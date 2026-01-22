HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Giá bạc hôm nay 22-1: Bất ngờ lao dốc

Thái Phương, Ảnh: Lam Giang

(NLĐO) – Giá bạc trong nước giảm nhanh hơn đà đi xuống của giá thế giới, bạc Phú Quý rớt hàng triệu đồng mỗi kg.

Trưa 22-1, Công ty Vàng bạc - Đá quý Sacombank (SBJ) niêm yết giá bạc miếng mua vào 3,55 triệu đồng/lượng và 3,64 triệu đồng/lượng bán ra, giảm khoảng 50.000 đồng mỗi lượng so với hôm qua. 

Tập đoàn Phú Quý công bố giá bạc miếng mua vào - bán ra lần lượt 3,52 và 3,62 triệu đồng/lượng, giảm khoảng 60.000 đồng mỗi lượng so với hôm qua.

Giá bạc kg các thương hiệu cũng giảm mạnh. SBJ bán ra bạc kg là 97,2 triệu đồng, trong khi Phú Quý bán ra còn 96,7 triệu đồng. So với mốc đỉnh 98,5 triệu đồng lập vào sáng hôm qua, mỗi kg bạc sáng nay giảm gần 2 triệu đồng.

Giá bạc quay đầu giảm trở lại sau chuỗi tăng mạnh liên tiếp.

Giá bạc hôm nay 22 - 1 giảm mạnh: Cập nhật nhanh chóng và chính xác - Ảnh 2.

Giá bạc hôm nay giảm trở lại

Giá bạc hạ nhiệt cùng nhịp với giá vàng, khi giá vàng cũng rớt hàng chục USD/ounce và đang được giao dịch quanh 4.800 USD/ounce.

Trên thị trường quốc tế, giá bạc lúc 11 giờ 30 hôm nay, theo giờ Việt Nam, được giao dịch ở mức 93,34 USD/ounce, rớt mạnh so với mốc thấp nhất trong phiên là khoảng 90 USD/ounce. Mốc cao nhất của giá bạc lên tới 95,8 USD/ounce lập vào ngày 20-1.

Nhà đầu tư chốt lời bạc sau chuỗi tăng sốc của năm 2025 và tiếp đà đi lên không ngừng từ đầu năm 2026 tới nay. Theo giới phân tích, giá bạc có thể điều trong ngắn hạn, nhưng triển vọng dài hạn trong năm nay của bạc vẫn tích cực. Bạc không chỉ là kênh đầu tư thu hút dòng tiền, còn được hỗ trợ bởi nhu cầu tăng cao từ sản xuất công nghiệp nhất là ngành năng lượng tái tạo…

Ở thị trường trong nước, nhiều người cho biết muốn mua bạc vật chất giao ngay không dễ. Hiện các thương hiệu như SBJ, Phú Quý chỉ nhận đặt trước, thanh toán ngay rồi nhận hàng sau 1-3 tháng. Thậm chí, nhân viên Phú Quý thông tin số lượng đặt mua bạc trước cũng hạn chế mỗi ngày, trong khi nhân viên SBJ cho biết mỗi người chỉ được đặt tối đa 7kg/ngày.

Hiện giá bạc thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 2,96 triệu đồng/lượng.



