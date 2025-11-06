TP HCM: Trao Huy hiệu Đảng tại phường Phú Nhuận

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

TP HCM: Trao Huy hiệu Đảng tại phường Phú Nhuận

ÁI MY

(NLĐO) - Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý, ghi nhận quá trình cống hiến, rèn luyện của đảng viên.

Sáng 6-11, Đảng ủy phường Phú Nhuận, TP HCM họp mặt kỷ niệm 108 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7.11.1917 - 7.11.2025) và trao tặng Huy hiệu Đảng đợt ngày 7-11.

Trao huy hiệu Đảng tại phường Phú Nhuận - Ảnh 1.

Quang cảnh buổi họp mặt và trao huy hiệu Đảng tại phường Phú Nhuận, TP HCM sáng 6-11

Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Nguyễn Đông Tùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú Nhuận, cho biết kỷ niệm 108 năm Cách mạng Tháng Mười Nga là dịp ôn lại truyền thống hào hùng của phong trào cách mạng vô sản, khẳng định giá trị bền vững của lý tưởng cộng sản và con đường xã hội chủ nghĩa mà Đảng và Nhân dân ta đã lựa chọn.

Theo ông Nguyễn Đông Tùng, thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Phú Nhuận đã phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, kinh tế – xã hội; đời sống nhân dân không ngừng được nâng cao, các phong trào thi đua yêu nước, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh lan tỏa sâu rộng. 

Công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến tích cực, cạnh đó, mặt trận và các đoàn thể tiếp tục gắn bó mật thiết với nhân dân, góp phần giữ vững an ninh, trật tự và xây dựng phường "Đoàn kết – Nghĩa tình".

Trao huy hiệu Đảng tại phường Phú Nhuận - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Đông Tùng trao Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho đảng viên

Đợt này, Đảng bộ phường Phú Nhuận trao Huy hiệu 55, 50, 45, 40 và 30 năm tuổi Đảng cho 24 đảng viên.

Bí thư Đảng ủy phường Phú Nhuận khẳng định Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý, ghi nhận quá trình cống hiến, rèn luyện của đảng viên, là niềm tự hào và tấm gương sáng để thế hệ trẻ noi theo.

"Phát huy truyền thống cách mạng, với tinh thần "Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Phát triển", Đảng ủy phường kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân tiếp tục nỗ lực thi đua, góp phần xây dựng Phú Nhuận ngày càng văn minh, hiện đại, giàu đẹp, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng và nhân dân" - ông Nguyễn Đông Tùng gửi gắm.

Trao huy hiệu Đảng tại phường Phú Nhuận - Ảnh 3.

Ông Vũ Văn Điền - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP HCM dự, trao Huy hiệu 55 tuổi Đảng cho đảng viên

Trao huy hiệu Đảng tại phường Phú Nhuận - Ảnh 7.

Trao huy hiệu Đảng tại phường Phú Nhuận - Ảnh 6.

Đảng bộ phường Phú Nhuận lần lượt trao và chúc mừng các đảng viên nhận Huy hiệu Đảng

Lời nhắc nhở tiếp tục rèn luyện, phấn đấu

Nhận huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, ông Bùi Anh Thủy kể năm 1985 ông vinh dự được kết nạp vào hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam,ông luôn tự hào được cống hiến và giữ trọn niềm tin vào lý tưởng của Đảng.

Ông Thủy cho biết suốt quá trình công tác, trải qua nhiều vị trí công tác trong hàng ngũ của Đảng, ông đều nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, giữ gìn phẩm chất của người đảng viên cộng sản. 

Với ông, Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng không chỉ là niềm vinh dự lớn lao mà còn là lời nhắc nhở tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, sống xứng đáng với danh hiệu cao quý mà Đảng trao tặng.

Trao huy hiệu Đảng tại phường Phú Nhuận - Ảnh 8.

Ông Bùi Anh Thủy đại diện cho 24 đảng viên phát biểu

Ông Thủy cũng bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự phát triển mạnh mẽ của đất nước và TPHCM.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục học tập, rèn luyện, làm theo lời Bác Hồ dạy, luôn xứng đáng là người đảng viên trung kiên, góp phần xây dựng phường Phú Nhuận ngày càng phát triển, giàu đẹp" - ông Thủy khẳng định.

Trao huy hiệu Đảng tại phường Phú Nhuận - Ảnh 9.

Các đại biểu, đảng viên chụp ảnh kỷ niệm tại buổi họp mặt và trao Huy hiệu Đảng tại phường Phú Nhuận

Tin liên quan

Trao Huy hiệu Đảng tại phường Bến Thành (TP HCM): Vinh dự và động lực tiếp bước

Trao Huy hiệu Đảng tại phường Bến Thành (TP HCM): Vinh dự và động lực tiếp bước

(NLĐO) - Huy hiệu Đảng là danh hiệu cao quý, là phần thưởng xứng đáng, ghi nhận công lao to lớn của các đảng viên đối với Đảng và nhân dân

Ông Nguyễn Phước Lộc trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên tiêu biểu xã Hồ Tràm và Bình Châu

(NLĐO)- Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Phước Lộc đã dự và trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên thuộc 2 xã Hồ Tràm và Bình Châu

Phường An Nhơn trao 50 Huy hiệu Đảng dịp Quốc khánh 2-9

(NLĐO) - Dự lễ có ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND TP HCM

TP HCM trao huy hiệu Đảng danh hiệu cao quý Cách mạng Tháng 10 Nga phường phú nhuận
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo