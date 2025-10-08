Giá cà phê hôm nay 8-10: Giảm mạnh, doanh nghiệp Việt lép vế cuối vụ

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua, rạng sáng nay 8-10 (giờ Việt Nam), giá cà phê Robusta trên sàn London – Anh giảm 57- 85 USD/tấn còn giá Arabica trên sàn New York – Mỹ giảm 1,56%-1,8%.

Kỳ hạn giao xa giảm mạnh, giá trong nước giảm sâu

Ở kỳ hạn tham chiếu, giao tháng 11-2025 với Robusta, giá giảm 57 USD/tấn, còn 4.414 USD/tấn; kỳ hạn giao tháng 12-2025 với Arabica, giảm 130 USD/tấn, còn 8.280 USD/tấn.

Ở các kỳ hạn giao xa, giá cà phê giảm mạnh hơn cho thấy các nhà đầu tư đang dự đoán tương lai cà phê dồi dào.

Robusta kỳ hạn giao tháng 5-2026 giảm đến 85 USD/tấn, còn 4.288 USD/tấn; Arabica giao tháng 7-2026 giảm 140 USD/tấn, còn 7.410 USD/tấn.

Giá cà phê hôm nay, tại khu vực Tây Nguyên dự kiến sẽ tiếp tục giảm từ mức bình quân 114.800 đồng/kg trước giờ sàn London giao dịch. Giá cà phê tại Đắk Lắk 115.000 đồng/kg; Lâm Đồng 114.000 đồng/kg; Gia Lai 114.500 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước những phiên gần đây phản ứng tiêu cực hơn giá sàn khi các vùng trồng chính vào vụ thu hoạch. Đơn cử hôm qua, giá cà phê trên sàn giảm 57 USD/tấn nhưng giá nội địa giảm 2.100 đồng/kg.

Giá cà phê đang giảm mạnh khi Việt Nam vào vụ thu hoạch

Cuối vụ, khối ngoại lấn át

Ngành cà phê Việt Nam, có đến hơn 85% dành cho xuất khẩu và các tháng cuối vụ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đang tăng mạnh thị phần vào cuối vụ.

Trong tháng 9-2025, về xuất khẩu cà phê nhân sống, các doanh nghiệp FDI chiếm đến 40,4% thị phần về khối lượng từ mức bình quân 30% trước đây. Doanh nghiệp dẫn đầu xuất khẩu cà phê nhân tháng 9 là Tập đoàn Intimex còn vị trí số 2 và 3 thuộc về 2 doanh nghiệp ngoại là: VOLCAFE Việt Nam và LDC Việt Nam.

Ở mảng cà phê chế biến (rang xay, hòa tan nguyên chất và phối trộn), khối ngoại có thị phần áp đảo hơn, ở mức 86,2% thị phần về giá trị. Dẫn đầu là Nestlé Việt Nam, tiếp theo là OUTSPAN Việt Nam, Cà phê Ngon.

Trong tốp 10 doanh nghiệp xuất khẩu cà phê chế biến, chỉ có duy nhất một doanh nghiệp Việt là Chi nhánh Công ty CP Tập Đoàn Trung Nguyên - Nhà Máy Cà Phê Sài Gòn, vị trí số 7.



