Kinh tế

Giá bạc hôm nay 17-11: Biến động mạnh, dự báo mới nhất

Thái Phương, Ảnh: Lam Giang

(NLĐO) – Giá bạc hôm nay tăng trở lại khi vừa mở cửa giao dịch tuần mới, trong khi giá bạc tại Việt Nam lại biến động trái chiều

Phiên đầu tuần 17-11, giá bạc thế giới tăng trở lại, lên mức 51 USD/ounce, phục hồi hơn 1% so với phiên cuối tuần.

Giá bạc tăng cùng nhịp với vàng và đồng USD vào sáng nay. Dù vậy, nếu so với mốc đỉnh lịch sử 54,4 USD/ounce lập vào hồi tháng 10 vừa qua, kim loại này vẫn đang có cách khá xa.

Trong dự báo mới nhất về giá bạc tuần này, các chuyên gia cho rằng động thái của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) từ những phát biểu cứng rắn từ các quan chức làm suy giảm kỳ vọng về khả năng hạ lãi suất vào tháng 12 tới; nỗi lo về lạm phát... sẽ tác động tới giá vàng, bạc và tiền số. Xu hướng này có thể kéo dài trong những phiên tới. 

Ở chiều ngược lại, dù giá bạc có phiên bán tháo vào cuối tuần nhưng tâm lý thị trường vẫn tương đối lạc quan. Ông Jim Wyckoff, Chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại Kitco.com, cho biết đợt bán tháo vừa qua là hoạt động chốt lời thông thường.

Thực tế, nhu cầu mua vào khi bạc giảm xuống vùng 50 USD/ounce đã được kích hoạt, giá bạc tăng trở lại vượt 51 USD/ounce vào sáng nay.

Ông Ole Hansen, Trưởng phòng Chiến lược Hàng hóa tại Saxo Bank, cho biết các nhà đầu tư có xu hướng tìm kiếm các tài sản được hỗ trợ bởi nguồn cung thắt chặt trong bối cảnh lo ngại về tình hình kinh tế, đặc biệt là ở Mỹ, nơi trọng tâm về nợ tài chính sẽ quay trở lại khi chính phủ tái hoạt động.

Ngoài ra, bạc là kim loại quý không chỉ chịu ảnh hưởng từ nhu cầu đầu tư trên thị trường mà còn tác động bởi nhu cầu công nghiệp - bạc cho sản xuất năng lượng tái tạo. Triển vọng trong dài hạn của bạc là tích cực.

Giá bạc hôm nay 17 - 11: Dự báo biến động giá bạc mới nhất - Ảnh 2.

Giá bạc tăng giảm liên tục những ngày qua

Ở thị trường trong nước sáng 17-11, Công ty vàng bạc đá quý Sacombank (SBJ) niêm yết giá bạc mua vào 1,944 triệu đồng/lượng, bán ra 1,995 triệu đồng/lượng, giảm gần 60.000 đồng/lượng so với cuối tuần trước.

Tập đoàn Phú Quý giao dịch bạc mua vào 1,954 triệu đồng/lượng, bán ra 2,014 triệu đồng/lượng, tăng gần 20.000 đồng/lượng.

Giá bạc trong nước biến động ngược chiều giữa các doanh nghiệp. Một số thương hiệu khác như Ancarat bán ra bạc loại 1 lượng khoảng 1,935 triệu đồng, trong khi Golden Fun bán bạc loại 1 lượng tới 2,011 triệu đồng/lượng.

Hiện giá bạc thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết sáng nay vào khoảng 1,62 triệu đồng/lượng.

Giá bạc hôm nay 17 - 11: Dự báo biến động giá bạc mới nhất - Ảnh 3.


