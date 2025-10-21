HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Giá bạc hôm nay 21-10: Giảm rất mạnh

Thái Phương, Ảnh: Lam Giang

(NLĐO) – Ngược với đà tăng sốc của giá vàng, giá bạc hôm nay lại tiếp đà rớt mạnh của giá thế giới.

Sáng 21-10, Công ty vàng bạc đá quý Sacombank-SBJ niêm yết giá bạc mua vào 2,022 triệu đồng/lượng, bán ra 2,073 triệu đồng/lượng, giảm 9.000 đồng mỗi lượng so với hôm qua.

Tập đoàn Phú Quý giao dịch bạc miếng giá 1,98 triệu đồng mua vào và 2,051 triệu đồng bán ra, giảm 4.000 đồng mỗi lượng.

Bạc thương hiệu Ancarat, Golden Fun được giao dịch quanh 1,99 - 2,05 triệu đồng/lượng (mua-bán).

Hiện, giá bạc đang thấp hơn mốc đỉnh khoảng 4,5%.

Lúc 10 giờ 30 sáng nay, theo giờ Việt Nam, giá bạc thế giới ở mức 51,85 USD/ounce, mất khoảng 1,3% so với phiên trước. Tính từ đỉnh kỷ lục 54,48 USD/ounce lập vào tuần trước, giá bạc đã giảm khoảng 5%.

Giá bạc hôm nay 21 - 10 giảm mạnh , ngược chiều giá vàng - Ảnh 2.

Giá bạc hôm nay giảm trở lại, ngược chiều với đà tăng sốc của giá vàng

Theo giới phân tích, giá bạc đang gặp áp lực chốt lời trong ngắn hạn nhưng vẫn hưởng lợi khi xu hướng tăng chưa bị phá vỡ.

Các nhà đầu tư vẫn ưa chuộng vàng và bạc như kênh trú ẩn an toàn trong bối cảnh hiện tại, khi chính phủ Mỹ vẫn đang đóng cửa, căng thẳng thương mại giữa Mỹ với Trung Quốc có dịu lại nhưng còn dai dẳng…

Giá bạc hôm nay 21 - 10 giảm mạnh , ngược chiều giá vàng - Ảnh 3.

Giá bạc thế giới giảm tiếp


Giá bạc hôm nay 20-10: Mỗi nơi một giá, có nơi vượt xa 2,1 triệu đồng/lượng

Giá bạc hôm nay 20-10: Mỗi nơi một giá, có nơi vượt xa 2,1 triệu đồng/lượng

(NLĐO) – Giá bạc hôm nay ở thị trường trong nước biến động ngược chiều, có nơi chỉ nhận đặt hàng online.

Chuyên gia tiết lộ yếu tố bất ngờ khiến giá bạc liên tục phá đỉnh

(NLĐO) – Tăng sốc theo giá vàng cùng nhu cầu đầu tư tăng vọt, nhưng nhu cầu công nghiệp tăng kỷ lục cũng là yếu tố khiến giá bạc lên cơn sốt.

Giá bạc giảm mạnh, người dân "vét" cháy hàng

(NLĐO)- Giá bạc thế giới giảm mạnh kéo theo giá bạc của các thương hiệu Ancarat, Phú Quý cũng giảm theo. Người dân vẫn xếp hàng mua rất đông.

giá bạc hôm nay giá bạc có nên mua bạc giá bạc phú quý giá bạc thế giới giá bạc sbj
