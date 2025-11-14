Giá bạc hôm nay 14-11: Duy trì mốc cao, mỗi kg bạc vượt 56 triệu đồng

Sáng 14-11, giá bạc miếng Công ty vàng bạc đá quý Sacombank (SBJ) được niêm yết ở mức 2,001 triệu đồng/lượng mua vào, 2,052 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 6.000 đồng mỗi lượng so với sáng hôm qua.

Ở chiều ngược lại, Tập đoàn Phú Quý lại tăng giá mua bán 1.000 đồng/lượng lên 2,044 triệu đồng/lượng mua vào, 2,107 triệu đồng/lượng bán ra.

Ancarat, Golden Fun cũng đẩy giá bạc vượt xa mốc 2 triệu đồng, thậm chí Golden Fund bán ra tới 2,11 triệu đồng/lượng.

Với bạc thỏi, Phú Quý đang giao dịch tới 54,5 triệu đồng/kg mua vào, 56,18 triệu đồng/kg bán ra.

Nếu tính trong 1 tuần qua, giá bạc tăng trở lại khoảng 10% và đang trở lại mốc đỉnh lịch sử từng lập vào tháng 10 vừa qua vùng 2,14 triệu đồng/lượng.

Giá bạc duy trì mốc cao trong 1 tháng qua

Giá bạc hôm nay ở thị trường trong nước biến động mạnh những ngày qua do ảnh hưởng từ giá thế giới.

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay đang ở mức 53,28 USD/ounce, giảm nhẹ so với phiên trước nhưng vẫn duy trì ở vùng cao nhất trong khoảng 1 tháng qua.

Trong phiên giao dịch đêm hôm qua, giá bạc biến động rất mạnh, có thời điểm chạm mốc lịch sử 54,4 USD/oucne. Tuy nhiên, ngay sau đó, áp lực chốt lời mạnh mẽ khiến giá bạc đảo chiều giảm trở lại.

Chỉ trong 1 tuần qua, giá bạc đã lấy lại toàn bộ mức lỗ sau đợt bán tháo vào tháng 10 vừa qua.

Ông Jim Wyckoff, Chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại Kitco, cho rằng diễn biến của giá bạc khi tăng chạm vùng đỉnh rồi giảm ngay sau đó là bình thường.

Theo giới phân tích, không chỉ vàng mà bạc cũng đang được hưởng lợi từ kỳ vọng kinh tế Mỹ chậm lại khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) phải cắt giảm lãi suất vào tháng tới và duy trì đà giảm lãi suất trong năm 2026.

Hiện giá bạc thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 1,69 triệu đồng/lượng.





