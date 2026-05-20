Kinh tế

Giá bạc hôm nay 20-5: Giảm mạnh theo vàng, chuyên gia nêu yếu tố giúp bạc ngắt mạch lao dốc

Thái Phương, Ảnh: Lam Giang

(NLĐO) – Giá bạc hôm nay rớt về mốc thấp nhất trong 3 tuần, nhưng bạc có thể được hỗ trợ tăng trở lại nhờ dòng tiền dịch chuyển từ cổ phiếu công nghệ

Giá bạc thế giới sáng 20-5 tiếp tục giảm mạnh sau nhịp hồi phục ngắn trước đó. 

Theo dữ liệu thị trường quốc tế, bạc giao ngay được giao dịch quanh vùng 74-75 USD/ounce, thấp hơn đáng kể so với mức gần 79 USD/ounce của phiên trước. Như vậy, chỉ trong khoảng một tuần, kim loại quý này đã mất hơn 17% giá trị sau giai đoạn tăng nóng đầu tháng 5.

Đà giảm của bạc diễn ra cùng xu hướng điều chỉnh của vàng khi giá vàng thế giới thủng mốc 4.500 USD/ounce. Áp lực bán gia tăng trong bối cảnh đồng USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu Mỹ neo ở vùng cao. 

Chỉ số USD Index (DXY) hiện duy trì quanh mốc 99 điểm, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tiếp tục tăng, khiến dòng tiền có xu hướng dịch chuyển sang các tài sản sinh lời tốt hơn thay vì kim loại quý.

Hiện lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm ở Mỹ gần 4,6% và lợi suất trái phiếu kỳ hạn 30 năm ở mức cao nhất kể từ năm 2007.

Ngoài ra, giá dầu Brent vẫn duy trì trên 110 USD/thùng do căng thẳng tại Trung Đông chưa hạ nhiệt và hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz tiếp tục bị gián đoạn. 

Giá năng lượng tăng cao làm dấy lên lo ngại lạm phát kéo dài, qua đó củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ duy trì chính sách tiền tệ thận trọng thêm một thời gian nữa. Đây là yếu tố gây sức ép lên thị trường vàng và bạc trong ngắn hạn.

Giá bạc giảm tiếp

Ở thị trường trong nước, giá bạc miếng tại nhiều doanh nghiệp kinh doanh kim loại quý như SACOMBANK-SBJ, Ancarat, DOJI hay Phú Quý cũng điều chỉnh giảm theo xu hướng thế giới. Giá bạc miếng phổ biến được niêm yết quanh 2,85 - 2,97 triệu đồng/lượng, giảm nhẹ so với cuối tuần trước. Trong khi đó, bạc thỏi loại 1 kg được giao dịch quanh 76 - 78 triệu đồng/kg tùy thương hiệu.

Dù đang chịu áp lực điều chỉnh mạnh, nhiều chuyên gia vẫn cho rằng bạc còn dư địa phục hồi trong trung và dài hạn. Khác với vàng chủ yếu mang tính trú ẩn, bạc còn có vai trò quan trọng trong sản xuất công nghiệp như pin năng lượng mặt trời, xe điện, bán dẫn và hạ tầng công nghệ cao. Đây được xem là yếu tố giúp nhu cầu bạc duy trì ổn định trong những năm tới.

Trao đổi với Kitco, bà Jen Bawden, nhà sáng lập kiêm CEO Bawden Capital, nhận định bạc có thể hưởng lợi khi dòng tiền dần dịch chuyển khỏi nhóm cổ phiếu công nghệ đang được định giá quá cao để tìm đến các tài sản hữu hình. 

Theo bà, giá năng lượng leo thang cũng khiến chi phí khai thác kim loại quý tăng lên, từ đó tạo lực đỡ cho giá bạc về dài hạn.

Tuy vậy, giới phân tích cũng lưu ý bạc là kênh đầu tư có biên độ biến động rất lớn. Sau giai đoạn tăng nóng đầu năm, thị trường đang bước vào nhịp điều chỉnh mạnh để cân bằng cung cầu. Nhà đầu tư cá nhân vì vậy cần thận trọng, ưu tiên nguồn vốn nhàn rỗi và hạn chế sử dụng đòn bẩy tài chính trong giai đoạn biến động hiện nay.


