Kinh tế

Giá cà phê hôm nay 1-1: Cao nhất 10 ngày qua

Tin-ảnh: Ngọc Ánh

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay lại tăng tiếp, cao nhất 10 ngày qua nhưng vẫn chưa đạt mốc 4.000 USD/tấn với kỳ hạn tham chiếu

Kết thúc phiên giao dịch đêm 31-12-2025 và rạng sáng nay 1-1-2026 (giờ Việt Nam; ngày cuối cùng của năm theo giờ tại Anh, Mỹ), giá cà phê Robusta trên sàn London - Anh chốt phiên tăng 4-9 USD/tấn, giá Arabica trên sàn New York – Mỹ giảm dưới 1%. 

Giá Arabica giao tháng 3-2026 giảm 30 USD/tấn, còn 7.690 USD/tấn, tương đương 200.301 đồng/kg.

Còn giá Robusta tham chiếu ở kỳ hạn giao tháng 3-2026 chốt phiên ở mức 3.949 USD/tấn, sau khi đã tăng 4 USD/tấn; ở kỳ hạn này, có lúc giá tăng đến 76 USD/tấn, lên 4.021 USD/tấn nhưng không giữ được ở cuối phiên.

Giá cà phê hôm nay 1-1: Cao nhất 10 ngày qua - Ảnh 1.

Giá cà phê đang ở mức cao nhất 10 ngày qua

Tuy nhiên, tính từ 20-12-2025 đến nay, giá cà phê đã có chuỗi 6 phiên tăng liên tiếp với Robusta, tổng mức tăng 292 USD/tấn, tương đương 7.600 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay thị trường trong nước dự kiến không có nhiều biến động bởi đang nghỉ lễ, hiếm có giao dịch.

Giá cà phê cao nhất được ghi nhận tại Đắk Lắk ở mức 98.000 đồng/kg, thấp nhất là ở Lâm Đồng 97.000 đồng/kg.

So với 10 ngày trước, giá cà phê tăng 7.600 đồng/kg, tương đương với giá thế giới.

Theo một số đại lý thu mua cà phê ở Tây Nguyên, thị trường cà phê đang trầm lắng do ảnh hưởng nghỉ lễ và tâm lý chờ qua năm 2026, khi Luật Thuế Giá trị gia tăng sửa đổi, bổ sung có hiệu lực sẽ tốt hơn cho xuất khẩu nông sản, trong đó có cà phê.

Giá cà phê đang ở mức cao nhất 10 ngày qua

giá cà phê hôm nay giá cà phê mới nhất Robusta Arabica
