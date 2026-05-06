Giá cà phê hôm nay 6-5: Đảo chiều đi lên; thị trường Trung Quốc sáng nhất

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua và rạng sáng 6-5 (giờ Việt Nam), giá cà phê Arabica trên sàn New York (Mỹ) tăng 1,33% - 1,52%; giá cà phê Robusta trên sàn London (Anh) tăng nhẹ 0,42% - 0,89% sau 3 phiên nghỉ liên tiếp.

Cà phê Indonesia có giá rẻ hơn

Ở kỳ hạn tháng 7-2026, giá Robusta tăng 14 USD/tấn, lên 3.378 USD/tấn; giá Arabica tăng 90 USD/tấn, lên 6.390 USD/tấn.

Giá cà phê trong nước hôm nay được kỳ vọng sẽ tăng so với mốc 85.600 đồng/kg của ngày hôm qua.

Như vậy, so với thời điểm đầu vụ thu hoạch vào tháng 12-2025, giá cà phê đã giảm khoảng 24% do nguồn cung dồi dào.

Từ tháng 4-2026, nhiều nhà mua hàng đã chuyển hướng sang thị trường Indonesia do giá cạnh tranh hơn, càng gây áp lực lên giá cà phê Việt Nam.

Cà phê giá rẻ của Indonesia đang gây áp lực lên giá

Thị trường Trung Quốc sáng nhất trong tốp 15

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, xuất khẩu cà phê trong 4 tháng đầu năm 2026 đạt 789.300 tấn, trị giá 3,6 tỉ USD, tăng 15% về khối lượng nhưng giảm 7,8% về giá trị so với cùng kỳ năm 2025, do giá xuất khẩu bình quân giảm tới 20%.

Đức, Ý và Tây Ban Nha là 3 thị trường tiêu thụ cà phê lớn nhất của Việt Nam. Tuy nhiên, do giá giảm, giá trị xuất khẩu sang các thị trường này cũng giảm từ 1% đến 11,2%.

Trong nhóm 15 thị trường xuất khẩu lớn nhất, Trung Quốc ghi nhận mức tăng trưởng mạnh nhất với giá trị xuất khẩu tăng 81%.

Đây cũng là thị trường có mức tăng cao nhất về khối lượng nhập khẩu, tăng 52%, đạt gần 100.000 tấn trong quý I/2026.