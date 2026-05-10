HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Giá cà phê hôm nay 10-5: Nỗi lo cho nửa cuối năm

Tin-ảnh: Ngọc Ánh

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay chốt tuần so với tuần trước tăng nhẹ so với Robusta nhưng giảm mạnh với Arabica và nỗi lo kịch bản giá hạ vẫn hiện hữu

Hôm nay, 10-5, không có giá cà phê tham chiếu trên các sàn trên thế giới như London – Anh hay New York – Mỹ; giá cà phê hôm nay, trong nước mới nhất ở mức 87.200 đồng/kg, tăng 700 đồng/kg, tương ứng 0,81% so với tuần trước. 

Phiên giao dịch cuối tuần qua, giá Robusta tham chiếu giao tháng 7-2026 là 3.414 USD/tấn, cao hơn 50 USD/tấn, tương ứng 1,49% so với cuối tuần trước; còn Arabica là 6.040 USD/tấn, mất đến 270 USD/tấn, tương ứng 4,28%.

Như vậy, tuần qua, giá cà phê Arabica đã giảm rất mạnh ở kỳ hạn tháng 7-2026, khi Brazil chính thức vào vụ.

Giá cà phê hôm nay 10 - 5: Nỗi lo cho nửa cuối năm 2026 - Ảnh 2.

Brazil vào vụ gây áp lực lên giá cà phê

Theo Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam (VICOFA), sản lượng cà phê thế giới niên vụ 2025-2026 được dự báo đạt mức kỷ lục khoảng 10,8 triệu tấn, tăng gần 480.000 tấn so với niên vụ trước. Mức tăng chủ yếu đến từ sản lượng Robusta của Brazil.

Trong khi đó, nhu cầu tiêu thụ toàn cầu không biến động nhiều. Ba niên vụ gần đây, lượng tiêu thụ cà phê thế giới lần lượt đạt khoảng 10,61 triệu tấn, 10,35 triệu tấn và 10,5 triệu tấn. Điều này cho thấy thị trường có khả năng dư cung vào cuối năm nay.

VICOFA dự báo giá cà phê có thể duy trì quanh mức 80.000 đồng/kg đến giữa năm và tiếp tục giảm trong những tháng tiếp theo nếu nguồn cung thế giới tăng mạnh như dự báo.

Giá cà phê hôm nay 10 - 5: Nỗi lo cho nửa cuối năm 2026 - Ảnh 3.


Tin liên quan

Giá cà phê hôm nay 8-5: Robusta tăng phiên thứ 3

Giá cà phê hôm nay 8-5: Robusta tăng phiên thứ 3

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay tiếp tục đi lên với Robusta, dù mức tăng không lớn, trong khi giá Arabica giảm sâu dù lượng hàng ra thế giới giảm mạnh

Giá cà phê hôm nay 7-5: Robusta tăng tiếp; “vua xuất khẩu cà phê” bất ngờ rớt hạng

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay diễn biến trái chiều khi chỉ có Robusta tăng; “vua xuất khẩu cà phê” rời xa vị trí số 1 trong tháng 4-2026

Giá cà phê hôm nay 6-5: Đảo chiều đi lên; thị trường Trung Quốc sáng nhất

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay bật tăng; Arabica tăng mạnh hơn trong bối cảnh mặt bằng giá đã rời đỉnh khá xa.

vicofa giá cà phê hôm nay giá cà phê mới nhất Robusta Arabica
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo