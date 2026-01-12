HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Giá vàng hôm nay 12-1: Vừa mở cửa đã tăng nhanh

Thái Phương

(NLĐO) – Giá vàng hôm nay lập đỉnh mới khi vừa mở cửa giao dịch tuần mới đã vượt xa mốc 4.550 USD/ounce.

Lúc 7 giờ 30 ngày 12-1, theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới được giao dịch ở mức 4.560 USD/ounce, tăng hơn 50 USD mỗi ounce so với giá đóng cửa cuối tuần trước. 

Đà tăng của giá vàng chưa dừng lại, sau khi đã đi lên khoảng 180 USD/ounce trong tuần trước. Không chỉ vàng, giá bạc và các kim loại khác cũng cùng xu hướng được giao dịch ở mức cao hơn khi thu hút dòng tiền của cả nhà đầu tư tổ chức lẫn cá nhân.

Trong dự báo mới nhất về xu hướng giá vàng tuần tới của Kitco, cả giới phân tích lẫn nhà đầu tư đều cho rằng kim loại quý sẽ còn tăng tiếp. Giá vàng tăng trong bối cảnh nhà đầu tư lo ngại những căng thẳng địa chính trị, kỳ vọng thay đổi chính sách tiền tệ của Mỹ theo hướng tiếp tục nới lỏng.

Giá vàng hôm nay 12 - 1: Tăng nhanh vượt 4 . 560 USD / ounce , xu hướng tích cực trong năm 2026 - Ảnh 2.

Vừa mở cửa, giá vàng đã tăng vọt

Nếu tính từ đầu năm 2026 tới nay, mỗi ounce vàng đã cao hơn khoảng 250 USD/ounce, sau khi tăng hơn 60% trong năm ngoái. Năm 2025, mốc cao nhất của giá vàng được ghi nhận ở mức 4.550 USD/ounce lập vào ngày 26-12.

Với thị trường trong nước, tính tới cuối ngày 11-1, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết ở mức 157,8 - 159,8 triệu đồng/lượng (mua-bán).

Giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% được các doanh nghiệp như công ty SJC niêm yết khoảng 154,3 - 156,8 triệu đồng/lượng (mua-bán). Trong khi đó, giá vàng nhẫn trơn cao nhất tính tới cuối ngày 11-1, lên tới vùng 159,5 triệu đồng/lượng được ghi nhận tại một số thương hiệu như Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 144,9 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 12 - 1: Tăng nhanh vượt 4 . 560 USD / ounce , xu hướng tích cực trong năm 2026 - Ảnh 3.

Đồ họa AI

 

