HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Giá bạc hôm nay lên cao nhất 5 tuần

Thái Phương, Ảnh: Lam Giang

(NLĐO) – Giá bạc SBJ, Ancarat, Phú Quý lên cao nhất 5 tuần qua khi giá thế giới trụ vững trên mốc 80 USD/ounce.

Sáng 20-4, Công ty Vàng bạc Đá quý Sacombank (SBJ) niêm yết giá bạc miếng ở mức khoảng 2,99 triệu đồng/lượng (mua vào) và 3,08 triệu đồng/lượng (bán ra).

Cùng thời điểm, Công ty Kim loại quý Ancarat giao dịch bạc miếng ở mức 2,99 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 3,09 triệu đồng/lượng chiều bán ra. 

Tập đoàn Phú Quý niêm yết cao hơn, lần lượt 3 triệu đồng/lượng (mua vào) và 3,1 triệu đồng/lượng (bán ra).

So với cuối tuần, giá bạc miếng trong nước giảm khoảng 20.000 – 40.000 đồng/lượng.

Đối với bạc dạng kg, giá cũng hạ nhiệt nhưng vẫn duy trì trên ngưỡng 80 triệu đồng/kg. 

Các doanh nghiệp như SBJ, Ancarat và Phú Quý đang niêm yết quanh mức 79,9 triệu đồng/kg (mua vào) và 82,6 triệu đồng/kg (bán ra), giảm khoảng 200.000 đồng/kg so với trước đó.

Giá bạc hôm nay 20 - 4: Tăng cao nhất 5 tuần , ưu đãi từ công ty bạc - Ảnh 2.

Diễn biến giảm của giá bạc trong nước chủ yếu chịu tác động từ thị trường quốc tế. Sau nhiều phiên tăng mạnh, giá bạc thế giới hiện chững lại ở mức 80,16 USD/ounce, giảm 0,98% so với cuối tuần trước. 

Dù điều chỉnh giảm, bạc vẫn duy trì trên mốc 80 USD/ounce, mức cao nhất trong 5 tuần trở lại đây. 

Giá bạc đang biến động cùng xu hướng với giá vàng. Hiện, giá vàng thế giới đang giao dịch quanh 4.791 USD/ounce, giảm khoảng 0,83% so với phiên trước.

Theo giới phân tích, bạc thường biến động cùng chiều với vàng và vẫn được kỳ vọng có triển vọng tích cực nếu căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông hạ nhiệt. 

Những thông tin liên quan đến xung đột trong khu vực và việc mở lại eo biển Hormuz cho tàu thương mại đã tác động đáng kể đến diễn biến giá kim loại quý trong thời gian qua.

Trong báo cáo mới nhất, Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV) nhận định động lực tăng giá của bạc đến từ sự cải thiện tâm lý nhà đầu tư, đặc biệt trong trường hợp Mỹ và Iran nối lại các cuộc đàm phán. Bên cạnh đó, triển vọng giá năng lượng giảm cũng góp phần hạ áp lực lạm phát, tạo dư địa để các ngân hàng trung ương tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ.

Môi trường lãi suất thấp hơn được kỳ vọng sẽ thúc đẩy hoạt động sản xuất - kinh doanh, qua đó hỗ trợ nhu cầu tiêu thụ bạc, trong bối cảnh khoảng 60% nhu cầu bạc toàn cầu đến từ lĩnh vực công nghiệp.

Giá bạc hôm nay 20 - 4: Tăng cao nhất 5 tuần , ưu đãi từ công ty bạc - Ảnh 3.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo