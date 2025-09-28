Giá cà phê hôm nay 28-9: Biến động dữ dội, kiểm soát thế nào?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Giá cà phê hôm nay 28-9: Biến động dữ dội, kiểm soát thế nào?

Tin, ảnh, đồ họa: Ngọc Ánh

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay cuối tuần đã tăng hơn 4.000 đồng/kg so với tuần trước, tạo niềm vui cho nông dân trước vụ thu hoạch

Hôm nay, 28-9, các sàn giao dịch cà phê chính trên thế giới như London – Anh, New York – Mỹ nghỉ cuối tuần. 

Giá cà phê trải qua một tuần biến động mạnh

TIN LIÊN QUAN

Giá Robusta tạm thời ở mức 4.201 USD/tấn, cao hơn cuối tuần trước 66 USD/tấn, tương đương 1,6%.

Trong khi đó, giá cà phê trong nước hiện 115.500 đồng/kg, cao hơn tuần trước 4.100 đồng/kg, tương đương 3,7% cho thấy cà phê trong nước tăng giá mạnh hơn.

Tuy nhiên, hiện tại đang cuối vụ, cà phê trong nước khan hiếm nên giá tăng mạnh. Dù vậy, giá vẫn chưa đạt mức kỳ vọng của nông dân khi vụ này, thị trường đã trải qua đỉnh 135.000 đồng/kg và giá 130.000 đồng/kg được giữ khá lâu.

Tuần qua, giá cà phê đã biến động rất mạnh qua mỗi phiên khi tăng, giảm đều ở mức 3 con số và tăng, giảm xen kẽ.  Điều này khiến các nhà thương mại rất khó trong việc kinh doanh bởi biên độ chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra chỉ 500 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay 28 - 9: Biến động mạnh và cách kiểm soát giá hiệu quả - Ảnh 2.

Giá cà phê đi theo hình gấp khúc tuần qua

Việt Nam nên lập sàn giao dịch hàng hóa

Tại chương trình Cafe doanh nhân HUBA diễn ra ngày 27-9, ông Phan Minh Thông, Tổng giám đốc Công ty CP Phúc Sinh, chuyên xuất khẩu nông sản nói rằng một hợp đồng thương mại nông sản có thể mất đi hàng triệu USD chỉ trong một đêm bởi giá biến động mạnh.

Ông Thông đề xuất Việt Nam nên xây dựng Sở Giao dịch Hàng hóa làm công cụ để bảo hiểm về giá và kiểm soát giá.

Giá cà phê hôm nay 28 - 9: Biến động mạnh và cách kiểm soát giá hiệu quả - Ảnh 3.

Ông Phan Minh Thông (cầm micro) đề xuất nên lập sàn giao dịch hàng hóa - Ảnh: HUBA

"Việt Nam có đủ mọi điều kiện để xây dựng Sở giao dịch hàng hóa nhưng lại chưa làm như hồ tiêu chiếm 55% thị phần toàn cầu, cà phê chiếm gần 30% có khả năng làm chủ cuộc chơi. Việc xây dựng Sở giao dịch hàng hóa (gắn với hàng thật) có thể tạo ra rất nhiều cơ hội việc làm, biến thành trung tâm tài chính, thu hút khách mua, khách bán trên toàn thế giới" – ông Thông nêu.

Ông Thông dẫn chứng, Hà Lan có Sở giao dịch hoa cả trăm năm; Ấn Độ, chiếm thị phần nhỏ về hồ tiêu cũng có sàn giao dịch hay Singapore, không hề sản xuất được cao su nhưng lại có sàn giao dịch và hiện kiểm soát cả thị trường Đông Nam Á về cao su.

Tin liên quan

Giá cà phê hôm nay 26-9: Robusta lao dốc, Trung Quốc giảm mua cà phê Việt

Giá cà phê hôm nay 26-9: Robusta lao dốc, Trung Quốc giảm mua cà phê Việt

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay chuyển hướng sang giảm sâu với Robusta trong khi Arabica thêm phiên tăng nhẹ

Giá cà phê hôm nay 25-9: Arabica, Robusta quay đầu tăng vọt

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay quay đầu tăng cao với cả 2 loại cà phê chính là Robusta và Arabica

Giá cà phê hôm nay 24-9: Giảm rất mạnh

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay giảm mạnh, giảm hơn phiên tăng 3 con số vừa qua của Robusta

Phúc Sinh Phan Minh Thông giá cà phê Robusta giá cà phê hôm nay giá cà phê mới nhất
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo