HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Giá bạc hôm nay 16-12: Người dân lại đổ xô mua bạc

Thái Phương

(NLĐO) – Nhiều công ty không còn sẵn bạc ở cửa hàng, khách mua thanh toán xong 3 tháng sau mới nhận hàng.

Ngày 16-12, giá bạc miếng được Tập đoàn Phú Quý niêm yết mua vào 2,361 triệu đồng/lượng, bán ra 2,434 triệu đồng/lượng, tăng 4.000 đồng so với hôm qua.

Trong khi đó, Công ty vàng bạc đá quý Sacombank (SBJ) giao dịch bạc miếng với giá thấp hơn, dao động trong khoảng 2,349 - 2,406 triệu đồng/lượng (mua-bán).

TIN LIÊN QUAN

Mốc cao nhất của giá bạc trong nước lên tới 2,5 triệu đồng/lượng lập hồi tuần trước.

Riêng bạc thỏi loại 1 kg, Phú Quý giao dịch quanh 62,95 - 64,9 triệu đồng bán ra, tăng tiếp khoảng 100.000 đồng so với hôm qua; trong khi giá bạc thỏi loại 1 kg tại SBJ được bán ra ở mức thấp hơn, chỉ khoảng 64,16 triệu đồng.

Dù vậy, giá bạc trong nước vẫn đang ở vùng cao nhất từ trước tới nay, sau khi tăng gấp đôi kể từ đầu năm.

Giá bạc hôm nay 16 - 12: Khách hàng phải chờ 3 tháng mới nhận hàng - Ảnh 2.

Giá bạc đang ở vùng đỉnh, khách muốn mua sẽ nhận hàng sau 3 tháng

Trên thị trường quốc tế, giá bạc hôm nay đang được giao dịch ở mức 62,67 USD/ounce, giảm tới 2,3% so với phiên trước, tiếp tục rời xa mức đỉnh 64,6 USD/ounce hồi tuần trước.

Dù vậy, theo giới phân tích, giá bạc vẫn đang hướng tới các mức đỉnh kỷ lục mới khi được hỗ trợ bởi nguồn cung tồn kho ngày càng thắt chặt và nhu cầu về loại hàng hóa này tiếp tục tăng. Gần nhất, bạc được đưa vào danh sách khoáng sản chiến lược của Mỹ và nhu cầu công nghiệp mạnh mẽ. Đặc biệt, nhu cầu ghi nhận tăng đột biến từ các lĩnh vực như năng lượng mặt trời, xe điện và xây dựng trung tâm dữ liệu…

Giá bạc tăng mạnh đã kích thích nhu cầu đầu tư của người dân, khiến thị trường rơi vào tình trạng khan hiếm nguồn cung. Các doanh nghiệp trong ngành cho biết đang đẩy nhanh kế hoạch đầu tư, mở rộng nhà máy để nâng công suất sản xuất bạc miếng, bạc thỏi, song vẫn chưa thể đáp ứng kịp nhu cầu thực tế. Người mua bạc thời điểm này thường phải thanh toán trước và chờ nhận hàng trong khoảng 1–3 tháng.

Nhân viên Công ty SBJ cho biết với đơn hàng bạc 10 lượng, khách hàng vẫn có thể nhận ngay. Tuy nhiên, nếu mua với số lượng lớn hơn, doanh nghiệp chỉ có thể hẹn giao hàng vào tháng 3-2026. 

Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại Tập đoàn Phú Quý. Nhân viên doanh nghiệp này thông tin hiện các cửa hàng đều không có sẵn sản phẩm bạc, khách đặt mua sẽ được hẹn trả hàng chậm. "Nếu đặt mua thời điểm này, công ty dự kiến đến tháng 3-2026 mới có thể giao bạc cho khách" - nhân viên Phú Quý cho biết.

Hiện giá bạc thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 2 triệu đồng/lượng

Tin liên quan

Giá bạc hôm nay 15-12: Công ty bạc có động thái mới

Giá bạc hôm nay 15-12: Công ty bạc có động thái mới

(NLĐO) – Giá bạc hôm nay rung lắc mạnh ở vùng đỉnh lịch sử, SBJ bất ngờ tung sản phẩm bạc loại 1 kg với giá vượt 64 triệu đồng.

Giá bạc hôm nay 12-12: Tiếp tục lập kỷ lục mới

(NLĐO) – Giá bạc hôm nay tăng tiếp cả ở thị trường trong nước và thế giới, bạc miếng vượt 2,4 triệu đồng/lượng.

Giá bạc hôm nay 11-12: Tăng gấp đôi từ đầu năm, có nên mua vào lúc này?

(NLĐO) – Giá bạc hôm nay tăng vọt cả ở thị trường trong nước và thế giới, bạc Phú Quý xấp xỉ 2,4 triệu đồng.

giá bạc miếng giá bạc hôm nay giá bạc giá bạc phú quý giá bạc sbj
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo