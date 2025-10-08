Giá cà phê hôm nay 8-10: Giảm mạnh, doanh nghiệp Việt lép vế cuối vụ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Giá cà phê hôm nay 8-10: Giảm mạnh, doanh nghiệp Việt lép vế cuối vụ

Tin Ngọc Ánh, ảnh: AN NA

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay tiếp tục giảm với cả Arabica và Robusta trên sàn và giá trong nước

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua, rạng sáng nay 8-10 (giờ Việt Nam), giá cà phê Robusta trên sàn London – Anh giảm 57- 85 USD/tấn còn giá Arabica trên sàn New York – Mỹ giảm 1,56%-1,8%. 

Kỳ hạn giao xa giảm mạnh, giá trong nước giảm sâu

TIN LIÊN QUAN

Ở kỳ hạn tham chiếu, giao tháng 11-2025 với Robusta, giá giảm 57 USD/tấn, còn 4.414 USD/tấn; kỳ hạn giao tháng 12-2025 với Arabica, giảm 130 USD/tấn, còn 8.280 USD/tấn.

Ở các kỳ hạn giao xa, giá cà phê giảm mạnh hơn cho thấy các nhà đầu tư đang dự đoán tương lai cà phê dồi dào.

Robusta kỳ hạn giao tháng 5-2026 giảm đến 85 USD/tấn, còn 4.288 USD/tấn; Arabica giao tháng 7-2026 giảm 140 USD/tấn, còn 7.410 USD/tấn.

Giá cà phê hôm nay, tại khu vực Tây Nguyên dự kiến sẽ tiếp tục giảm từ mức bình quân 114.800 đồng/kg trước giờ sàn London giao dịch. Giá cà phê tại Đắk Lắk 115.000 đồng/kg; Lâm Đồng 114.000 đồng/kg; Gia Lai 114.500 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước những phiên gần đây phản ứng tiêu cực hơn giá sàn khi các vùng trồng chính vào vụ thu hoạch. Đơn cử hôm qua, giá cà phê trên sàn giảm 57 USD/tấn nhưng giá nội địa giảm 2.100 đồng/kg. 

Giá cà phê hôm nay 8 - 10 giảm mạnh , doanh nghiệp Việt lép vế cuối vụ - Ảnh 2.

Giá cà phê đang giảm mạnh khi Việt Nam vào vụ thu hoạch

Cuối vụ, khối ngoại lấn át

Ngành cà phê Việt Nam, có đến hơn 85% dành cho xuất khẩu và các tháng cuối vụ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đang tăng mạnh thị phần vào cuối vụ.

Trong tháng 9-2025, về xuất khẩu cà phê nhân sống, các doanh nghiệp FDI chiếm đến 40,4% thị phần về khối lượng từ mức bình quân 30% trước đây. Doanh nghiệp dẫn đầu xuất khẩu cà phê nhân tháng 9 là Tập đoàn Intimex còn vị trí số 2 và 3 thuộc về 2 doanh nghiệp ngoại là: VOLCAFE Việt Nam và LDC Việt Nam.

Ở mảng cà phê chế biến (rang xay, hòa tan nguyên chất và phối trộn), khối ngoại có thị phần áp đảo hơn, ở mức 86,2% thị phần về giá trị. Dẫn đầu là Nestlé Việt Nam, tiếp theo là OUTSPAN Việt Nam, Cà phê Ngon.

Trong tốp 10 doanh nghiệp xuất khẩu cà phê chế biến, chỉ có duy nhất một doanh nghiệp Việt là  Chi nhánh Công ty CP Tập Đoàn Trung Nguyên - Nhà Máy Cà Phê Sài Gòn, vị trí số 7.

Giá cà phê hôm nay 8 - 10 giảm mạnh , doanh nghiệp Việt lép vế cuối vụ - Ảnh 3.


Tin liên quan

Giá cà phê hôm nay 6-10: Tuần mới có tăng?

Giá cà phê hôm nay 6-10: Tuần mới có tăng?

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay liệu có tiếp tục đà tăng sau phiên bùng nổ cuối tuần và Robusta đã tăng đến 7,8% so với tuần trước

Trước bánh mì tươi Bready, nhiều thương hiệu cà phê, trà sữa cũng rút khỏi thị trường, vì sao?

(NLĐO) – Ngành kinh doanh ẩm thực (F&B) có vòng đời ngắn, nếu không đổi mới liên tục sẽ bị đào thải

Giá cà phê hôm nay 5-10: Trong nước đang rẻ, Trung Quốc thích nhập cà phê thô

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay ở thị trường trong nước đang thấp hơn giá thế giới khi nguồn cung sắp dồi dào bởi bước vào thu hoạch

cà phê Trung Nguyên giá cà phê Robusta giá cà phê hôm nay Intimex giá cà phê mới nhất
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo