốc phòng – an ninh giữ vững, tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu, phạm pháp hình sự giảm 10–12%/năm.

Công tác xây dựng Đảng được chú trọng, ra mắt 109 Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh, kết nạp 204 đảng viên mới. Các hoạt động dân vận củng cố niềm tin của nhân dân.

Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Hà Phước Thắng - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, cho rằng Tân Nhựt đang đứng trước nhiều thời cơ và thách thức. "Kỳ vọng Đại hội sẽ đưa ra những quyết sách đúng đắn, đột phá để khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, gắn với tinh thần đổi mới của thời đại. Đồng thời, khẳng định quyết tâm xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ; đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; kiên định mục tiêu xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh" - nhấn mạnh.

Xã Tân Nhựt nâng tầm đô thị, phát triển đồng bộ mọi lĩnh vực - Ảnh 2.

Đại hội diễn ra trong không khí Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Phát triển

Khát vọng đô thị mới

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TP HCM, đánh giá cao nỗ lực của xã Tân Nhựt. Chỉ trong thời gian ngắn sau khi đi vào hoạt động, Đảng bộ và chính quyền xã mới đã kiện toàn tổ chức, vận hành đồng bộ, đảm bảo hoạt động hiệu quả. Ông nhấn mạnh vị trí chiến lược của xã Tân Nhựt trên trục động lực phía Tây Nam thành phố, với tiềm năng phát triển du lịch, logistics, đô thị sinh thái.

Xã Tân Nhựt nâng tầm đô thị, phát triển đồng bộ mọi lĩnh vực - Ảnh 3.

Phó Bí thư Thành ủy Đặng Minh Thông phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Ông Đặng Minh Thông gợi mở 8 nhiệm vụ trọng tâm cho nhiệm kỳ 2025 – 2030. Trong đó, triển khai Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân; thu hút đầu tư thương mại – dịch vụ gắn với du lịch sinh thái, nông nghiệp đô thị; quảng bá giá trị văn hóa – lịch sử. Xã cần quy hoạch không gian phát triển phù hợp dân số, hạ tầng; ưu tiên hoàn thiện các tuyến giao thông trọng điểm.

Địa phương cần hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận công nghệ, vốn; thúc đẩy chuyển đổi số; quản lý đô thị, xử lý rác thải, bảo vệ môi trường; nâng cao giáo dục, y tế, an sinh xã hội; chăm lo đối tượng chính sách, hộ nghèo, cận nghèo; xây dựng nếp sống văn minh, cộng đồng nhân văn. 

Ông Đặng Minh Thông đề nghị cấp ủy khóa mới cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội theo hướng 5 rõ: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả, gắn với kiểm tra, giám sát.

Xã Tân Nhựt nâng tầm đô thị, phát triển đồng bộ mọi lĩnh vực - Ảnh 4.
Xã Tân Nhựt nâng tầm đô thị, phát triển đồng bộ mọi lĩnh vực - Ảnh 5.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Tân  nhiệm kỳ 2025-2030

Đại hội thông qua 31 chỉ tiêu, 5 công trình, đề án trọng điểm về hạ tầng, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng sống và xây dựng không gian văn hóa tại cửa ngõ phía Tây, hướng tới mục tiêu đưa xã Tân Nhựt đạt tiêu chí lên phường trước năm 2030.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tân Nhựt nhiệm kỳ 2025 – 2030 ra mắt với 32 thành viên. Ông Hà Phước Thắng giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; bà Phan Thị Cẩm Nhung làm Phó Bí thư Thường trực; ông Lê Như Hải Long làm Phó Bí thư Đảng ủy xã.

Xã Tân Nhựt nâng tầm đô thị, phát triển đồng bộ mọi lĩnh vực - Ảnh 6.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tân Nhựt nhiệm kỳ 2025 – 2030 ra mắt tại đại hội

Xã Tân Nhựt nâng tầm đô thị, phát triển đồng bộ mọi lĩnh vực - Ảnh 4.

Ông Hà Phước Thắng - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tân Nhựt - phát biểu tại Đại hội

Ông Hà Phước Thắng sinh năm 1976, quê Quảng Nam; trình độ: cử nhân chính trị chuyên ngành công tác tư tưởng, thạc sĩ luật, cao cấp lý luận chính trị. Ông trưởng thành từ cơ sở, từng giữ nhiều vị trí tại quận 3 cũ. Sau đó, ông đảm nhiệm các chức vụ: Trưởng Ban Đầu tư và Xây dựng Khu đô thị mới Nam thành phố; Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng UBND TP HCM; Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách TP HCM.

Tin liên quan

Bộ Chính trị cho ý kiến về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội và Đảng bộ TP HCM

Bộ Chính trị cho ý kiến về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội và Đảng bộ TP HCM

(NLĐO) - Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Thành ủy Hà Nội và Thành ủy TP HCM hoàn thiện nội dung văn kiện, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030.

TP HCM có quyết định quan trọng liên quan Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I

(NLĐO) - Đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP HCM phải có lập trường, quan điểm, bản lĩnh chính trị vững vàng

Văn nghệ sĩ TP HCM góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng

(NLĐO) - Hội nghị tiếp nhận nhiều ý kiến đóng góp sâu sắc, thiết thực và đa dạng của văn nghệ sĩ TP HCM, được đặt ở góc nhìn khách quan, phong phú...

đại hội đảng bộ TP HCM xã Tân Nhựt Đại hội Đảng bộ lần thứ I giải ngân vốn đầu tư công
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo