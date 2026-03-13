HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Giá bạc hôm nay 13-3: Rớt mạnh hơn vàng, bạc Phú Quý chỉ còn hơn 3 triệu đồng/lượng

Thái Phương, Ảnh: Lam Giang

(NLĐO) – Giảm mạnh hơn giá vàng khiến các loại bạc miếng, bạc thỏi trong nước lùi sâu về quanh vùng 3,1 – 3,3 triệu đồng/lượng.

Đến khoảng 15 giờ ngày 13-3, giá bạc hôm nay trên thị trường quốc tế tiếp tục giảm sâu xuống sát 80 USD/ounce, mất gần 3% so với hôm trước. Cùng thời điểm, giá vàng giao dịch khoảng 5.060 USD/ounce, giảm khoảng 50 USD so với phiên trước

Giá bạc thế giới lao dốc sâu khiến giá bạc trong nước giảm mạnh. Hiện Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá bạc miếng mua vào chỉ còn hơn 3 triệu đồng/lượng và bán ra 3,19 triệu đồng/lượng, mất tới 4,9% so với hôm qua.

Công ty Kim loại quý Ancarat giao dịch bạc miếng mua vào 3,1 triệu đồng/lượng, bán ra 3,2 triệu đồng/lượng. Giá bạc miếng cao nhất tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sacombank (SBJ) lần lượt là 3,18 – 3,28 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Giá bạc hôm nay 13-3: Rớt mạnh hơn vàng, bạc Phú Quý về sát 3,1 triệu đồng/lượng - Ảnh 1.

Giá bạc dao động trong khoảng 3,1 - 3,4 triệu đồng/lượng trong tuần này

Bạc thỏi các loại cũng rớt hàng triệu đồng. Giá bạc thỏi thấp nhất được bán ra tại Phú Quý là 85,27 triệu đồng/kg; Ancarat bán ra 85,44 triệu đồng/kg trong khi giá cao nhất tại SBJ là 87,6 triệu đồng/kg, giảm tổng cộng khoảng 3 triệu đồng/kg so với hôm qua.

Giá bạc đi xuống cùng nhịp với vàng trong bối cảnh đồng USD mạnh lên trên thị trường quốc tế, giá dầu thô cũng tăng tiếp.

Chỉ số USD (DXY Index) đang được giao dịch ở mức 99,97 điểm, tăng 0,23% so với phiên trước. Trong khoảng 2 tuần kể từ khi cuộc xung đột ở Trung Đông leo thang, chỉ số DXY đã tăng thêm 3,6%. Chiều nay, giá dầu thô chưa ngừng đà tăng, leo lên mốc 102 USD/thùng, tăng gần 1% so với phiên trước.

Theo giới phân tích, đồng USD mạnh lên cùng với lo ngại lạm phát gia tăng khiến kinh tế toàn cầu suy yếu gây áp lực lên vàng, bạc. Dù nhu cầu đối với các kim loại quý như kênh trú ẩn an toàn trong dài hạn vẫn có, nhưng trong ngắn hạn, nhà đầu tư đang tìm đến đồng USD.


Giá bạc hôm nay 13-3: Rớt mạnh hơn vàng, bạc Phú Quý về sát 3,1 triệu đồng/lượng - Ảnh 2.


