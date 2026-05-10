Giá cà phê hôm nay 10-5: Nỗi lo cho nửa cuối năm

Hôm nay, 10-5, không có giá cà phê tham chiếu trên các sàn trên thế giới như London – Anh hay New York – Mỹ; giá cà phê hôm nay, trong nước mới nhất ở mức 87.200 đồng/kg, tăng 700 đồng/kg, tương ứng 0,81% so với tuần trước.

Phiên giao dịch cuối tuần qua, giá Robusta tham chiếu giao tháng 7-2026 là 3.414 USD/tấn, cao hơn 50 USD/tấn, tương ứng 1,49% so với cuối tuần trước; còn Arabica là 6.040 USD/tấn, mất đến 270 USD/tấn, tương ứng 4,28%.

Như vậy, tuần qua, giá cà phê Arabica đã giảm rất mạnh ở kỳ hạn tháng 7-2026, khi Brazil chính thức vào vụ.

Brazil vào vụ gây áp lực lên giá cà phê

Theo Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam (VICOFA), sản lượng cà phê thế giới niên vụ 2025-2026 được dự báo đạt mức kỷ lục khoảng 10,8 triệu tấn, tăng gần 480.000 tấn so với niên vụ trước. Mức tăng chủ yếu đến từ sản lượng Robusta của Brazil.

Trong khi đó, nhu cầu tiêu thụ toàn cầu không biến động nhiều. Ba niên vụ gần đây, lượng tiêu thụ cà phê thế giới lần lượt đạt khoảng 10,61 triệu tấn, 10,35 triệu tấn và 10,5 triệu tấn. Điều này cho thấy thị trường có khả năng dư cung vào cuối năm nay.

VICOFA dự báo giá cà phê có thể duy trì quanh mức 80.000 đồng/kg đến giữa năm và tiếp tục giảm trong những tháng tiếp theo nếu nguồn cung thế giới tăng mạnh như dự báo.



