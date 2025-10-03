Giá bạc hôm nay 3-10: Giảm mạnh, cửa hàng nào bán giá thấp nhất?

Sáng nay, 2-10, giá bạc thế giới hạ nhiệt về mức 46,86 USD/ounce, giảm khoảng 0,34% so với phiên trước.

Giá bạc đi xuống theo đà rơi của vàng do áp lực chốt lời của thị trường sau chuỗi tăng rất mạnh thời gian qua.

Cùng nhịp với đà giảm của bạc thế giới, các doanh nghiệp trong nước cũng điều chỉnh giảm giá bạc so với phiên trước.

Giá bạc Phú Quý được Công ty Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 1,795 triệu đồng/lượng mua vào, 1,851 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 17.000 đồng/lượng so với hôm qua.

Giá bạc hôm nay giảm trở lại

Trong khi đó, Công ty vàng bạc đá quý Sacombank-SBJ bán bạc do công ty này sản xuất với giá 1,857 triệu đồng/lượng; Golden Fund bán ra 1,84 triệu đồng/lượng và giá bạc thương hiệu Ancarat có giá bán 1,85 triệu đồng/lượng.

Tính theo tỉ lệ, giá bạc hôm nay giảm khoảng 0,9% so với hôm qua.

Theo giới phân tích, giá bạc và vàng giảm mạnh trong phiên giao dịch đêm hôm qua, rạng sáng nay trên thị trường quốc tế trước áp lực chốt lời mạnh mẽ sau khi kim loại này đạt mức cao nhất trong 14 năm qua.

Sự phục hồi của đồng USD và giá dầu thô cũng gây áp lực lên giá bạc và vàng. Hiện chỉ số đồng USD (DXY) được giao dịch ở mức 97,89 điểm, tăng 0,17% so với phiên trước.