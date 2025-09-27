HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Giá cà phê hôm nay 27-9: Tăng mạnh do đâu?

Tin-ảnh: Ngọc Ánh

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay bất ngờ tăng mạnh phiên giao dịch cuối tuần giữa lúc mưa lớn trên diện rộng ở các vùng trồng cà phê Việt Nam

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua, rạng sáng nay 27-9 (giờ Việt Nam), giá cà phê Robusta trên sàn London – Anh tăng 92-107 USD/tấn, tương đương 2,3% - 2,61%; giá Arabica trên sàn New York – Mỹ tăng 2,02%-2,43%. 

TIN LIÊN QUAN

Ở kỳ hạn tham chiếu tháng 11-2025, giá Robusta tăng 107 USD/tấn, lên 4.201 USD/tấn; tương đương 110.000 đồng/kg; giá Arabica kỳ hạn giao tháng 12-2025 tăng 170 USD/tấn, lên 8.352 USD/tấn, tương đương 218.700 đồng/kg.

Như vậy, so với cuối tuần trước, giá Robusta đã tăng 66 USD/tấn, tương đương 1,6%; Arabica tăng 300 USD/tấn, tương đương 3,73%.

Giá cà phê hôm nay 27-9: Tăng mạnh do đâu?- Ảnh 2.

Diễn biến giá cà phê Robusta giao tháng 11-2025 trên sàn London - Anh tuần qua

Giá cà phê hôm nay 27-9: Tăng mạnh do đâu?- Ảnh 3.

Diễn biến giá Arabica tuần qua trên sàn New York - Mỹ

Giá cà phê hôm nay thị trường trong nước sẽ tăng trở lại từ mức 112.900 đồng/kg; giá cà phê trong nước tiếp tục cao hơn giá sàn.

Một trong những lý chính khiến giá cà phê tăng mạnh phiên vừa qua là do thời tiết xấu ở Việt Nam ngay trước vụ thu hoạch, gây nguy cơ ảnh hưởng năng suất, sản lượng vườn cây.

Việt Nam là nước xuất khẩu cà phê lớn thứ 2 thế giới, nên sản lượng cà phê Việt Nam ảnh hưởng nguồn cung toàn cầu trong khi nhu cầu sử dụng vẫn tăng đều.

Giá cà phê hôm nay 27-9: Tăng mạnh do đâu?- Ảnh 4.


giá cà phê hôm nay giá cà phê mới nhất nhượng quyền cà phê Tây Nguyên mưa nhiều
