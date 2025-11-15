Giá bạc hôm nay 15-11 giảm rất mạnh, giới đầu tư "sốc nặng"

Phiên cuối tuần 14 và 15-11, thị trường bạc thế giới ghi nhận áp lực bán dữ dội của nhà đầu tư. Chốt tuần, giá bạc rớt thẳng đứng xuống còn 50,59 USD/ounce, giảm tới 3,32% so với phiên trước.

Cùng nhịp đi xuống với vàng, bạc cũng giảm sức hấp dẫn khi những chia sẻ mới nhất của các quan chức Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) cho thấy đà cắt giảm lãi suất vào tháng 12 tới có thể chậm lại so với kỳ vọng của thị trường.



Giá bạc rớt mạnh

Theo ông Ricardo Evangelista, nhà phân tích cấp cao tại ActivTrades, chia sẻ trên Kitco, giá vàng và giá bạc tăng liên tiếp trong tuần khi nhận được sự hỗ trợ từ tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trên thị trường tài chính. Tuy nhiên, đà tăng bị hạn chế thậm chí "quay xe" giảm mạnh vào phiên cuối tuần bởi những nghi ngờ ngày càng tăng về việc FED chưa vội cắt giảm lãi suất vào tháng 12 tới do thiếu dữ liệu kinh tế mới.

Ở thị trường trong nước sáng 15-11, các doanh nghiệp cũng điều chỉnh giảm mạnh giá bạc. Tập đoàn Phú Quý giao dịch bạc mua vào 1,937 triệu đồng/lượng, bán ra 1,997 triệu đồng/lượng, mất tới 110.000 đồng/lượng (hơn 5,5%) so với hôm qua.

Một số thương hiệu khác như SBJ, Ancarat, Golden Fun cũng điều chỉnh lùi sâu giá bạc rớt khỏi mốc 2,1 triệu đồng. Như Ancarat bán bạc miếng chỉ còn 1,993 triệu đồng/lượng, Golden Fun bán ra giá 2,006 triệu đồng/lượng.

Với bạc thỏi, Phú Quý niêm yết lùi sâu về còn 53,25 triệu đồng/lượng (chiều bán ra), mất tới 2,9 triệu đồng/kg chỉ trong 1 ngày.

Trong khi đó, Công ty SBJ vừa thông báo mở lại kênh đặt hàng online bạc qua website công ty cùng chương trình ưu đãi giảm từ 3.000 đồng tới 24.000 đồng/lượng khi khách đặt online – thanh toán ngay và nhận hàng sau 1-5 tháng. Trước đó, công ty này cũng mở lại kênh bán bạc giao ngay tại quầy, với số lượng bán mỗi ngày 100 lượng.



Tại Phú Quý, tập đoàn này vẫn áp dụng hình thức đặt hàng online – nhận giao hàng sau, chưa mở lại kênh bán bạc trực tiếp tại quầy.

Hiện giá bạc thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết sáng nay vào khoảng 1,61 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá bạc trong nước tới 24%.



