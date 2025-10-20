HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Kinh tế

Giá bạc hôm nay 20-10: Mỗi nơi một giá, có nơi vượt xa 2,1 triệu đồng/lượng

Thái Phương, Ảnh: Lam Giang

(NLĐO) – Giá bạc hôm nay ở thị trường trong nước biến động ngược chiều, có nơi chỉ nhận đặt hàng online.

Sáng 20-10, theo giờ Việt Nam, giá bạc thế giới được giao dịch ở mức 52,1 USD/ounce, tăng 0,23% so với giá đóng cửa cuối tuần. Giá bạc hôm nay phục hồi sau khi lao dốc hơn 4% vào cuối tuần. 

Dù vậy, giá bạc trong nước lại biến động trái chiều. Cụ thể, bạc Phú Quý được Tập đoàn Phú Quý niêm yết mua vào 1,989 triệu đồng/lượng, bán ra 2,051 triệu đồng/lượng, tăng 5.000 đồng mỗi lượng so với cuối tuần.

Trong khi công ty vàng bạc đá quý Sacombank-SBJ giao dịch bạc mua vào 2,088 triệu đồng/lượng, bán ra 2,139 triệu đồng/lượng, giảm 9.000 đồng mỗi lượng so với cuối tuần.

Giá bạc hôm nay 20-10: Mỗi nơi một giá, có nơi vượt xa 2,1 triệu đồng/lượng - Ảnh 1.

Giá bạc hôm nay biến động trái chiều giữa các công ty

Tương tự, bạc Ancarat cũng giảm nhẹ về 2,043 triệu đồng/lượng, bạc Golden Fund xuống 2,037 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. 

Thị trường bạc trong nước gần đây sôi động các công ty đẩy mạnh sản xuất, đưa thêm sản phẩm ra thị trường nhằm đáp ứng nhu cầu tăng cao của người dân. Dù vậy, nhu cầu mua bạc tăng quá cao khiến một số công ty như Sacombank-SBJ phải ngưng giao dịch bạc trực tiếp, lấy ngay mà yêu cầu khách đặt hàng online và nhận hàng giao sau. 

Giá bạc hôm nay 20-10: Mỗi nơi một giá, có nơi vượt xa 2,1 triệu đồng/lượng - Ảnh 2.

Giá bạc biến động khá mạnh trong tuần qua

Tại Phú Quý sau vài ngày tạm ngừng, doanh nghiệp này nhận đặt hàng bạc miếng, bạc thỏi trở lại nhưng giới hạn 5 kg/khách/ngày.

Theo các chuyên gia, bạc trong nước đang biến động mạnh hơn cả vàng, với biên độ dao động giá lớn và thanh khoản còn thấp. Khoảng chênh lệch mua – bán lên tới 40.000 – 60.000 đồng/lượng, tương đương khoảng 3% giá trị, khiến nhà đầu tư có thể chịu lỗ đáng kể nếu thị trường đảo chiều nhanh.

Trên thị trường quốc tế, giá bạc vừa trải qua đợt điều chỉnh mạnh, giảm hơn 4% chỉ trong một phiên cuối tuần sau chuỗi tăng nóng và lập đỉnh lịch sử. Các chuyên gia nhận định trong ngắn hạn, áp lực chốt lời vẫn còn lớn, có thể khiến giá tiếp tục chịu sức ép giảm.

Một chuyên gia tài chính cảnh báo: “Nếu giá bạc thế giới giảm xuống dưới ngưỡng 48 USD/ounce, khả năng cao sẽ kích hoạt làn sóng bán tháo, kéo giá trong nước giảm mạnh theo.”

Hiện tại, giá bạc thế giới quy đổi theo tỷ giá niêm yết vào khoảng 1,65 triệu đồng/lượng, thấp hơn khá xa so với giá giao dịch trong nước, cho thấy thị trường bạc Việt Nam vẫn mang tính đầu cơ cao, nhạy cảm với tâm lý đám đông và dễ biến động mạnh khi xu hướng đảo chiều.


Chuyên gia tiết lộ yếu tố bất ngờ khiến giá bạc liên tục phá đỉnh

Chuyên gia tiết lộ yếu tố bất ngờ khiến giá bạc liên tục phá đỉnh

(NLĐO) – Tăng sốc theo giá vàng cùng nhu cầu đầu tư tăng vọt, nhưng nhu cầu công nghiệp tăng kỷ lục cũng là yếu tố khiến giá bạc lên cơn sốt.

Giá bạc giảm mạnh, người dân "vét" cháy hàng

(NLĐO)- Giá bạc thế giới giảm mạnh kéo theo giá bạc của các thương hiệu Ancarat, Phú Quý cũng giảm theo. Người dân vẫn xếp hàng mua rất đông.

Giá bạc hôm nay 18-10: Rớt thẳng đứng, một công ty bất ngờ ra thông báo quan trọng

(NLĐO) – Giá bạc hôm nay thị trên thị trường quốc tế rớt thẳng đứng hơn 4% kéo giá bạc trong nước đi xuống, một công ty ngừng bán bạc trực tiếp.

giá bạc hôm nay giá bạc có nên mua bạc giá bạc phú quý giá bạc thế giới
