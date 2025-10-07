HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Giá cà phê hôm nay 7-10: Đồng loạt giảm sau những kỷ lục khó tin

Tin-ảnh: Ngọc Ánh

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay giảm đồng loạt trên cả 2 sàn, trong đó giảm mạnh hơn với Arabica, sau một vụ được mùa, trúng giá

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua, rạng sáng nay 7-10 (giờ Việt Nam), giá cà phê Robusta trên sàn London – Anh giảm 45-58 USD/tấn, tương đương 1,01% - 1,23%; giá Arabica trên sàn New York – Mỹ giảm 2,4%-2,58%. 

Giá Arabica giảm mạnh

TIN LIÊN QUAN

Ở kỳ hạn tham chiếu, giá Robusta giao tháng 11-2025 giảm 56 USD/tấn, còn 4.471 USD/tấn- tương đương khoảng 116.900 đồng/kg; kỳ hạn giao tháng 12-2025 với Arabica giảm 210 USD/tấn, còn 8.410 USD/tấn.

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên dự kiến giảm từ mức 116.900 đồng/kg trước giờ sàn London giao dịch. 

Từ khi Việt Nam bước vào vụ thu hoạch, thị trường chuyển sang giai đoạn giá cà phê trong nước thấp hơn thế giới. Người mua hàng sẽ dùng giá trên sàn để tham khảo và trừ lùi giá, tạm gọi là chi phí vận chuyển đến kho London. 

Khác với trước đây, giá cà phê trong nước thường xuyên cao hơn giá sàn, các đơn hàng được mua giao thẳng đến kho nhà rang xay.

Giá cà phê giảm khi Việt Nam bước vào thu hoạch

Giá cà phê giảm khi Việt Nam bước vào thu hoạch

Những con số kỷ lục của niên vụ 2024-2025

Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam (VICOFA) thông tin số liệu chính thức, trong tháng 9-2025, các doanh nghiệp xuất khẩu được 81.000 tấn cà phê, mang về giá trị 470 triệu USD, tăng 61,9% về khối lượng và tăng 65,4% về giá trị so với cùng kỳ năm 2024.

Trong tháng 9-2025 các doanh nghiệp xuất khẩu hơn 62.300 tấn Robusta, đơn giá bình quân 4.862 USD/tấn; Arabica xuất khẩu được 889 tấn, đơn giá bình quân 5.923 USD/tấn.

Cà phê chế biến có kết quả tích cực khi chỉ trong 1 tháng đạt gần 150 triệu USD, đơn giá xuất khẩu bình quân 10.333 USD/tấn (rang xay, hòa tan nguyên chất, phối trộn).

Tính chung cả niên vụ 2024-2025, Việt Nam xuất khẩu hơn 1,5 triệu tấn cà phê, kim ngạch xuất khẩu hơn 8,4  USD, tăng 5,7% về khối lượng và tăng 59,2% về kim ngạch so với niên vụ 2023-2024. 

Như vậy, đơn giá xuất khẩu cà phê vụ qua bình quân lên đến 5.600 USD/tấn (tính cả cà phê chế biến).

Giá cà phê hôm nay 7-10: Đồng loạt giảm sau những kỷ lục khó tin - Ảnh 1.


Trước bánh mì tươi Bready, nhiều thương hiệu cà phê, trà sữa cũng rút khỏi thị trường, vì sao?

Trước bánh mì tươi Bready, nhiều thương hiệu cà phê, trà sữa cũng rút khỏi thị trường, vì sao?

(NLĐO) – Ngành kinh doanh ẩm thực (F&B) có vòng đời ngắn, nếu không đổi mới liên tục sẽ bị đào thải

Giá cà phê hôm nay 5-10: Trong nước đang rẻ, Trung Quốc thích nhập cà phê thô

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay ở thị trường trong nước đang thấp hơn giá thế giới khi nguồn cung sắp dồi dào bởi bước vào thu hoạch

Giá cà phê hôm nay 4-10: Bùng nổ cuối tuần

(NLĐO) - Giá cà phê hôm nay tăng mạnh phiên cuối tuần, giúp người trồng phấn chấn khi bước vào vụ thu hoạch

vicofa giá cà phê Robusta giá cà phê hôm nay giá cà phê mới nhất
