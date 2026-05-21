HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Giá bạc hôm nay 21-5: Bạc SACOMBANK-SBJ, Ancarat, Phú Quý đồng loạt tăng

Thái Phương, Ảnh: Lam Giang

(NLĐO) – Giá bạc miếng, bạc thỏi các thương hiệu trong nước đồng loạt tăng trở lại theo giá thế giới.

Sáng 21-5, Công ty Vàng bạc Đá quý SACOMBANK-SBJ cũng nâng giá bạc miếng lên 2,87 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 2,96 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

TIN LIÊN QUAN

Công ty Kim loại quý Ancarat giao dịch bạc miếng các loại mua vào 2,84 triệu đồng/lượng, bán ra 2,93 triệu đồng/lượng.

Một loạt thương hiệu bạc khác như Phú Quý, DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải cũng điều chỉnh giá bạc tăng trở lại sau chuỗi ngày lao dốc, hướng tới mốc 3 triệu đồng/lượng.

Đối với bạc kg, các doanh nghiệp công bố giá mua – bán lần lượt là 75,8 triệu đồng và 78,2 triệu đồng; giá cao nhất tại SACOMBANK-SBJ vượt 79 triệu đồng.

Giá bạc hôm nay 21 - 5: Bạc SACOMBANK - SBJ , Ancarat , Phú Qúy đồng loạt tăng - Ảnh 2.

Giá bạc hôm nay tăng trở lại

Giá bạc trong nước tăng khoảng 80.000 đồng/lượng và khoảng 2 triệu đồng mỗi kg so với hôm qua. Với diễn biến này, bạc trong nước ngắt mạch giảm nhiều ngày liên tiếp.

Trên thị trường quốc tế, giá bạc hôm nay tăng trở lại cùng nhịp với vàng, lên mức 76,5 USD/ounce, tăng 0,71% so với phiên trước. Giá vàng cũng phục hồi đáng kể lên 4.556 USD/ounce sau phiên lùi sâu về dưới mốc 4.500 USD/ounce.

Các kim loại quý tăng trở lại khi đồng USD và giá dầu thô Brent cùng hạ nhiệt. Theo giới phân tích, diễn biến trong phiên đã phần nào đảo ngược đợt bán tháo kim loại phiên trước nhưng không loại bỏ được rủi ro lãi suất.

Biên bản cuộc họp mới nhất tháng 4 của Cục Dự trữ Liên bang (FED) ghi nhận rằng xung đột ở Trung Đông vẫn là yếu tố then chốt ảnh hưởng đến giá tài sản. Cụ thể, giá năng lượng tăng cao làm tăng kỳ vọng lạm phát ngắn hạn và đẩy lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ lên. Những yếu tố này khiến lộ trình cắt giảm lãi suất của Mỹ trong năm nay bị chậm lại, thậm chí có thể tăng lãi suất – tác động tiêu cực tới vàng, bạc.

Giá bạc hôm nay 21 - 5: Bạc SACOMBANK - SBJ , Ancarat , Phú Qúy đồng loạt tăng - Ảnh 3.


Tin liên quan

Giá bạc hôm nay 20-5: Giảm mạnh theo vàng, chuyên gia nêu yếu tố giúp bạc ngắt mạch lao dốc

Giá bạc hôm nay 20-5: Giảm mạnh theo vàng, chuyên gia nêu yếu tố giúp bạc ngắt mạch lao dốc

(NLĐO) – Giá bạc hôm nay rớt về mốc thấp nhất trong 3 tuần, nhưng bạc có thể được hỗ trợ tăng trở lại nhờ dòng tiền dịch chuyển từ cổ phiếu công nghệ

Giá bạc hôm nay, 19-5: Nhu cầu đầu tư bạc đang quay trở lại?

(NLĐO) – Nhu cầu đầu tư bạc vật chất toàn cầu dự kiến tăng 20% trong năm nay và lên mức cao nhất 3 năm, là một trong những yếu tố thúc đẩy giá bạc tăng.

Giá bạc hôm nay 18-5: Diễn biến bất ngờ khi vừa mở cửa tuần mới

(NLĐO) – Giá bạc hôm nay tăng trở lại trên thị trường quốc tế, chuyên gia nêu dự báo mới nhất.

giá bạc hôm nay giá bạc giá bạc sacombank-sbj giá bạc ancarat
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo