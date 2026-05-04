Kinh tế

Giá bạc hôm nay 4-5: Tăng trở lại, ngân hàng của Mỹ nêu dự báo mới

Thái Phương, Ảnh: Lam Giang

(NLĐO) – Giá bạc hôm nay bất ngờ tăng trở lại ngược chiều với giá vàng trên thị trường quốc tế, chuyên gia nói bạc đang tạo đáy.

Sáng 4-5 (theo giờ Việt Nam), giá bạc thế giới được giao dịch ở mức 75,6 USD/ounce, tăng 0,24% so với phiên cuối tuần.

Giá bạc hôm nay tăng trở lại, ngược chiều với đà giảm tiếp diễn của giá vàng. So với mức thấp nhất trong tuần qua là 70,9 USD/ounce, giá bạc đã phục hồi đáng kể. Dù vậy, kim loại quý này vẫn đang được giao dịch quanh vùng thấp trong khoảng hai tuần gần đây.

Ngân hàng Bank of America dự báo giá bạc trung bình có thể đạt khoảng 85,9 USD/ounce trong năm nay, tăng gần 15% so với mức dự báo trước đó là 75 USD/ounce.

Các nhà phân tích cho rằng nhu cầu từ ngành năng lượng mặt trời vẫn là trụ cột quan trọng hỗ trợ thị trường bạc. Dù nhu cầu bạc từ các nhà sản xuất tấm pin mặt trời có dấu hiệu giảm, nhưng chưa đủ để khiến thị trường rơi vào tình trạng dư cung trong năm nay. Bên cạnh đó, cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu đang thúc đẩy các quốc gia nhập khẩu năng lượng tăng cường đầu tư vào điện khí hóa nền kinh tế.

Giá bạc hôm nay 4 - 5: Dự báo tăng trưởng và những điều cần biết về đầu tư - Ảnh 2.

Giá bạc hôm nay tăng ngược chiều với vàng

Trên thị trường trong nước, Công ty Vàng bạc Đá quý Sacombank-SBJ và Công ty Kim loại quý Ancarat cùng niêm yết giá bạc miếng ở mức 2,85 triệu đồng/lượng mua vào và 2,94 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý giao dịch bạc miếng ở mức cao hơn, với giá mua vào – bán ra lần lượt là 2,86 triệu đồng/lượng và 2,95 triệu đồng/lượng, tăng nhẹ khoảng 20.000 đồng/lượng so với giá ngày cuối tuần.

Giá bạc dạng kg của các thương hiệu cũng được giao dịch quanh mức 76,1 triệu đồng/kg mua vào và 78,5 triệu đồng/kg bán ra, tăng 1,1 triệu đồng/kg.

Dù có tốc độ phục hồi nhanh hơn vàng, giá bạc vẫn đang ở vùng thấp nhất trong khoảng hai tuần qua. Nhiều nhà đầu tư băn khoăn liệu có nên mua vào ở thời điểm này hay cắt lỗ với các khoản đầu tư đã mua ở vùng giá 3,7 triệu đồng/lượng hồi đầu tháng 3 hoặc mức đỉnh khoảng 4,7 triệu đồng/lượng vào cuối tháng 1-2026.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, một chuyên gia tài chính nhận định giá bạc quốc tế đang hình thành vùng đáy trung hạn quanh ngưỡng 75-80 USD/ounce, do đó nhà đầu tư không nên vội vàng cắt lỗ ở thời điểm hiện tại.

"Nhà đầu tư có thể cân nhắc mua thêm để bình quân giá, với điều kiện không sử dụng đòn bẩy tài chính và không lướt sóng ngắn hạn. Bạc phù hợp với chiến lược tích lũy trung và dài hạn" – chuyên gia này khuyến nghị.

Giá bạc hôm nay 4 - 5: Dự báo tăng trưởng và những điều cần biết về đầu tư - Ảnh 3.


Giá bạc hôm nay 1-5 xuống thấp nhất 1 tháng qua, có nên mua vào lúc này?

(NLĐO) – Giá bạc hôm nay tiếp tục quanh mốc 2,8 triệu đồng/lượng, thấp nhất trong 1 tháng qua, nhiều người băn khoăn có nên mua bạc lúc này để dành?

Giá bạc hôm nay 29-4: Giảm liên tiếp, dự báo mới nhất của Ngân hàng Thế giới

(NLĐO) – Giá bạc Phú Quý, Ancarat, SBJ rớt mạnh theo giá thế giới, các chuyên gia Ngân hàng Thế giới vẫn lạc quan với triển vọng của kim loại quý.

Giá bạc hôm nay 28-4: Bất ngờ với số "ông lớn" vàng lấn sân sang bạc

(NLĐO) – Bất chấp giá bạc giảm gần 40% từ vùng đỉnh, thị trường trong nước vẫn sôi động với nhiều thương hiệu vàng lớn nhập cuộc

