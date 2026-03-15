Kinh tế

Giá bạc hôm nay 15-3: Thấp nhất 2 tuần, người mua bạc dịp Thần Tài lỗ nặng

Thái Phương, Ảnh: Lam Giang

(NLĐO) – Giá bạc giảm mạnh cả ở thị trường trong nước lẫn quốc tế, nhiều người xếp hàng mua bạc dịp Thần Tài đang lỗ nặng.

Sáng 15-3, giá bạc thế giới đóng chốt tuần giao dịch ở mức 80,7 USD/ounce, giảm gần 4% trong một phiên và rớt về mức thấp nhất trong một tuần.

Giá bạc lao dốc cùng chiều với giá vàng, trong bối cảnh đồng USD mạnh lên và giá dầu thô duy trì ở mức cao, trên vượt 100 USD/thùng. 

Ở thị trường trong nước, giá bạc các thương hiệu giảm mạnh hơn giá thế giới. Hiện giá bạc miếng Phú Quý được Tập đoàn Phú Quý niêm yết mua vào 3,02 triệu đồng/lượng, bán ra 3,11 triệu đồng/lượng, giảm 150.000 đồng/lượng so với cuối tuần trước.

Công ty Kim loại quý Ancarat niêm yết giá bạc miếng các loại quanh 3,02 triệu đồng/lượng mua vào, 3,12 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá bạc một số thương hiệu khác như SBJ, DOJI cũng được giao dịch quanh mức 3,1 – 3,2 triệu đồng/lượng – mức thấp nhất trong 2 tuần qua.

Giá bạc trong nước thấp nhất 2 tuần qua

Tương tự, giá bạc thỏi, bạc nguyên khối các thương hiệu cũng lùi sâu, giảm gần chục triệu đồng. Phú Quý bán ra bạc kg là 83 triệu đồng, Ancarat niêm yết 83,28 triệu đồng trong khi giá bán ra cao nhất tại SBJ là 87,36 triệu đồng mỗi kg.

Nếu so với giá dịp Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng) vừa qua, giá bạc kg tại các thương hiệu đã giảm khoảng 7-8 triệu đồng khiến nhiều người lỗ nặng.

Chị Hạnh Thảo (ngụ phường Gò Vấp, TPHCM) cho biết ngày Thần Tài, có đặt mua 5 kg bạc thỏi với giá 94 triệu đồng của SBJ. Công ty hẹn nhận bạc sau khoảng 5 tháng. Tới giờ, bạc chị chưa nhận được nhưng khoản đầu tư đã lỗ hơn 7%.

"Lo lắng nhất là thấy giá bạc giảm liên tục, ngay cả vàng cũng vậy dù chiến sự ở Trung Đông vẫn căng thẳng, còn giá dầu thô và đồng USD đều tăng cao. Tôi muốn mua thêm để "trung bình giá" nhưng sợ bạc còn giảm tiếp" – chị Thảo băn khoăn.

Nhu cầu giao dịch bạc trên chợ mạng vẫn nhộn nhịp

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, nhiều người xếp hàng mua bạc ở vùng giá 85 USD/ounce trở lên đang lỗ nặng. Đặc biệt, những người mua vào ở vùng đỉnh hơn 120 USD/ounce hồi cuối tháng 1-2026 vẫn chưa biết khi nào "về bờ". 

Nếu so với mốc đỉnh của bạc ở vùng 4,5 - 4,7 triệu đồng/lượng đối với bạc miếng và khoảng 120 triệu đồng/kg đối với bạc thỏi, bạc nguyên khối, nhiều nhà đầu tư vẫn đang lỗ tới 30%. Trong đó, người mua bạc thỏi đang lỗ tới khoảng 27 triệu đồng/kg. 

Dù vậy, trên mạng xã hội, giao dịch bạc miếng, bạc thỏi các thương hiệu vẫn khá nhộn nhịp. Nhiều người rao bán bạc để cắt lỗ nhưng cũng nhiều người hỏi mua để tích lũy khi giá giảm sâu so với mức đỉnh hồi cuối tháng 1-2026.

Giá bạc và vàng đi xuống, thậm chí giảm mạnh so với dự báo của nhà đầu tư trong bối cảnh đồng USD mạnh lên, dữ liệu lạm phát của Mỹ ổn định và kỳ vọng về việc Mỹ cắt giảm lãi suất ngày càng thấp. 

Căng thẳng địa chính trị leo thang liên quan đến tình hình Iran và các tín hiệu chính sách từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đã ảnh hưởng đến tâm lý thị trường, gia tăng áp lực lên giá kim loại quý trên thị trường toàn cầu.

Theo The Economic Times, dù nhu cầu dài hạn đối với các kim loại quý vẫn cao bởi các chiến lược phân bổ tài sản toàn cầu nhưng giá có thể chịu áp lực trong ngắn hạn cho đến khi kỳ vọng chính sách lãi suất của Mỹ thay đổi. Đồng thời, nhìn xa hơn, rủi ro địa chính trị và sự bất ổn kinh tế vĩ mô có thể hỗ trợ nhu cầu đối với vàng, bạc như những tài sản trú ẩn an toàn.

Giá bạc rớt mạnh vào phiên cuối tuần

Giá bạc hôm nay 13-3: Rớt mạnh hơn vàng, bạc Phú Quý chỉ còn hơn 3 triệu đồng/lượng

(NLĐO) – Giảm mạnh hơn giá vàng khiến các loại bạc miếng, bạc thỏi trong nước lùi sâu về quanh vùng 3,1 – 3,3 triệu đồng/lượng.

Giá bạc hôm nay 11-3: Đi ngang sau một ngày tăng mạnh

(NLĐO) – Trong 3 ngày qua, giá bạc miếng tăng thêm khoảng 300.000 - 400.000 đồng/lượng, bạc khối cũng tăng 7-8 triệu đồng/kg.

Giá bạc hôm nay 10-3: Bạc tăng vọt lên hơn 93 triệu đồng/kg

(NLĐO) – Mỗi kg bạc trong nước tăng khoảng chục triệu đồng, vượt 90 triệu đồng theo đà đi lên của giá thế giới

