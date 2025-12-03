Giá bạc hôm nay 3-12: Liên tục gây sốt, cao nhất 14 năm qua

Sáng 3-12, giá bạc miếng được Công ty vàng bạc đá quý Sacombank (SBJ) niêm yết mua vào 2,148 triệu đồng/lượng, bán ra 2,199 triệu đồng/lượng, tăng 63.000 đồng/lượng so với hôm trước.

Tập đoàn Phú Quý thông báo giá bạc miếng mua vào lên tới 2,202 triệu đồng/lượng, bán ra 2,270 triệu đồng/lượng - tăng thêm hơn 60.000 đồng so với hôm qua.

Riêng bạc Phú Quý loại 1kg được giao dịch vượt 60,5 triệu đồng chiều bán ra, chiều mua vào cũng xấp xỉ 59 triệu đồng.

Giá bạc trong nước tăng liên tục những ngày qua.

Kim loại quý đang gây sốt trên thế giới, sau khi vượt qua mốc cao nhất trong 14 năm qua đã liên tục tăng tiếp. Cuối buổi sáng nay, theo giờ Việt Nam, giá bạc giao ngay ở mức 58,79 USD/ounce, tăng 0,47% so với phiên trước. Chỉ trong chưa đầy 2 tuần, giá bạc đã đắt hơn 20%.

Giá bạc tăng liên tục những ngày qua

Yếu tố nào khiến giá bạc gây sốt, thậm chí nếu tính từ đầu năm tới nay, giá bạc đã tăng khoảng 90%, cao hơn nhiều so với mức tăng khoảng 60% của giá vàng?

Các nhà phân tích cho rằng nhu cầu đầu tư bán lẻ là yếu tố then chốt dẫn đến sự tăng vọt gần đây của giá bạc. Tháng 11, giá bạc tương lai đã tăng 18,6%, đánh dấu tháng tăng trưởng tốt nhất kể từ tháng 7-2020.

Phần lớn đà tăng của bạc diễn ra vào tuần cuối cùng của tháng 11 khi giá tăng 14,5%, lần đầu tiên vượt mốc 55 USD/ounce. Đà tăng đột phá của bạc cũng diễn ra sau khi giao dịch trên sàn giao dịch hàng hóa Chicago (CME, Mỹ) bất ngờ bị tạm dừng trong thời gian ngắn do sự cố kỹ thuật.

Ông Chris Mancini, đồng quản lý danh mục đầu tư của GOLDX tại Gabelli Funds, cho biết bạc vẫn là một kênh đầu tư giá trị hấp dẫn so với vàng. Ông dự báo giá bạc trong dài hạn có thể lên mức khoảng 65 USD/ounce. Xu hướng tăng của kim loại quý này vẫn được hỗ trợ tốt vì nhu cầu mạnh mẽ tiếp tục vượt xa nguồn cung đang giảm dần.

Đồ họa AI: Lam Giang

Với thị trường bạc trong nước, một chuyên gia tài chính phân tích không chỉ mức sinh lời tăng nhanh hơn vàng mà một lượng bạc đang khoảng 2,2 triệu đồng, thấp hơn nhiều so với việc sở hữu một lượng vàng giá trên 150 triệu đồng.

"Một lượng vàng đang quá cao so với thu nhập của đại đa số người dân. Đồng thời, nhu cầu nắm giữ bạc cho đầu tư, sản xuất công nghiệp và năng lượng xanh vẫn ở mức cao trên thế giới" – chuyên gia này nói.

Trong khi đó, giá bạc thường biến động mạnh hơn vàng – tăng nhanh nhưng cũng giảm sốc. Nhà đầu tư có thể gặp rủi ro nếu mua bạc ngay vùng đỉnh trước khi lao dốc.

Hiện giá bạc thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 1,86 triệu đồng/lượng.