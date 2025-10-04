Giá bạc hôm nay 4-10: Tăng rất mạnh, lập đỉnh mới

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Tài chính – Chứng khoán

Giá bạc hôm nay 4-10: Tăng rất mạnh, lập đỉnh mới

Thái Phương

(NLĐO) – Giá mỗi lượng bạc giao dịch sáng nay xấp xỉ 1,9 triệu đồng/lượng khi giá bạc thế giới lập đỉnh mới.

Sáng 4-10, giá bạc Phú Quý được Tập đoàn Vàng bạc - Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 1,837 triệu đồng/lượng mua vào, 1,894 triệu đồng/lượng bán ra - tăng tiếp 42.000 đồng so với hôm qua. 

Nhiều doanh nghiệp khác cũng đẩy giá bạc lên mức cao mới. Công ty Sacombank-SBJ giao dịch bạc mua vào 1,83 triệu đồng/lượng, bán ra 1,875 triệu đồng/lượng. 

Một số thương hiệu khác như Golden Fun bán ra 1 lượng bạc giá 1,885 triệu đồng; trong khi Ancarat bán ra 1,893 triệu đồng.

Đây là mức tăng rất mạnh của giá bạc trong vài ngày qua, tiếp tục đà đi lên trong tuần. 

Giá bạc trong nước tăng mạnh theo đà đi lên mạnh mẽ của giá bạc thế giới. Trên thị trường quốc tế sáng nay theo giờ Việt Nam, giá bạc lên mức 48,04 USD/ounce, tăng 2,11% so với phiên trước. Dù vậy, giá bạc vẫn thấp hơn mức đỉnh đêm qua là 48,28 USD/ounce.

Giá bạc hôm nay 4 - 10 tăng mạnh lập đỉnh mới và ảnh hưởng đến thị trường - Ảnh 2.

Giá bạc hôm nay tiếp tục tăng

Giá bạc đi lên cùng nhịp với giá vàng - khi cả 2 kim loại quý này đều đang ở vùng đỉnh lịch sử. Trong đó, giá bạc đang ở mức cao nhất trong 14 năm qua; còn giá vàng cũng chốt tuần giao dịch ở mức 3.887 USD/ounce.

Theo giới phân tích, giá bạc đang cùng nhịp đi lên với giá vàng khi nhu cầu tìm đến kênh đầu tư trú ẩn an toàn tăng cao, trước những lo ngại về bất ổn kinh tế ở Mỹ sau khi chính phủ nước này tạm đóng cửa. Đồng USD duy trì mức thấp trên thị trường quốc tế cũng hỗ trợ giá bạc tăng tiếp. Giá bạc được dự báo có thể hướng tới mốc 50 USD/ounce, song một số chuyên gia cũng cảnh báo trong trường hợp đảo chiều giảm, bạc thường lao dốc mạnh hơn so với vàng.

Hiện giá bạc thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 1,53 triệu đồng/lượng.

Giá bạc hôm nay 4 - 10 tăng mạnh lập đỉnh mới và ảnh hưởng đến thị trường - Ảnh 3.

Giá bạc tăng liên tục trong thời gian qua


Tin liên quan

Giá bạc hôm nay 1-10: Bạc Phú Quý đảo chiều giảm, người mua bạc cần lưu ý gì?

Giá bạc hôm nay 1-10: Bạc Phú Quý đảo chiều giảm, người mua bạc cần lưu ý gì?

(NLĐO) – Giá bạc hôm nay tiếp tục tăng mạnh trên thị trường quốc tế, ở vùng cao nhất trong 14 năm qua cùng nhịp với đà tăng mạnh mẽ của vàng.

Giá bạc hôm nay, 30-9: Bạc Phú Quý vượt 1,8 triệu đồng/lượng

(NLĐO) – Giá bạc hôm nay tăng cả trên thị trường quốc tế và trong nước, giá bạc Phú Quý vượt 1,8 triệu đồng/lượng.

Chiều 9-9, giá vàng vẫn duy trì ở mức cao, giá bạc gây bất ngờ

(NLĐO) – Cùng xu hướng lập đỉnh của giá vàng thế giới, bạc cũng tăng giá liên tiếp trong những ngày qua thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư.

giá vàng giá bạc hôm nay giá bạc giá bạc phú quý giá bạc sacombank-sbj
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo