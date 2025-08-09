Kết thúc phiên giao dịch đêm qua, rạng sáng nay (9-8, giờ Việt Nam), giá cà phê Robusta trên sàn London - Anh tăng từ 3,57%-4,18%; giá cà phê Arabica trên sàn New York - Mỹ tăng 3,17%- 3,88%.

Giá cà phê Arabica và Robusta tăng mạnh

Cùng kỳ hạn giao tháng 9-2025, giá Robusta ở mức 3.561 USD/tấn, tăng 143 USD; giá Arabaca 6.820 USD, tăng 250 USD/tấn.

So với đầu tuần, giá cà phê Robusta đã tăng 231 USD/tấn còn Arabica tăng 550 USD/tấn, tạo niềm phấn khích cho người giữ nông sản này.

Ở kỳ hạn giao dịch tham chiếu là tháng 11-2025, giá Robusta đạt mức 3.510 USD/tấn, tăng 133 USD; kỳ hạn giao tháng 12-2025, giá Arabica ở mức 6.670 USD/tấn, tăng 250 USD.

Tại thị trường trong nước, giá cà phê hôm nay sẽ tăng mạnh từ mức 101.600 đồng/kg trước giờ sàn London giao dịch.

Giá cà phê Robusta tuần qua tăng mạnh trên sàn

Giá cà phê đồng loạt tăng mạnh sau khi Mỹ áp thuế đối ứng là diễn biến khó hiểu. Theo lẽ thường, giá Arabica có thể phải giảm do sự cạnh tranh mặt hàng này của cà phê Brazil kém đi.

Điều đó cho thấy bàn tay của giới đầu cơ đã can thiệp khá mạnh, đặc biệt là triển vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) cắt giảm lãi suất trong tháng 9-2025 giúp nguồn vốn đầu tư rẻ hơn.

Giá cà phê tăng mạnh như hiện nay là cơ hội tốt để người dân còn hàng bán ra trước vụ thu hoạch mới khi triển vọng trúng mùa lớn - thường đi ngược với diễn biến giá.