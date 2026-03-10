Giá cà phê hôm nay 10-3: Biến động trái chiều và xu hướng sắp tới

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua và rạng sáng 10-3 (giờ Việt Nam), giá Robusta trên sàn London (Anh) giảm nhẹ dưới 0,5%, trong khi giá Arabica trên sàn New York (Mỹ) tăng từ 0,45% đến 1,23%.

Ở kỳ hạn tham chiếu tháng 5-2026, giá Robusta giảm 1 USD/tấn, còn 3.771 USD/tấn; trong khi giá Arabica tăng 80 USD/tấn, lên 6.550 USD/tấn.

Tại khu vực Tây Nguyên, giá cà phê hôm nay được dự báo ít biến động so với hôm qua, xoay quanh mức 96.000 đồng/kg.

Theo chuyên trang cà phê Comunicaffe International, rủi ro hậu cần và các gián đoạn trên tuyến vận chuyển gần đây đã đẩy giá các hợp đồng cà phê tương lai tăng, bất chấp triển vọng nguồn cung được đánh giá là khá tích cực.

Robusta vẫn còn thiếu hụt

Nhu cầu toàn cầu vẫn cho thấy sự ổn định. Tại Mỹ, dù giá bán lẻ trung bình của cà phê rang xay đã tăng hơn 11% trong năm qua, lượng tiêu thụ chỉ giảm 0,9% về khối lượng.

Xét về mùa vụ, nguồn cung cà phê được dự báo sẽ phục hồi mạnh. Tuy nhiên, giá còn phụ thuộc vào mức độ và tốc độ bán hàng của các nhà sản xuất.

Bên cạnh đó, thị trường cà phê trên các sàn giao dịch cũng được đánh giá là nhạy cảm quá mức với các yếu tố như thời tiết và diễn biến địa chính trị.

Riêng cà phê Robusta, các tổ chức nghiên cứu cho biết nguồn cung vẫn còn khan hiếm trong những tháng đầu năm 2026, dù dòng chảy hàng hóa ngắn hạn đã được cải thiện nhờ nguồn cung từ Việt Nam.