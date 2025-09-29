Giá cà phê hôm nay 29-9: Tuần mới giá đi về đâu?

Hôm nay, 29-9, các sàn giao dịch cà phê chính trên thế giới như London – Anh, New York – Mỹ sẽ mở cửa vào buổi chiều (giờ Việt Nam).

Giá cà phê hôm nay đang thấp hơn cùng kỳ năm ngoái

Trước đó, ở phiên giao dịch cuối tuần qua, cà phê Robusta giao tháng 11-2025 tạm thời chốt ở mức 4.201 USD/tấn; cà phê Arabica giao tháng 12-2025 có giá 8.352 USD/tấn; còn giá cà phê trong nước hôm nay sẽ khởi đầu từ mức 115.500 đồng/kg.

So với cùng kỳ năm ngoái, cũng trước vụ thu hoạch như hiện tại, giá cà phê trong nước đang thấp hơn khoảng 6.000 – 7.000 đồng/kg.

Tuần qua, giá cà phê đã biến động dữ dội khi tăng, giảm liên tục với biên độ cao và không rõ xu hướng khiến người kinh doanh bối rối.

Thời tiết ở Tây Nguyên gần đây mưa thường xuyên, cũng ảnh hưởng đến tiến độ thu hoạch cũng như sản lượng cà phê vụ tới.

Cà phê rang mộc bằng củi, một đặc sản của Tây Nguyên

Các yếu tố chính tác động lên giá cà phê vụ tới

Niên vụ 2025-2026, giá cà phê toàn cầu bị tác động mạnh bởi các yếu tố: thuế đối ứng của Mỹ hiện đang áp lên với ngành cà phê các nước như: Brazil (50%), Việt Nam (20%), Indonesia 19%,…

Mức thuế này đang đẩy giá cà phê ở Mỹ tăng cao nên có nhiều ý kiến từ các doanh nghiệp, nghị sĩ đề nghị giảm thuế cà phê về 0% bởi đây là mặt hàng Mỹ nhập khẩu đến 90% để phục vụ chế biến, tiêu dùng.

Yếu tố thứ 2 là thị trường châu Âu áp dụng Đạo luật chống phá rừng và suy thoái rừng (EUDR) từ 31-12-2025 tiếp tục tác động lên chuỗi cung ứng cà phê khi nhiều lô cà phê có thể bị EU từ chối nhập khẩu.

Về cung - cầu, các dự báo không thống nhất nhưng nhìn chung thị trường đang ở mức cân bằng, nên giá dự kiến vẫn duy trì ở mức cao.

Ở thị trường trong nước, các doanh nghiệp lo ngại việc hoàn thuế GTGT chậm hoặc bị treo tiền thuế GTGT sẽ khiến doanh nghiệp thiếu vốn để mua hàng cho nông dân trong giai đoạn thu hoạch rộ với giá trị lên đến khoảng 2,5 tỉ USD, tức 1/3 sản lượng toàn vụ nếu tính tương đương như giá vụ vừa qua.



