Giá bạc hôm nay 19-11: Tăng mạnh trở lại

Sáng 19-11, Công ty vàng bạc đá quý Sacombank (SBJ) niêm yết giá bạc miếng mua vào 1,941 triệu đồng/lượng, bán ra 1,992 triệu đồng/lượng, tăng trở lại 36.000 đồng/lượng so với hôm qua.

Tập đoàn Phú Quý giao dịch bạc ở mức cao hơn, vượt mốc 2 triệu đồng/lượng, quanh 1,956 triệu đồng/lượng chiều mua vào, 2,016 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Các thương hiệu khác như Ancarat, Golden Fun bán bạc miếng loại 1 lượng dao động quanh mốc 2 triệu đồng/lượng.

Giá bạc trong nước liên tục tăng - giảm những ngày qua, do ảnh hưởng từ giá thế giới. Trên thị trường quốc tế, giá bạc hôm nay tăng trở lại lên cùng nhịp với giá vàng, vượt mốc tâm lý 50 USD/ounce. Lúc 11 giờ, theo giờ Việt Nam, giá bạc được giao dịch ở mức 50,99 USD/ounce, tăng 0,57% so với phiên trước.

Giá bạc hôm nay tăng trở lại

Theo giới phân tích, giá bạc tăng cùng vàng, khi chứng khoán quốc tế bị bán tháo và giới đầu tư tìm đến các kim loại quý như kênh trú ẩn an toàn. Bạc đã ngừng đà giảm sau chuỗi lao dốc vào cuối tháng 10 vừa qua, thậm chí bật tăng trở lại và bỏ xa vùng đáy 45,6 USD/ounce.

Giá bạc cũng phục hồi bất chấp đồng USD duy trì mốc cao nhất trong hơn 2 tháng qua – khi chỉ số USD (DXY) đang được giao dịch ở mức 99,5 điểm.

Đối với thị trường bạc trong nước, một số công ty như SBJ đã triển khai cả kênh bán bạc trực tiếp tại quầy, đặt online qua website với nhiều ưu đãi để kích thích nhu cầu giao dịch của khách hàng. Trong khi đó, Tập đoàn Phú Quý cho biết vẫn duy trì kênh đặt bạc online. Dù vậy, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, bạc đang giảm sứt hút so với mốc đỉnh trên 2,1 triệu đồng/lượng từng lập vào giữa tháng 10 vừa qua.

Hiện giá bạc thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết sáng nay vào khoảng 1,62 triệu đồng/lượng.