Giá cà phê hôm nay 8-5: Robusta tăng phiên thứ 3

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua và rạng sáng 8-5 (giờ Việt Nam), giá cà phê Robusta trên sàn London (Anh) tăng nhẹ ở các kỳ hạn giao gần (tháng 7 và 9-2026), nhưng giảm ở các kỳ hạn giao xa (từ tháng 11-2026 trở đi – thời điểm Việt Nam bước vào vụ thu hoạch Robusta).

Robusta tăng 3 phiên, Arabica về sát 6.000 USD/tấn

Trong khi đó, giá cà phê Arabica trên sàn New York (Mỹ) giảm mạnh từ 3,73% đến 3,97% do áp lực từ vụ thu hoạch tại Brazil, nơi đang được dự báo có mùa vụ bội thu.

Ở kỳ hạn giao tháng 7-2026, giá Robusta tăng thêm 19 USD/tấn, lên 3.432 USD/tấn. Đây là phiên tăng thứ 3 liên tiếp của mặt hàng này, với tổng mức tăng đạt 68 USD/tấn.

Ngược lại, giá Arabica giao tháng 7-2026 giảm 230 USD/tấn, xuống còn 6.020 USD/tấn.

Tại thị trường trong nước, giá cà phê hôm qua tăng mạnh khoảng 1.000 đồng/kg, lên mức 87.100 đồng/kg và được dự báo có thể tăng tiếp trong hôm nay.

Cà phê Colombia giới thiệu tại TPHCM

Colombia giảm xuất khẩu đến 28%

Đáng chú ý, Colombia, nước xuất khẩu cà phê lớn thứ 3 thế giới, chủ yếu là Arabica, đang giảm mạnh lượng hàng đưa ra thị trường.

Trong 4 tháng đầu năm 2026, lượng cà phê xuất khẩu của nước này chỉ đạt khoảng 192.780 tấn, giảm 28% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 7 tháng của niên vụ 2025-2026, xuất khẩu cà phê của Colombia đạt khoảng 415.260 tấn, giảm 26% so với cùng kỳ niên vụ trước.

Hiện Colombia đang bước vào vụ thu hoạch cà phê phụ, song sản lượng được ước tính giảm nhẹ so với năm ngoái.

Như vậy, trong tốp 3 nước xuất khẩu cà phê lớn nhất thế giới, hiện chỉ có Việt Nam ghi nhận tăng trưởng xuất khẩu, trong khi Brazil và Colombia đều giảm mạnh lượng hàng đưa ra thị trường trong niên vụ 2025-2026.



