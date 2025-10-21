Giá bạc hôm nay 21-10: Giảm rất mạnh

Sáng 21-10, Công ty vàng bạc đá quý Sacombank-SBJ niêm yết giá bạc mua vào 2,022 triệu đồng/lượng, bán ra 2,073 triệu đồng/lượng, giảm 9.000 đồng mỗi lượng so với hôm qua.

Tập đoàn Phú Quý giao dịch bạc miếng giá 1,98 triệu đồng mua vào và 2,051 triệu đồng bán ra, giảm 4.000 đồng mỗi lượng.

Bạc thương hiệu Ancarat, Golden Fun được giao dịch quanh 1,99 - 2,05 triệu đồng/lượng (mua-bán).

Hiện, giá bạc đang thấp hơn mốc đỉnh khoảng 4,5%.

Lúc 10 giờ 30 sáng nay, theo giờ Việt Nam, giá bạc thế giới ở mức 51,85 USD/ounce, mất khoảng 1,3% so với phiên trước. Tính từ đỉnh kỷ lục 54,48 USD/ounce lập vào tuần trước, giá bạc đã giảm khoảng 5%.

Giá bạc hôm nay giảm trở lại, ngược chiều với đà tăng sốc của giá vàng

Theo giới phân tích, giá bạc đang gặp áp lực chốt lời trong ngắn hạn nhưng vẫn hưởng lợi khi xu hướng tăng chưa bị phá vỡ.

Các nhà đầu tư vẫn ưa chuộng vàng và bạc như kênh trú ẩn an toàn trong bối cảnh hiện tại, khi chính phủ Mỹ vẫn đang đóng cửa, căng thẳng thương mại giữa Mỹ với Trung Quốc có dịu lại nhưng còn dai dẳng…

Giá bạc thế giới giảm tiếp



