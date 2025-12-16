Giá bạc hôm nay 16-12: Người dân lại đổ xô mua bạc

Ngày 16-12, giá bạc miếng được Tập đoàn Phú Quý niêm yết mua vào 2,361 triệu đồng/lượng, bán ra 2,434 triệu đồng/lượng, tăng 4.000 đồng so với hôm qua.

Trong khi đó, Công ty vàng bạc đá quý Sacombank (SBJ) giao dịch bạc miếng với giá thấp hơn, dao động trong khoảng 2,349 - 2,406 triệu đồng/lượng (mua-bán).

Mốc cao nhất của giá bạc trong nước lên tới 2,5 triệu đồng/lượng lập hồi tuần trước.

Riêng bạc thỏi loại 1 kg, Phú Quý giao dịch quanh 62,95 - 64,9 triệu đồng bán ra, tăng tiếp khoảng 100.000 đồng so với hôm qua; trong khi giá bạc thỏi loại 1 kg tại SBJ được bán ra ở mức thấp hơn, chỉ khoảng 64,16 triệu đồng.

Dù vậy, giá bạc trong nước vẫn đang ở vùng cao nhất từ trước tới nay, sau khi tăng gấp đôi kể từ đầu năm.

Giá bạc đang ở vùng đỉnh, khách muốn mua sẽ nhận hàng sau 3 tháng

Trên thị trường quốc tế, giá bạc hôm nay đang được giao dịch ở mức 62,67 USD/ounce, giảm tới 2,3% so với phiên trước, tiếp tục rời xa mức đỉnh 64,6 USD/ounce hồi tuần trước.

Dù vậy, theo giới phân tích, giá bạc vẫn đang hướng tới các mức đỉnh kỷ lục mới khi được hỗ trợ bởi nguồn cung tồn kho ngày càng thắt chặt và nhu cầu về loại hàng hóa này tiếp tục tăng. Gần nhất, bạc được đưa vào danh sách khoáng sản chiến lược của Mỹ và nhu cầu công nghiệp mạnh mẽ. Đặc biệt, nhu cầu ghi nhận tăng đột biến từ các lĩnh vực như năng lượng mặt trời, xe điện và xây dựng trung tâm dữ liệu…



Giá bạc tăng mạnh đã kích thích nhu cầu đầu tư của người dân, khiến thị trường rơi vào tình trạng khan hiếm nguồn cung. Các doanh nghiệp trong ngành cho biết đang đẩy nhanh kế hoạch đầu tư, mở rộng nhà máy để nâng công suất sản xuất bạc miếng, bạc thỏi, song vẫn chưa thể đáp ứng kịp nhu cầu thực tế. Người mua bạc thời điểm này thường phải thanh toán trước và chờ nhận hàng trong khoảng 1–3 tháng.

Nhân viên Công ty SBJ cho biết với đơn hàng bạc 10 lượng, khách hàng vẫn có thể nhận ngay. Tuy nhiên, nếu mua với số lượng lớn hơn, doanh nghiệp chỉ có thể hẹn giao hàng vào tháng 3-2026.

Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại Tập đoàn Phú Quý. Nhân viên doanh nghiệp này thông tin hiện các cửa hàng đều không có sẵn sản phẩm bạc, khách đặt mua sẽ được hẹn trả hàng chậm. "Nếu đặt mua thời điểm này, công ty dự kiến đến tháng 3-2026 mới có thể giao bạc cho khách" - nhân viên Phú Quý cho biết.

Hiện giá bạc thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 2 triệu đồng/lượng