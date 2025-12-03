Giá bạc hôm nay 3-12: Liên tục gây sốt, cao nhất 14 năm qua

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Giá bạc hôm nay 3-12: Liên tục gây sốt, cao nhất 14 năm qua

Thái Phương, Ảnh: Lam Giang

(NLĐO) – Không chỉ lập đỉnh, giá bạc hôm nay còn tăng nhanh hơn vàng khiến nhiều nhà đầu tư bất ngờ.

Sáng 3-12, giá bạc miếng được Công ty vàng bạc đá quý Sacombank (SBJ) niêm yết mua vào 2,148 triệu đồng/lượng, bán ra 2,199 triệu đồng/lượng, tăng 63.000 đồng/lượng so với hôm trước.

Tập đoàn Phú Quý thông báo giá bạc miếng mua vào lên tới 2,202 triệu đồng/lượng, bán ra 2,270 triệu đồng/lượng - tăng thêm hơn 60.000 đồng so với hôm qua. 

TIN LIÊN QUAN

Riêng bạc Phú Quý loại 1kg được giao dịch vượt 60,5 triệu đồng chiều bán ra, chiều mua vào cũng xấp xỉ 59 triệu đồng.

Giá bạc trong nước tăng liên tục những ngày qua. 

Kim loại quý đang gây sốt trên thế giới, sau khi vượt qua mốc cao nhất trong 14 năm qua đã liên tục tăng tiếp. Cuối buổi sáng nay, theo giờ Việt Nam, giá bạc giao ngay ở mức 58,79 USD/ounce, tăng 0,47% so với phiên trước. Chỉ trong chưa đầy 2 tuần, giá bạc đã đắt hơn 20%.

Giá bạc hôm nay 3 - 12: Tăng nhanh hơn vàng khiến nhà đầu tư bất ngờ - Ảnh 1.

Giá bạc tăng liên tục những ngày qua

Yếu tố nào khiến giá bạc gây sốt, thậm chí nếu tính từ đầu năm tới nay, giá bạc đã tăng khoảng 90%, cao hơn nhiều so với mức tăng khoảng 60% của giá vàng?

Các nhà phân tích cho rằng nhu cầu đầu tư bán lẻ là yếu tố then chốt dẫn đến sự tăng vọt gần đây của giá bạc. Tháng 11, giá bạc tương lai đã tăng 18,6%, đánh dấu tháng tăng trưởng tốt nhất kể từ tháng 7-2020.

Phần lớn đà tăng của bạc diễn ra vào tuần cuối cùng của tháng 11 khi giá tăng 14,5%, lần đầu tiên vượt mốc 55 USD/ounce. Đà tăng đột phá của bạc cũng diễn ra sau khi giao dịch trên sàn giao dịch hàng hóa Chicago (CME, Mỹ) bất ngờ bị tạm dừng trong thời gian ngắn do sự cố kỹ thuật.

Ông Chris Mancini, đồng quản lý danh mục đầu tư của GOLDX tại Gabelli Funds, cho biết bạc vẫn là một kênh đầu tư giá trị hấp dẫn so với vàng. Ông dự báo giá bạc trong dài hạn có thể lên mức khoảng 65 USD/ounce. Xu hướng tăng của kim loại quý này vẫn được hỗ trợ tốt vì nhu cầu mạnh mẽ tiếp tục vượt xa nguồn cung đang giảm dần.

Giá bạc hôm nay 3-12: Liên tục gây sốt, tăng nhanh hơn vàng - Ảnh 1.

Đồ họa AI: Lam Giang

Với thị trường bạc trong nước, một chuyên gia tài chính phân tích không chỉ mức sinh lời tăng nhanh hơn vàng mà một lượng bạc đang khoảng 2,2 triệu đồng, thấp hơn nhiều so với việc sở hữu một lượng vàng giá trên 150 triệu đồng. 

"Một lượng vàng đang quá cao so với thu nhập của đại đa số người dân. Đồng thời, nhu cầu nắm giữ bạc cho đầu tư, sản xuất công nghiệp và năng lượng xanh vẫn ở mức cao trên thế giới" – chuyên gia này nói.

Trong khi đó, giá bạc thường biến động mạnh hơn vàng – tăng nhanh nhưng cũng giảm sốc. Nhà đầu tư có thể gặp rủi ro nếu mua bạc ngay vùng đỉnh trước khi lao dốc.

Hiện giá bạc thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 1,86 triệu đồng/lượng.

Tin liên quan

Giá bạc hôm nay 1-12: Nhà đầu tư "giật mình" khi giá bạc lên cao chưa từng có

Giá bạc hôm nay 1-12: Nhà đầu tư "giật mình" khi giá bạc lên cao chưa từng có

(NLĐO) – Không chỉ giá vàng lập đỉnh, giá bạc thế giới lẫn trong nước cũng dậy sóng khi liên tục tăng mạnh.

Giá bạc hôm nay 29-11: Đồng loạt lập đỉnh kỷ lục

(NLĐO) – Giá vàng thế giới lên mức cao nhất từ trước tới nay đẩy giá bạc tăng sốc

Giá bạc "nóng" trở lại, chuyên gia dự báo có thể chạm mốc 100 USD/ounce

(NLĐO) - Cơn sốt giá bạc thế giới đã trở lại đà tăng mạnh mẽ với kỳ vọng giá có thể đạt 100 USD/ounce trong tương lai không xa.

giá bạc hôm nay giá bạc giá bạc phú quý giá bạc sbj
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo