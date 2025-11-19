Giá bạc hôm nay 19-11: Tăng mạnh trở lại

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Giá bạc hôm nay 19-11: Tăng mạnh trở lại

Thái Phương, Ảnh: Lam Giang

(NLĐO) – Giá bạc hôm nay tăng mạnh trở lại, bạc Phú Quý vượt 2 triệu đồng/lượng.

Sáng 19-11, Công ty vàng bạc đá quý Sacombank (SBJ) niêm yết giá bạc miếng mua vào 1,941 triệu đồng/lượng, bán ra 1,992 triệu đồng/lượng, tăng trở lại 36.000 đồng/lượng so với hôm qua.

Tập đoàn Phú Quý giao dịch bạc ở mức cao hơn, vượt mốc 2 triệu đồng/lượng, quanh 1,956 triệu đồng/lượng chiều mua vào, 2,016 triệu đồng/lượng chiều bán ra. 

TIN LIÊN QUAN

Các thương hiệu khác như Ancarat, Golden Fun bán bạc miếng loại 1 lượng dao động quanh mốc 2 triệu đồng/lượng.

Giá bạc trong nước liên tục tăng - giảm những ngày qua, do ảnh hưởng từ giá thế giới. Trên thị trường quốc tế, giá bạc hôm nay tăng trở lại lên cùng nhịp với giá vàng, vượt mốc tâm lý 50 USD/ounce. Lúc 11 giờ, theo giờ Việt Nam, giá bạc được giao dịch ở mức 50,99 USD/ounce, tăng 0,57% so với phiên trước.

Giá bạc hôm nay 19 - 11 tăng mạnh trở lại vượt 2 triệu đồng / lượng - Ảnh 2.

Giá bạc hôm nay tăng trở lại

Theo giới phân tích, giá bạc tăng cùng vàng, khi chứng khoán quốc tế bị bán tháo và giới đầu tư tìm đến các kim loại quý như kênh trú ẩn an toàn. Bạc đã ngừng đà giảm sau chuỗi lao dốc vào cuối tháng 10 vừa qua, thậm chí bật tăng trở lại và bỏ xa vùng đáy 45,6 USD/ounce. 

Giá bạc cũng phục hồi bất chấp đồng USD duy trì mốc cao nhất trong hơn 2 tháng qua – khi chỉ số USD (DXY) đang được giao dịch ở mức 99,5 điểm.

Đối với thị trường bạc trong nước, một số công ty như SBJ đã triển khai cả kênh bán bạc trực tiếp tại quầy, đặt online qua website với nhiều ưu đãi để kích thích nhu cầu giao dịch của khách hàng. Trong khi đó, Tập đoàn Phú Quý cho biết vẫn duy trì kênh đặt bạc online. Dù vậy, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, bạc đang giảm sứt hút so với mốc đỉnh trên 2,1 triệu đồng/lượng từng lập vào giữa tháng 10 vừa qua.

Hiện giá bạc thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết sáng nay vào khoảng 1,62 triệu đồng/lượng.

Giá bạc hôm nay 19 - 11 tăng mạnh trở lại vượt 2 triệu đồng / lượng - Ảnh 3.

Giá bạc biến động mạnh những ngày qua nhưng vẫn tăng khoảng 37% trong vòng 3 tháng qua

 

Tin liên quan

Giá bạc hôm nay 18-11: Đồng loạt lao dốc, biến động cùng nhịp với giá vàng

Giá bạc hôm nay 18-11: Đồng loạt lao dốc, biến động cùng nhịp với giá vàng

(NLĐO) – Giá bạc hôm nay giảm mạnh ở thị trường trong nước theo đà biến động mạnh của giá thế giới.

Giá bạc hôm nay 17-11: Biến động mạnh, dự báo mới nhất

(NLĐO) – Giá bạc hôm nay tăng trở lại khi vừa mở cửa giao dịch tuần mới, trong khi giá bạc tại Việt Nam lại biến động trái chiều

Giá bạc hôm nay 15-11 giảm rất mạnh, giới đầu tư "sốc nặng"

(NLĐO) – Cùng lao dốc với giá vàng, giá bạc hôm nay cũng rơi thẳng đứng trên thị trường quốc tế khi nhà đầu tư ồ ạt chốt lời.

giá bạc hôm nay giá bạc giá bạc phú quý giá bạc sbj
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo