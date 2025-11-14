Giá bạc hôm nay 14-11: Duy trì mốc cao, mỗi kg bạc vượt 56 triệu đồng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Giá bạc hôm nay 14-11: Duy trì mốc cao, mỗi kg bạc vượt 56 triệu đồng

Thái Phương

(NLĐO) – Giá bạc hôm nay duy trì mốc cao trong gần 1 tháng qua, bạc miếng vượt 2 triệu đồng trong khi bạc kg vượt 56 triệu đồng.

Sáng 14-11, giá bạc miếng Công ty vàng bạc đá quý Sacombank (SBJ) được niêm yết ở mức 2,001 triệu đồng/lượng mua vào, 2,052 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 6.000 đồng mỗi lượng so với sáng hôm qua.

Ở chiều ngược lại, Tập đoàn Phú Quý lại tăng giá mua bán 1.000 đồng/lượng lên 2,044 triệu đồng/lượng mua vào, 2,107 triệu đồng/lượng bán ra. 

Ancarat, Golden Fun cũng đẩy giá bạc vượt xa mốc 2 triệu đồng, thậm chí Golden Fund bán ra tới 2,11 triệu đồng/lượng. 

Với bạc thỏi, Phú Quý đang giao dịch tới 54,5 triệu đồng/kg mua vào, 56,18 triệu đồng/kg bán ra.

Nếu tính trong 1 tuần qua, giá bạc tăng trở lại khoảng 10% và đang trở lại mốc đỉnh lịch sử từng lập vào tháng 10 vừa qua vùng 2,14 triệu đồng/lượng.

Giá bạc hôm nay 14-11: Duy trì mốc cao, mỗi kg bạc vượt 56 triệu đồng - Ảnh 1.

Giá bạc duy trì mốc cao trong 1 tháng qua

Giá bạc hôm nay ở thị trường trong nước biến động mạnh những ngày qua do ảnh hưởng từ giá thế giới.

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay đang ở mức 53,28 USD/ounce, giảm nhẹ so với phiên trước nhưng vẫn duy trì ở vùng cao nhất trong khoảng 1 tháng qua. 

Trong phiên giao dịch đêm hôm qua, giá bạc biến động rất mạnh, có thời điểm chạm mốc lịch sử 54,4 USD/oucne. Tuy nhiên, ngay sau đó, áp lực chốt lời mạnh mẽ khiến giá bạc đảo chiều giảm trở lại. 

Chỉ trong 1 tuần qua, giá bạc đã lấy lại toàn bộ mức lỗ sau đợt bán tháo vào tháng 10 vừa qua.

Ông Jim Wyckoff, Chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại Kitco, cho rằng diễn biến của giá bạc khi tăng chạm vùng đỉnh rồi giảm ngay sau đó là bình thường.

Theo giới phân tích, không chỉ vàng mà bạc cũng đang được hưởng lợi từ kỳ vọng kinh tế Mỹ chậm lại khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) phải cắt giảm lãi suất vào tháng tới và duy trì đà giảm lãi suất trong năm 2026.

Hiện giá bạc thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 1,69 triệu đồng/lượng.

Giá bạc hôm nay 14-11: Duy trì mốc cao, mỗi kg bạc vượt 56 triệu đồng - Ảnh 2.


Tin liên quan

Giá bạc hôm nay 13-11 lên cao nhất gần 1 tháng

Giá bạc hôm nay 13-11 lên cao nhất gần 1 tháng

(NLĐO) – Giá bạc hôm nay tăng rất mạnh cả ở thị trường trong nước và quốc tế, bạc Phú Quý vượt 2,1 triệu đồng/lượng.

Giá bạc hôm nay 12-11: Tăng tiếp, công ty bạc cảnh báo lừa đảo

(NLĐO) - Giá bạc trong nước tăng tiếp, bỏ xa mốc 2 triệu đồng/lượng. Một công ty bạc cảnh báo thủ đạo lừa đảo mới.

Giá bạc hôm nay 11-11: Tăng rất mạnh, bạc Phú Quý vượt mốc 2 triệu đồng/lượng

(NLĐO) – Giá bạc hôm nay của Tập đoàn Phú Quý là 1,941 triệu đồng/lượng mua vào và 2,001 triệu đồng/lượng bán ra.

giá bạc hôm nay giá bạc giá bạc phú quý giá bạc sbj
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo