Giá bạc tăng nóng trước ngày Thần Tài, một tập đoàn vàng bất ngờ lấn sân bán bạc

Ngày 22-2, giá bạc thế giới đóng cửa tuần giao dịch ở mức 84,52 USD/ounce, tăng 7,77% so với phiên trước. Đây là mức phục hồi mạnh của kim loại quý này sau đợt giảm sốc gần đây.

Cùng xu hướng đi lên của thị trường thế giới, giá bạc miếng trong nước cũng bật tăng trở lại. Theo niêm yết của Công ty bạc Ancarat, giá bạc miếng mua vào ở mức 3,14 triệu đồng/lượng, bán ra 3,24 triệu đồng/lượng, tăng khoảng 200.000 đồng mỗi lượng so với hôm trước.

Giá bạc kg của Phú Quý cũng nhảy vọt lên 84,1 triệu đồng ở chiều mua và 86,71 triệu đồng ở chiều bán ra, tăng tới 7 triệu đồng so với trước kỳ nghỉ Tết.

Trước đó, giá bạc từng lao dốc mạnh từ đỉnh 121 USD/ounce xuống 65 USD/ounce vào cuối tháng 1 và đầu tháng 2.

Dù biến động giá lớn, nhu cầu mua bạc tích trữ của người dân vẫn duy trì ở mức cao, đặc biệt trong bối cảnh thị trường vàng chịu nhiều hạn chế về nguồn cung. Đặc biệt, càng gần tới ngày Vía Thần Tài mùng 10 tháng Giêng, nhu cầu mua bạc tích trữ của người dân ngày càng lớn.

Sản phẩm bạc dịp Thần Tài của SBJ

Trong bối cảnh đó, nhiều thương hiệu bạc đã tung ra các dòng sản phẩm mới để đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Cụ thể, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý mở bán sản phẩm bạc thỏi 999 Bạch Mã Phi Thiên loại 5 lượng, với số lượng 20.000 sản phẩm. Mỗi khách hàng được mua tối đa 1 sản phẩm trong dịp Thần Tài, giá bán được tính theo giá bạc tích trữ tại thời điểm giao dịch.

Công ty Vàng bạc Đá quý Sacombank (SBJ) ra mắt sản phẩm bạc ép vỉ Nhất Mã Đại Thành 2026 loại 1 lượng, phục vụ nhu cầu mua làm quà tặng hoặc tích trữ đầu năm. Sản phẩm được mở bán từ mùng 7 đến mùng 10 tháng Giêng tại trụ sở ở TPHCM, với giới hạn mỗi khách mua tối đa 1 lượng/ngày và tổng lượng bán ra không quá 50 lượng/ngày.

Sản phẩm bạc của Phú Quý

Thương hiệu Ancarat có sản phẩm bạc Thần Tài Vạn Phúc 5 lượng

Ngay cả doanh nghiệp kinh doanh vàng lâu năm cũng chính thức nhảy vào lĩnh vực còn mới mẻ này. Cụ thể, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI cho biết dịp Thần Tài năm nay, DOJI ra mắt hai dòng sản phẩm bạc đầu tay là Ngân Bảo Hà (1 lượng) và Ngân Bảo Lâm (5 lượng).

Theo kế hoạch, các sản phẩm bạc Ngân Bảo của DOJI sẽ được mở bán từ mùng 8 tháng Giêng (tức 24-2) tại Lễ hội vàng DOJI và đồng thời phân phối trên kênh eGold.

Theo các chuyên gia, việc một trong những doanh nghiệp lớn trên thị trường vàng tham gia lĩnh vực bạc tích trữ là tín hiệu cho thấy sức hút ngày càng rõ nét của thị trường này tại Việt Nam.

Việc ngày càng có nhiều doanh nghiệp tham gia sản xuất, kinh doanh bạc vật chất nhằm đón đầu nhu cầu tích trữ sẽ góp phần giúp thị trường này sôi động hơn, tăng tính thanh khoản và mở rộng lựa chọn cho nhà đầu tư cá nhân.

DOJI là cái tên mới nhất gia nhập thị trường bạc tích trữ






