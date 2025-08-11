Giá cà phê hôm nay 11-8: Tăng tiếp hay không?

Hôm nay, 11-8, các sàn giao dịch cà phê chính trên thế giới sẽ bắt đầu mở cửa vào buổi chiều (giờ Việt Nam), thị trường trong nước khởi điểm 103.800 đồng/kg, cao hơn đầu tuần trước đến gần 5.000 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay 100.000 đồng/kg là đắt hay rẻ?

Giá cà phê trên sàn quốc tế sẽ bắt đầu với giá 3.561 USD/tấn với Robusta và 6.820 USD với Arabica, cùng kỳ hạn giao hàng tháng 9-2025.

Vấn đề nhiều người quan tâm là giá cà phê có tăng tiếp hay không khi vụ cà phê mới của Việt Nam đang đến rất gần?

Giá cà phê biến động mạnh thời gian qua

Nhiều nông dân bày tỏ, vụ mới giá cà phê nếu ở mức sàn 100.000 đồng/kg là quá tốt với người trồng và họ sẽ yên tâm đầu tư, chăm sóc vườn.

Một số nhà rang xay trong nước cho hay nông dân vẫn kỳ vọng giá cà phê trở lại thời hoàng kim, mức 135.000 đồng/kg nên chưa muốn bán ra khi thị trường trong nước chỉ hơn 100.000 đồng/kg.

Khó đoán xu hướng

Trong khi đó, giá cà phê trên sàn London lao dốc rất nhanh gần đây, các nhà mua hàng kỳ vọng giá sẽ giảm tiếp nên ngần ngại ký các hợp đồng mới chờ giá ổn định hơn.

Một diễn biến khiến nhiều người suy nghĩ là tháng 7 vừa qua, khối ngoại xuất khẩu ồ ạt cà phê nhân, thị phần tăng vọt lên 42,7% khối lượng và 46,4% về giá trị trong khi bình quân của khối này là 30%. Động thái này đặt ra câu hỏi có phải các ông lớn đang xả kho?

Nhiều người suy nghĩ, có phải các ông lớn đã dự báo giá cà phê phía trước không tích cực nhưng diễn biến giá thị trường một tuần qua lại không như vậy.

Điều này càng củng cố thêm luận điểm giá cà phê vô cùng khó đoán, người kinh doanh nên dự trù rủi ro biến động giá mạnh.