Giá bạc hôm nay, 5-5: Giảm liên tiếp, vẫn xuất hiện dự báo vượt 90 USD/ounce

Trưa 5-5, giá bạc trong nước tiếp tục giảm mạnh, lùi về mức thấp nhất trong khoảng 2 tuần qua. Cụ thể, tại các doanh nghiệp như Công ty Vàng bạc - Đá quý Sacombank-SBJ, Ancarat và Phú Quý, giá bạc miếng được giao dịch quanh 2,75 triệu đồng/lượng mua vào và 2,84 triệu đồng/lượng bán ra - giảm khoảng 100.000 đồng so với cuối ngày hôm qua.

Ở phân khúc bạc ký, giá cũng đi xuống. Công ty Kim loại quý Ancarat niêm yết mức 73,5 triệu đồng/kg mua vào và 75,8 triệu đồng/kg bán ra - giảm tới 3 triệu đồng so với phiên trước.

Trên thị trường quốc tế, giá bạc hiện giao dịch quanh 72,8 USD/ounce, giảm mạnh so với mức 75,6 USD/ounce của phiên liền trước.

Giá bạc giảm sâu trong bối cảnh giá vàng cũng lao dốc, khi kim loại quý này mất hàng trăm USD/ounce chỉ trong một phiên, đang lùi sâu về sát 4.500 USD/ounce.

Giá bạc hôm nay giảm tiếp

Trả lời trên Kitco mới đây, ông Nitesh Shah, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu hàng hóa và kinh tế vĩ mô tại đơn vị quản lý tài sản toàn cầu WisdomTree, cho biết vàng vẫn có triển vọng tăng trong trung - dài hạn, bất chấp đang gặp khó trong việc trở thành tài sản trú ẩn vốn an toàn.

Khi vàng có triển vọng tích cực, bạc cũng sẽ biến động cùng chiều. Ông Nitesh Shah dự báo giá bạc sẽ đạt khoảng 92,5 USD/ounce vào quý 1/2027, với tiềm năng tăng giá hơn nữa tùy thuộc vào xu hướng điện khí hóa và nhu cầu năng lượng mặt trời.

Nếu giá vàng tăng mạnh hơn nữa, nó sẽ kéo theo giá bạc tăng theo. Xu hướng đa dạng hóa nguồn năng lượng toàn cầu có thể hỗ trợ nhu cầu dài hạn, thúc đẩy giá bạc đi lên.

Trước đó, Bank of America dự báo giá bạc trung bình có thể đạt khoảng 85,9 USD/ounce trong năm nay, tăng gần 15% so với mức dự báo trước đó là 75 USD/ounce. Trong đó, nhu cầu từ ngành năng lượng mặt trời vẫn là trụ cột quan trọng hỗ trợ thị trường bạc.



