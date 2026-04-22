HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Giá bạc hôm nay 22-4: Dự báo bạc có thể lên 90 USD/ounce

Thái Phương, Ảnh: Lam Giang

(NLĐO) – Giá bạc hôm nay đi xuống cùng nhịp với vàng do ảnh hưởng từ giá thế giới, nhiều người băn khoăn có nên mua vào.

Trưa 22-4, Công ty Kim loại quý Ancarat, Công ty Vàng bạc Đá quý Sacombank (SBJ) cùng giao dịch bạc miếng các loại ở mức 2,91 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 3 triệu đồng/lượng chiều bán ra. 

TIN LIÊN QUAN

Tập đoàn Phú Quý niêm yết cao hơn, lần lượt 2,92 triệu đồng/lượng (mua vào) và 3,02 triệu đồng/lượng (bán ra). 

So với cuối ngày hôm qua, mỗi lượng bạc giảm khoảng 60.000 đồng. 

Dù giảm liên tiếp trong 3 ngày gần đây, giá bạc miếng vẫn duy trì trên mốc 3 triệu đồng/lượng.

Tương tự, giá bạc kg cũng hạ nhiệt nhưng vẫn neo ở mức cao trên ngưỡng 80 triệu đồng. Các doanh nghiệp như SBJ, Ancarat đang niêm yết giá bạc kg các loại quanh mức 77,68 triệu đồng chiều mua vào và 80,08 triệu đồng chiều bán ra.

Tập đoàn Phú Quý bán ra bạc kg ở mức cao hơn – 80,58 triệu đồng. So với hôm qua, giá bạc kg giảm khoảng 500.000 đồng.

Giá bạc đi xuống trong 3 ngày qua sau khi rời mốc đỉnh cao nhất trong 5 tuần. 

Giá bạc hôm nay 22 - 4: Dự báo giá bạc lên 90 USD / ounce trong bối cảnh kinh tế hiện tại - Ảnh 2.

Giá bạc hôm nay trong 3 ngày liên tiếp

Trên thị trường quốc tế, giá bạc đang được giao dịch ở mức 78,2 USD/ounce, phục hồi khoảng 1,9% so với mức đáy của phiên giao dịch đêm hôm qua, rạng sáng nay.

Trong báo cáo mới nhất về kim loại quý, bà Thu Lan Nguyễn, Trưởng bộ phận Nghiên cứu Ngoại hối và Hàng hóa tại ngân hàng Commerzbank (Đức), cho biết giá trị hợp lý của bạc dường như gần với mức 40 USD/ounce. Giá bạc đang tăng mạnh hơn do đà tăng của vàng chứ không phải do các yếu tố kinh tế cơ bản như lợi suất trái phiếu và USD.

Giá bạc hôm nay 22 - 4: Dự báo giá bạc lên 90 USD / ounce trong bối cảnh kinh tế hiện tại - Ảnh 3.

Giá bạc miếng các thương hiệu vẫn trụ vững trên mốc 3 triệu đồng/lượng dù có hạ nhiệt trong 3 ngày qua

Dù Commerzbank cho rằng bạc đang bị định giá quá cao dựa trên giá trị nội tại của nó, bà Nguyễn không kỳ vọng xu hướng hiện tại sẽ sớm kết thúc. Bởi vàng vẫn được hỗ trợ tốt như một tài sản trú ẩn an toàn và là một biện pháp phòng ngừa rủi ro trước sự bất ổn địa chính trị gia tăng. "Khi vàng tiếp tục tăng giá, bạc cũng sẽ được hỗ trợ để đi lên" – chuyên gia của ngân hàng Commerzbank nêu quan điểm.

Ngân hàng Commerzbank dự đoán Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ cắt giảm lãi suất trong nửa cuối năm nay, điều này sẽ đẩy giá vàng trở lại mức trên 5.000 USD/ounce và giá bạc được kỳ vọng có thể lên 90 USD/ounce.

Với thị trường trong nước, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, nhu cầu mua bạc của người dân đã hạ nhiệt sau giai đoạn tăng nóng hồi đầu năm. 

Trong bối cảnh này, nếu mua bạc tích lũy, một số chuyên gia khuyến nghị người dân nên mua thành nhiều đợt, không dành hết khoản tiền tích lũy trong một lần. Đặc biệt, việc lướt sóng bạc để kiếm lời từ chênh lệch giá ở thời điểm này không còn dễ dàng.

Giá bạc hôm nay 22 - 4: Dự báo giá bạc lên 90 USD / ounce trong bối cảnh kinh tế hiện tại - Ảnh 4.


Giá bạc hôm nay lên cao nhất 5 tuần

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo