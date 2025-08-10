HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Giá cà phê hôm nay 10-8: Cao nhất 3 tuần, khoảng cách thu hẹp

Tin-ảnh: Ngọc Ánh

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay đã có một tuần xu hướng tăng thấy rõ, khoảng cách giá trong nước và thế giới thu hẹp

Hôm nay, 10-8, cà phê trong nước có giá 103.800 đồng/kg, tăng 2.200 đồng/kg so với hôm trước nhưng thấp hơn nhiều so với mức tăng trên sàn là 143 USD/tấn. 

Giá cà phê trong nước tăng thấp hơn thế giới

So với đầu tuần, giá cà phê hôm nay cao hơn khoảng 4.900 đồng/kg, trong khi giá Robusta trên sàn quốc tế chốt tuần 3.561 USD/tấn, cao hơn cuối tuần trước 231 USD/tấn, tương đương 6.000 đồng/kg.

Do vậy, giá cà phê trong nước hiện tại chỉ còn cao hơn giá trên sàn 11.200 đồng/kg, thu hẹp so với khoảng cách 13.000 đồng/kg của tuần trước.

Giá cà phê hôm nay 10-8: Cao nhất 3 tuần, khoảng cách thu hẹp- Ảnh 1.

Diễn biến giá cà phê trong nước tuần qua - Đồ họa AI AN NA

Giá cà phê hôm nay 10-8: Cao nhất 3 tuần, khoảng cách thu hẹp- Ảnh 2.

Diễn biến giá cà phê Robusta giao tháng 9-2025 trên sàn tuần qua - Ảnh: AN NA AI

Tuần qua, giá cà phê Robusta đã hồi phục mạnh nhất trong 3 tuần qua nhưng so với đầu năm vẫn giảm đến 23% và giảm 4% so với cùng kỳ năm trước.

Diễn biến này cho thấy thời hoàng kim của giá cà phê đã đi qua nhưng mặt bằng giá vẫn ở mức tốt.

Xuất khẩu cuối năm duy trì đà tăng

Theo Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại – Bộ Công Thương, xuất khẩu cà phê Việt Nam đạt mức kỷ lục về trị giá với 6 tỉ USD trong 7 tháng đầu năm 2025 nhờ giá thế giới tăng mạnh khi nguồn cung toàn cầu thắt chặt, cùng với sự phục hồi nhu cầu từ các thị trường lớn.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp ngày càng chú trọng đầu tư công nghệ chế biến, truy xuất nguồn gốc và tận dụng hiệu quả các Hiệp định tự do thương mại với (FTA) góp phần nâng cao giá trị gia tăng và mở rộng thị trường.

Giá cà phê hôm nay 10-8: Cao nhất 3 tuần, khoảng cách thu hẹp- Ảnh 3.

Nhu cầu sử dụng cà phê tiếp tục tăng cao và lập kỷ lục mới trong năm nay

Đơn vị này dự báo nửa cuối năm, xuất khẩu cà phê vẫn duy trì đà tăng (ít nhất là khối lượng) nhờ nguồn cung được cải thiện và nhu cầu toàn cầu tiếp tục khởi sắc, dù vẫn còn áp lực bởi chính sách thuế quan mới của Mỹ.

Trước đó, Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) dự báo sản lượng cà phê toàn cầu niên vụ 2025-2026 dự kiến đạt kỷ lục 178,7 triệu bao (mỗi bao 60 kg). Việt Nam được dự báo đạt 1,85 triệu tấn, tăng gần 7% và là mức cao nhất trong 4 năm.

Nguồn cung tăng mạnh nhưng tiêu thụ cà phê dự kiến cũng sẽ lập đỉnh kỷ lục 169,4 triệu bao nên đầu ra không phải là vấn đề lo lắng.

