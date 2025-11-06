TP HCM: Trao Huy hiệu Đảng tại phường Phú Nhuận

Sáng 6-11, Đảng ủy phường Phú Nhuận, TP HCM họp mặt kỷ niệm 108 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7.11.1917 - 7.11.2025) và trao tặng Huy hiệu Đảng đợt ngày 7-11.

Quang cảnh buổi họp mặt và trao huy hiệu Đảng tại phường Phú Nhuận, TP HCM sáng 6-11

Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Nguyễn Đông Tùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú Nhuận, cho biết kỷ niệm 108 năm Cách mạng Tháng Mười Nga là dịp ôn lại truyền thống hào hùng của phong trào cách mạng vô sản, khẳng định giá trị bền vững của lý tưởng cộng sản và con đường xã hội chủ nghĩa mà Đảng và Nhân dân ta đã lựa chọn.

Theo ông Nguyễn Đông Tùng, thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Phú Nhuận đã phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, kinh tế – xã hội; đời sống nhân dân không ngừng được nâng cao, các phong trào thi đua yêu nước, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh lan tỏa sâu rộng.

Công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến tích cực, cạnh đó, mặt trận và các đoàn thể tiếp tục gắn bó mật thiết với nhân dân, góp phần giữ vững an ninh, trật tự và xây dựng phường "Đoàn kết – Nghĩa tình".

Ông Nguyễn Đông Tùng trao Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho đảng viên



Đợt này, Đảng bộ phường Phú Nhuận trao Huy hiệu 55, 50, 45, 40 và 30 năm tuổi Đảng cho 24 đảng viên.

Bí thư Đảng ủy phường Phú Nhuận khẳng định Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý, ghi nhận quá trình cống hiến, rèn luyện của đảng viên, là niềm tự hào và tấm gương sáng để thế hệ trẻ noi theo.

"Phát huy truyền thống cách mạng, với tinh thần "Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Phát triển", Đảng ủy phường kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân tiếp tục nỗ lực thi đua, góp phần xây dựng Phú Nhuận ngày càng văn minh, hiện đại, giàu đẹp, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng và nhân dân" - ông Nguyễn Đông Tùng gửi gắm.

Ông Vũ Văn Điền - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP HCM dự, trao Huy hiệu 55 tuổi Đảng cho đảng viên

Đảng bộ phường Phú Nhuận lần lượt trao và chúc mừng các đảng viên nhận Huy hiệu Đảng

Lời nhắc nhở tiếp tục rèn luyện, phấn đấu

Nhận huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, ông Bùi Anh Thủy kể năm 1985 ông vinh dự được kết nạp vào hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam,ông luôn tự hào được cống hiến và giữ trọn niềm tin vào lý tưởng của Đảng.

Ông Thủy cho biết suốt quá trình công tác, trải qua nhiều vị trí công tác trong hàng ngũ của Đảng, ông đều nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, giữ gìn phẩm chất của người đảng viên cộng sản.

Với ông, Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng không chỉ là niềm vinh dự lớn lao mà còn là lời nhắc nhở tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, sống xứng đáng với danh hiệu cao quý mà Đảng trao tặng.

Ông Bùi Anh Thủy đại diện cho 24 đảng viên phát biểu

Ông Thủy cũng bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự phát triển mạnh mẽ của đất nước và TPHCM.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục học tập, rèn luyện, làm theo lời Bác Hồ dạy, luôn xứng đáng là người đảng viên trung kiên, góp phần xây dựng phường Phú Nhuận ngày càng phát triển, giàu đẹp" - ông Thủy khẳng định.