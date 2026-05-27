Kinh tế

Giá vàng và bạc đang giảm rất nhanh

Thái Phương

(NLĐO) - Giá vàng, bạc lao dốc cùng chiều với giá dầu thô khi chứng khoán toàn cầu tăng điểm, nhu cầu trú ẩn vốn an toàn vào các kênh kim loại quý hạ nhiệt

Tối 27-5, giá vàng thế giới được giao dịch ở mức 4.435 USD/ounce, giảm hơn 70 USD/ounce so với phiên trước.

Lao dốc mạnh hơn, giá bạc lùi sâu về còn 74,5 USD/ounce, giảm tới 3,3% chỉ trong một phiên.

Thị trường quốc tế tối 27-5 ghi nhận sự sụt giảm mạnh của các kim loại quý, cùng chiều với giá dầu thô. Hiện giá dầu thô Brent chỉ còn 96,2 USD/thùng, giảm 3,31% so với phiên trước. Trong phiên, có thời điểm giá dầu thô thủng mốc 90 USD/thùng. 

Theo giới phân tích, giá vàng, bạc lao dốc cùng chiều với giá dầu thô trong bối cảnh thị trường chứng khoán toàn cầu tăng điểm, nhu cầu trú ẩn vốn an toàn vào các kênh kim loại quý hạ nhiệt.

Ở thị trường trong nước, cuối ngày 27-5, giá vàng miếng SJC được giao dịch quanh mức 157,7 triệu đồng/lượng mua vào và 160,7 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn trơn và vàng trang sức 99,99% được giao dịch quanh mức 157,2 triệu đồng/lượng mua vào, 160,2 triệu đồng/lượng bán ra. 

Giá vàng trong nước ổn định so với buổi sáng và đang ở mức thấp nhất trong hơn 4 tháng qua.

Giá vàng , bạc giảm mạnh do ảnh hưởng từ giá dầu thô trong năm 2026 - Ảnh 2.

Giá vàng thế giới rớt nhanh vào cuối ngày

Giá bạc Ancarat, SACOMBANK-SBJ, Phú Quý lùi về quanh mốc 2,85 triệu đồng/lượng mua vào, 2,94 triệu đồng/lượng bán ra - giảm 40.000 đồng mỗi lượng so với buổi sáng.

Giá bạc ký cũng được nhiều doanh nghiệp điều chỉnh về quanh 76 triệu đồng mua vào và 78,4 triệu đồng bán ra - giảm 1,5 triệu đồng so với buổi sáng.

Theo giới phân tích, giá vàng, bạc đang chịu tác động từ giá dầu thô hạ nhiệt khi kỳ vọng về việc mở lại eo biển Hormuz trở nên rõ ràng hơn. Trong dự báo mới nhất, Ngân hàng UBS của Thụy Sĩ đã hạ dự báo giá vàng cuối năm 2026 từ 5.900 USD xuống còn 5.500 USD/ounce, do lợi suất trái phiếu kho bạc cao và đồng USD duy trì sức mạnh.

Giá vàng , bạc giảm mạnh do ảnh hưởng từ giá dầu thô trong năm 2026 - Ảnh 3.

Giá bạc thế giới cũng lao dốc

Giá vàng , bạc giảm mạnh do ảnh hưởng từ giá dầu thô trong năm 2026 - Ảnh 4.

 

Sáng 27-5, giá vàng giảm nhanh, bạc ngược dòng tăng trở lại

(NLĐO) – Giá vàng trong nước tiếp tục "dò đáy" nhiều tháng, lùi sát về 160 triệu đồng/lượng trong khi giá bạc bất ngờ tăng trở lại.

Giá vàng hôm nay 27-5: Đảo chiều sụt giảm

(NLĐO) – Sau một phiên đi lên, giá vàng hôm nay của thế giới đã suy yếu khi đồng USD mạnh lên và sự biến động trở lại của giá dầu thô.

Sáng 26-5, giá vàng miếng SJC giảm trở lại

(NLĐO) – Mỗi lượng vàng miếng SJC, vàng nhẫn giảm nửa triệu đồng do ảnh hưởng từ giá thế giới, mua vào chỉ còn 158,5 triệu đồng.

